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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Zeschuk Greg Зесчук Грег Зешук Грег

СОБЫТИЯ


14.01.2012 Rise Of The Rakghouls - Первое дополнение для SWTOR 2
21.12.2011 Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic 2
15.12.2011 Star Wars: The Old Republic стартует 2
25.06.2009 BioWare и Mythic объединились 2
02.06.2009 Е3 2009: Mass Effect 2. Видео и скриншоты 2
18.09.2007 Mass Effect: новые подробности и много видео 2
22.06.2007 Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS 1
07.11.2005 BioWare/Pandemic: новый вендор на рынке игр 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Zeschuk Greg и организации, системы, технологии, персоны:

EA - BioWare 205 8
EA - Electronic Arts 1317 6
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Nintendo 823 1
Square Enix 215 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 4
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 2
PvP - Player versus Player 234 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 3
EA Star Wars 60 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Apple iPhone 6 4861 2
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
AMD Radeon GPU Profiler (RGP) 11 1
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 4
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 1
Resnick Josh - Резник Джош 3 1
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
Jacobs Mark - Джейкобс Марк 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Канада 5082 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
GI - Game Informer 36 1
MSNBC - телеканал 89 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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