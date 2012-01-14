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Zeschuk Greg Зесчук Грег Зешук Грег
СОБЫТИЯ
|14.01.2012
|Rise Of The Rakghouls - Первое дополнение для SWTOR 2
|21.12.2011
|Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic 2
|15.12.2011
|Star Wars: The Old Republic стартует 2
|25.06.2009
|BioWare и Mythic объединились 2
|02.06.2009
|Е3 2009: Mass Effect 2. Видео и скриншоты 2
|18.09.2007
|Mass Effect: новые подробности и много видео 2
|22.06.2007
|Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS 1
|07.11.2005
|BioWare/Pandemic: новый вендор на рынке игр 2
Публикаций - 9, упоминаний - 16
Zeschuk Greg и организации, системы, технологии, персоны:
|Muzyka Ray - Музыка Рэй 14 4
|Jacobs Mark - Якобс Марк 17 1
|Resnick Josh - Резник Джош 3 1
|Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
|Jacobs Mark - Джейкобс Марк 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Европа 24964 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
|Япония 13807 1
|Канада 5082 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.