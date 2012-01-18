Индексная книга (каталог) CNews*
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Muzyka Ray Музыка Рэй
СОБЫТИЯ
|18.01.2012
|Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети 1
|21.12.2011
|Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic 1
|09.07.2010
|Dragon Age 2. Официальный анонс 1
|28.01.2010
|Mass Effect 2 в продаже 1
|04.11.2009
|BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире" 1
|13.10.2009
|DLC для Dragon Age одновременно с релизом 1
|24.08.2009
|Mass Effect 2. Детали 1
|25.06.2009
|BioWare и Mythic объединились 2
|02.06.2009
|Е3 2009: Mass Effect 2. Видео и скриншоты 2
|02.04.2009
|Dragon Age без мультиплеера 2
|21.07.2008
|Dragon Age: Начало 2
|08.11.2006
|BioWare поддержит PhysX 2
|07.11.2005
|BioWare/Pandemic: новый вендор на рынке игр 1
Публикаций - 14, упоминаний - 19
Muzyka Ray и организации, системы, технологии, персоны:
|EA - BioWare 205 13
|EA - Electronic Arts 1317 10
|Галактика - Корпорация 1545 2
|ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 2
|Nexon - Big Huge Games 26 1
|38 Studios 20 1
|Square Enix 215 1
|EA DICE 165 1
|Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
|ИгроМир 125 1
|E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.