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Все категории 199231
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Muzyka Ray Музыка Рэй

СОБЫТИЯ


18.01.2012 Демоверсия Kingdoms of Amalur: Reckoning в сети 1
21.12.2011 Состоялся релиз Star Wars: The Old Republic 1
09.07.2010 Dragon Age 2. Официальный анонс 1
28.01.2010 Mass Effect 2 в продаже 1
04.11.2009 BioWare и другие студии ЕА на "ИгроМире" 1
13.10.2009 DLC для Dragon Age одновременно с релизом 1
24.08.2009 Mass Effect 2. Детали 1
25.06.2009 BioWare и Mythic объединились 2
02.06.2009 Е3 2009: Mass Effect 2. Видео и скриншоты 2
02.04.2009 Dragon Age без мультиплеера 2
21.07.2008 Dragon Age: Начало 2
08.11.2006 BioWare поддержит PhysX 2
07.11.2005 BioWare/Pandemic: новый вендор на рынке игр 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Muzyka Ray и организации, системы, технологии, персоны:

EA - BioWare 205 13
EA - Electronic Arts 1317 10
Галактика - Корпорация 1545 2
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 2
Nexon - Big Huge Games 26 1
38 Studios 20 1
Square Enix 215 1
EA DICE 165 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 1
Голограмма - Hologram - Голография - Holografie - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 195 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Монохромное изображение - Monochrome image 642 1
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 7
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
EA Origin 195 1
Google Keep 34 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 1
Nvidia PhysX 62 1
Microsoft Points 74 1
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 1
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios - The Elder Scrolls - Компьютерная игра (открытый мир) 74 1
EA Star Wars 60 1
Zeschuk Greg - Зесчук Грег - Зешук Грег 9 4
Kucan Joe - Кукана Джо 1 1
Van Dyke Gordon - Ван Дайк Гордон 5 1
Resnick Josh - Резник Джош 3 1
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 1
Jacobs Mark - Джейкобс Марк 4 1
Jacobs Mark - Якобс Марк 17 1
Schilling Curt - Шиллинг Курт 2 1
McFarlane Todd - МакФарлейн Тодд 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Канада 5082 2
Канада - Эдмонтон 17 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
США - Мэриленд 299 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Time Magazine 12 1
NYT - The New York Times 1100 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
USA Today 153 1
IGN 54 1
GI - Game Informer 36 1
ИгроМир 125 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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