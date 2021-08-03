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EA Need for Speed компьютерная игра

СОБЫТИЯ

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03.08.2021 Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed

следствием отказа EA выплачивать вымогателям выкуп. Украденные данные включают исходные коды ряда игр и игрового движка FrostBite (на нем, в частности, базируются игры серии Battlefield, FIFA 17-21, Need For Speed и DragonAge: Inquisition), код матчевого сервера FIFA 21, а также проприетарные фреймворки игр EA, средства отладки, SDK, ключи API и многое другое. В EA подтвердили подлинность

28.06.2019 В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect

Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётными записями клиентов Electroni
20.10.2015 Всё и сразу - в новой Need for Speed

В новой части гоночной аркады Need for Speed будет представлен 51 автомобиль. Причём, все они будут доступны сразу – никакого постепенного «доступа» по мере прохождения игры разработчики из студии Ghost Games не предусмотре
05.12.2013 Need for Speed Rivals. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о приложении Need for Speed Network, которое дополняет и углубляет игровой опыт Need for Speed Riva
22.11.2013 Need for Speed Rivals в продаже

Компания Electronic Arts объявила о выходе Need for Speed Rivals – новой игры из сверхпопулярной серии. Версия этой игры для Xbox 360, P
16.11.2013 Need for Speed Rivals. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, приуроченный к выходу игры Need for Speed Rivals, релиз которой состоится 19 ноября.В Need for Speed Rivals игрок
11.11.2013 Need for Speed Rivals. Видео

Опубликован новый видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой студии Ghost Games и Criterion Games. Выпустит иг
16.10.2013 Need for Speed Rivals. Системные требования

Компания Electronic Arts объявила системные требования для игры Need for Speed Rivals, релиз которой состоится 21 ноября этого года. Игра также выйдет для ко
02.10.2013 Need for Speed Rivals. Видео

Опубликован новый видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
13.09.2013 Need for Speed Rivals. Видео

Опубликован видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
21.08.2013 Need for Speed Rivals. Скриншоты

Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
21.08.2013 Need for Speed Rivals. Коп под прикрытием

Опубликован видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
21.06.2013 Need for Speed Rivals. Скриншоты

Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
27.05.2013 Need for Speed Rivals. Скриншоты

Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.
23.05.2013 Need for Speed Rivals анонсирована

Компания Electronic Arts анонсировала сегодня гоночную игру Need for Speed Rivals, новую часть знаменитой серии, работают над которой сразу две студии -

28.02.2013 Три DLC для Need for Speed Most Wanted

Компания Electronic Arts анонсирует три уникальных набора загружаемых материалов для игры Need for Speed Most Wanted. В наборы вошли новый аэропорт, легендарные машины из любимых кино
01.11.2012 Need For Speed Most Wanted в продаже

Сегодня состоялся официальный российский релиз гоночной игры Need For Speed Most Wanted от Electronic Arts и студии Criterion Games. Need For Speed
06.10.2012 Need For Speed Most Wanted. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Ролик демонстрирует новые

19.09.2012 Need For Speed Most Wanted. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Ролик демонстрирует новые

10.09.2012 Need For Speed Most Wanted. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Выпустит игру компания Ele
16.08.2012 Marussia B2 в игре Need For Speed Most

Компания Electronic Arts объявила, что новый спортивный автомобиль Marussia B2 появится в Need for Speed Most Wanted – одном из самых ожидаемых гоночных блокбастеров года. Эта игра ло
10.08.2012 Need For Speed Most Wanted. Тизер мультиплеера

Компания Electronic Arts опубликовала тизер-ролик многопользовательского режима гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Релиз игры запланирован на
03.08.2012 Режим DRAG в Need For Speed World

Electronic Arts и Black Box планируют в ближайшем будущем в гоночную онлайн-игру Need For Speed World добавить долгожданный режим драг-заездов. На сегодняшний день, разработчики собирают информацию и пожелания игроков о том какие трассы они хотели бы увидеть в этом режиме.

03.08.2012 Need For Speed Most Wanted. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый геймплейный видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Релиз игры запланирован на
18.07.2012 Need for Speed Most Wanted Limited Edition. Предзаказ

сируют эксклюзивные комплекты предварительного заказа самого ожидаемого гоночного хита этого года - Need for Speed Most Wanted. На проходившей в прошлом месяце выставке Electronic Entertainment
10.07.2012 Предзаказ Need For Speed Most Wanted

Компания "1С-СофтКлаб" объявляет об открытии предзаказа на специальное издание игры Need For Speed Most Wanted — продолжения знаменитой серии от Criterion и Electronic Arts, рел
04.07.2012 Marussia B2 появится в NFS World

орткар Marussia B2 в ближайшие месяцы появится в самой популярной в России бесплатной гоночной игре Need for Speed World. Игроки и поклонники гонок впервые смогут оценить новейший спорткар росс
12.06.2012 Need for Speed Most Wanted. Системные требования

Объявлены системные требования для гоночной игры Need for Speed Most Wanted, работает над которой студия Criteron Games. Выпустит новую игру с
18.11.2011 Need for Speed The Run в продаже

Вчера, 17 ноября, состоялся российский релиз гоночной игры Need for Speed The Run от Electronic Arts. Участниками грандиозной гонки, известной под назва
10.10.2011 Need for Speed The Run. Системные требования

Компания Electronic Arts объявила системные требования для гоночной игры Need for Speed The Run, релиз которой состоится 17 ноября этого года. Напомним, что 18 октября будет выпущена демоверсия проекта.Минимальные системные требования: Windows Vista SP2 32-bit Direc
26.09.2011 «Яндекс.Деньги» подключились к Need for Speed

трудничества с Electronic Arts (EA) CNews рассказала представитель платежной системы «Яндекс.Деньги» Ася Мелкумова. Начиная с вечера 26 сентября EA будет принимать «Яндекс.Деньги» за пять онлайн-игр: Need for speed World, Battlefield Heroes, Lord of Ultima, Battlefield Play4Free и Battleforge. Две из них имеют русский интерфейс, остальные - английский. В ближайшем будущем планируется подклю
22.09.2011 Need for Speed The Run. Видео

Опубликован новый видеоролик проекта Need for Speed The Run от компании Electronic Arts. Видео можно скачать с нашего сервера (80

08.09.2011 Porsche 911 Carrera S в игре Need for Speed The Run

Опубликован новый видеоролик проекта Need for Speed The Run от компании Electronic Arts и студии EA Black Box. Напомним, что релиз
07.09.2011 Российские финалистки конкурса Miss Need for Speed

Финишировал российский этап беспрецедентной гонки за звание Мисс Need for Speed. На международном финале конкурса Россию будут представлять Анна Маликова и Да
17.08.2011 Gamescom 2011: Need for Speed The Run

Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Need for Speed The Run, работает над которой студия Black Box. Релиз проекта запланирован на

12.08.2011 Need For Speed The Run Limited Edition

Компания Electronic Arts представляет специальное издание Need for Speed The Run Limited Edition, в котором игроки получат доступ к трем элитным машина
28.07.2011 Need for Speed The Run. Видео и скриншоты

Компания Electronic Arts представила геймплейный видеоролик и новые скриншоты из игры Need for Speed The Run, работает над которой студия Black Box. Релиз проекта запланирован на 17 ноября этого года.Скачать видео можно с нашего сервера (125 МБ).Во время захватывающей гонки чере
29.04.2011 Need For Speed возвращается на улицы

! Любители скорости и острых ощущений вновь столкнутся с законом в ноябре, когда в продажу поступит Need for Speed The Run от компании Electronic Arts Inc. В главном игровом блокбастере зимнего
11.03.2011 Need for Speed: Shift 2 Unleashed. Видео

Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need for Speed: Shift 2 Unleashed, релиз которой состоится 29 марта в Северной Америке и 24 м
10.03.2011 Need for Speed: Shift 2 Unleashed. Скриншоты

Компания Electronic Arts опубликовала новые скриншоты гоночной игры Need for Speed: Shift 2 Unleashed, релиз которой состоится 29 марта в Северной Америке и 24 м

Публикаций - 292, упоминаний - 588

EA Need for Speed и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1317 188
Slightly Mad Studios 29 27
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 27
Microsoft Corporation 25775 27
Sony 6739 23
Nintendo 823 18
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 15
Microsoft - Activision Blizzard 511 15
Nvidia Corp 4002 12
Meta Platforms - Facebook 4621 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Apple Inc 13156 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 9
Samsung Electronics 11065 9
THQ 299 8
Konami 111 8
X Corp - Twitter 2938 7
Google LLC 12690 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 5
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Intel Corporation 12811 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Gameloft 52 4
EA DICE 165 4
EA Sports 71 4
SoftClub - СофтКлуб 160 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
PUBG Corporation 55 4
Blizzard Entertainment 343 4
EA - BioWare 205 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 3
Guillemot - Thrustmaster 31 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Spore 33 3
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios 6 3
Lenovo Group 2447 3
LG Electronics 3735 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 4
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 4
Stellantis - Maserati 14 4
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 4
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 4
Mazda Motor Corporation 73 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Aston Martin 38 4
Ferrari NV 159 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Белый Ветер 365 2
ХитZona - ХитЗона 26 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 2
LACC - Los Angeles Convention Center - Выставочный центр Лос-Анджелеса 10 2
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Walt Disney Company 647 2
Ford 435 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
Hasbro 40 2
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 1
Aii Capital 2 1
Ducati 12 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 5 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Proskater 1 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Bugatti 17 1
Тануки - TanukiTech - Танукитех 24 1
КамАЗ Мастер 13 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Koenigsegg Automotive 11 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Июнь ТЦ - Июнь ТРЦ 5 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 72
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 17 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 27
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 194
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 58
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 27
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 24
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 281 22
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 20
Наушники - Headphones 4479 20
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 48 19
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 17
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 16
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 13
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 13
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 13
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 13
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 11
USB micro 974 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 10
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 68
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 56
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 49
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 40
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 33
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 31
Nintendo Wii - игровая консоль 760 28
EA The Sims - компьютерная игра 169 27
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 23
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 20
Google Android 15244 18
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 17
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 14
Nintendo DS - игровая консоль 340 12
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 12
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 11
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 11
EA Digital Illusions CE Frostbite 95 10
Konami - Pro Evolution Soccer Компьютерная игра (спортивный симулятор) 31 10
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 10
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 10
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 9
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 9
Porsche Carrera 18 9
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 9
EA Madden NFL - Компьютерная игра 18 8
Sony Playstation Network - PSN 204 8
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 8
Apple iOS 8583 8
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 7
EA Dead Space - компьютерная игра 88 7
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 88 7
Nissan Fairlady Z - спортивный автомобиль 12 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 7
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 16 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 7
Apple iPad 4012 7
Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 13
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 8
Gibeau Frank - Гибо Фрэнк 4 3
Riccitiello John - Риччитьелло Джон 13 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Малафеев Андрей 52 3
Клинаичев Андрей 33 2
DeLong Jason - ДеЛонг Джейсон 2 2
Фоменко Николай 5 2
Nilsson Marcus - Нильссон Маркус 2 2
Корнеев Алексей 9 1
Сазонов Алексей 4 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Никифоров Дмитрий 15 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 3 1
Симонов Игорь 103 1
Солонин Виталий 90 1
Иевлев Евгений 28 1
Гришин Андрей 8 1
Болотов Дмитрий 10 1
Korduner Michael - Кордунер Майкл 1 1
Савостин Сергей 1 1
Ишутин Даниил 1 1
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 1
Sullivan Craig - Салливан Крэйг 3 1
DeMartini David - ДеМартини Дэвид 9 1
Дашкевич Александр 2 1
Алемжин Евгений 1 1
Biljeskovic Matija - Билецкович Матя 1 1
Moore Piter - Мур Питер 6 1
Кабановский Александр 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 1
Чагин Владимир 4 1
Шейк Ирина 2 1
Jolie Angelina - Джоли Анджелина 24 1
Jackson Paul - Джексон Пол 7 1
Маликова Анна 2 1
Watkins Tony - Уоткинс Тони 10 1
Probst Larry - Пробст Ларри 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 43
Европа 24964 42
Канада 5082 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Япония 13807 10
США - Нью-Йорк 3180 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Калифорния 4829 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
США - Вашингтон - Сиэтл 407 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Испания - Королевство 3840 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 3
США - Невада 214 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Украина 7928 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 25
Физика - Physics - область естествознания 2940 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 80 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Английский язык 7030 8
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 5
Спорт - Футбол 776 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 229 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
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