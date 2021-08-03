EA Need for Speed

Хакеры от безысходности слили в Сеть краденые исходные коды игр FIFA и Need For Speed следствием отказа EA выплачивать вымогателям выкуп. Украденные данные включают исходные коды ряда игр и игрового движка FrostBite (на нем, в частности, базируются игры серии Battlefield, FIFA 17-21, Need For Speed и DragonAge: Inquisition), код матчевого сервера FIFA 21, а также проприетарные фреймворки игр EA, средства отладки, SDK, ключи API и многое другое. В EA подтвердили подлинность

В Electronic Arts найдены две «дыры». Под ударом 300 млн игроков в FIFA, Need for Speed, Mass Effect Facebook, Xbox Live, PlayStation Network и Nintendo Network. Electronic Arts является одним из крупнейших игровых издателей в мире; среди принадлежащих ей наименований FIFA, Madden NFL, Battlefield, Need for Speed, The Sims, Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Titanfall и множество других. Комбинация из двух «багов» позволяет перехватывать контроль над учётными записями клиентов Electroni

Всё и сразу - в новой Need for Speed В новой части гоночной аркады Need for Speed будет представлен 51 автомобиль. Причём, все они будут доступны сразу – никакого постепенного «доступа» по мере прохождения игры разработчики из студии Ghost Games не предусмотре

Need for Speed Rivals. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, рассказывающий о приложении Need for Speed Network, которое дополняет и углубляет игровой опыт Need for Speed Riva

Need for Speed Rivals в продаже Компания Electronic Arts объявила о выходе Need for Speed Rivals – новой игры из сверхпопулярной серии. Версия этой игры для Xbox 360, P

Need for Speed Rivals. Видео Компания Electronic Arts опубликовала видеоролик, приуроченный к выходу игры Need for Speed Rivals, релиз которой состоится 19 ноября.В Need for Speed Rivals игрок

Need for Speed Rivals. Видео Опубликован новый видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой студии Ghost Games и Criterion Games. Выпустит иг

Need for Speed Rivals. Системные требования Компания Electronic Arts объявила системные требования для игры Need for Speed Rivals, релиз которой состоится 21 ноября этого года. Игра также выйдет для ко

Need for Speed Rivals. Видео Опубликован новый видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals. Видео Опубликован видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals. Скриншоты Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals. Коп под прикрытием Опубликован видеоролик гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals. Скриншоты Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals. Скриншоты Опубликованы скриншоты гоночной игры Need for Speed Rivals, работают над которой сразу две студии - Ghost Games и Criterion Games.

Need for Speed Rivals анонсирована Компания Electronic Arts анонсировала сегодня гоночную игру Need for Speed Rivals, новую часть знаменитой серии, работают над которой сразу две студии -

Три DLC для Need for Speed Most Wanted Компания Electronic Arts анонсирует три уникальных набора загружаемых материалов для игры Need for Speed Most Wanted. В наборы вошли новый аэропорт, легендарные машины из любимых кино

Need For Speed Most Wanted в продаже Сегодня состоялся официальный российский релиз гоночной игры Need For Speed Most Wanted от Electronic Arts и студии Criterion Games. Need For Speed

Need For Speed Most Wanted. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Ролик демонстрирует новые

Need For Speed Most Wanted. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Ролик демонстрирует новые

Need For Speed Most Wanted. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Выпустит игру компания Ele

Marussia B2 в игре Need For Speed Most Компания Electronic Arts объявила, что новый спортивный автомобиль Marussia B2 появится в Need for Speed Most Wanted – одном из самых ожидаемых гоночных блокбастеров года. Эта игра ло

Need For Speed Most Wanted. Тизер мультиплеера Компания Electronic Arts опубликовала тизер-ролик многопользовательского режима гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Релиз игры запланирован на

Режим DRAG в Need For Speed World Electronic Arts и Black Box планируют в ближайшем будущем в гоночную онлайн-игру Need For Speed World добавить долгожданный режим драг-заездов. На сегодняшний день, разработчики собирают информацию и пожелания игроков о том какие трассы они хотели бы увидеть в этом режиме.

Need For Speed Most Wanted. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый геймплейный видеоролик гоночной игры Need For Speed Most Wanted, работает над которой студия Criterion. Релиз игры запланирован на

Need for Speed Most Wanted Limited Edition. Предзаказ сируют эксклюзивные комплекты предварительного заказа самого ожидаемого гоночного хита этого года - Need for Speed Most Wanted. На проходившей в прошлом месяце выставке Electronic Entertainment

Предзаказ Need For Speed Most Wanted Компания "1С-СофтКлаб" объявляет об открытии предзаказа на специальное издание игры Need For Speed Most Wanted — продолжения знаменитой серии от Criterion и Electronic Arts, рел

Marussia B2 появится в NFS World орткар Marussia B2 в ближайшие месяцы появится в самой популярной в России бесплатной гоночной игре Need for Speed World. Игроки и поклонники гонок впервые смогут оценить новейший спорткар росс

Need for Speed Most Wanted. Системные требования Объявлены системные требования для гоночной игры Need for Speed Most Wanted, работает над которой студия Criteron Games. Выпустит новую игру с

Need for Speed The Run в продаже Вчера, 17 ноября, состоялся российский релиз гоночной игры Need for Speed The Run от Electronic Arts. Участниками грандиозной гонки, известной под назва

Need for Speed The Run. Системные требования Компания Electronic Arts объявила системные требования для гоночной игры Need for Speed The Run, релиз которой состоится 17 ноября этого года. Напомним, что 18 октября будет выпущена демоверсия проекта.Минимальные системные требования: Windows Vista SP2 32-bit Direc

«Яндекс.Деньги» подключились к Need for Speed трудничества с Electronic Arts (EA) CNews рассказала представитель платежной системы «Яндекс.Деньги» Ася Мелкумова. Начиная с вечера 26 сентября EA будет принимать «Яндекс.Деньги» за пять онлайн-игр: Need for speed World, Battlefield Heroes, Lord of Ultima, Battlefield Play4Free и Battleforge. Две из них имеют русский интерфейс, остальные - английский. В ближайшем будущем планируется подклю

Need for Speed The Run. Видео Опубликован новый видеоролик проекта Need for Speed The Run от компании Electronic Arts. Видео можно скачать с нашего сервера (80

Porsche 911 Carrera S в игре Need for Speed The Run Опубликован новый видеоролик проекта Need for Speed The Run от компании Electronic Arts и студии EA Black Box. Напомним, что релиз

Российские финалистки конкурса Miss Need for Speed Финишировал российский этап беспрецедентной гонки за звание Мисс Need for Speed. На международном финале конкурса Россию будут представлять Анна Маликова и Да

Gamescom 2011: Need for Speed The Run Опубликованы новые скриншоты и видеоролик игры Need for Speed The Run, работает над которой студия Black Box. Релиз проекта запланирован на

Need For Speed The Run Limited Edition Компания Electronic Arts представляет специальное издание Need for Speed The Run Limited Edition, в котором игроки получат доступ к трем элитным машина

Need for Speed The Run. Видео и скриншоты Компания Electronic Arts представила геймплейный видеоролик и новые скриншоты из игры Need for Speed The Run, работает над которой студия Black Box. Релиз проекта запланирован на 17 ноября этого года.Скачать видео можно с нашего сервера (125 МБ).Во время захватывающей гонки чере

Need For Speed возвращается на улицы ! Любители скорости и острых ощущений вновь столкнутся с законом в ноябре, когда в продажу поступит Need for Speed The Run от компании Electronic Arts Inc. В главном игровом блокбастере зимнего

Need for Speed: Shift 2 Unleashed. Видео Компания Electronic Arts опубликовала новый видеоролик гоночной игры Need for Speed: Shift 2 Unleashed, релиз которой состоится 29 марта в Северной Америке и 24 м