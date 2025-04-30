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Black Box имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика



30.04.2025 Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис 1
09.04.2024 Новый сервис «Пентест ПДн» от «Диасофт» поможет выполнить требования 152-ФЗ «О персональных данных» 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf 1
10.12.2020 Itglobal.com проверила уровень защищенности европейского платежного сервиса Finom 1
26.10.2020 Как не потратить деньги на защиту от DDoS впустую 1
26.05.2020 Максим Белозеров, «Сбербанк» -

Что делать, чтобы ИИ-алгоритмы не допускали критических для бизнеса ошибок

 1
15.07.2019 В Сбербанке разработана модель предсказания выручки 1
10.08.2018 В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies 1
22.11.2017 Алексей Сизов - Спрос на антифрод-системы повысился более чем вдвое 1
22.09.2016 Киберпреступники учатся считывать отпечатки пальцев и рисунок радужки глаза 1
16.12.2014 Dell предложит виртуальные оверлейные сети на базе Midokura Enterprise MidoNet для сред OpenStack 1
27.03.2014 В Японии прошли учения по отражению кибератак 1
13.12.2012 Redmarker создает интернет-магазин для бренда Lexand 1
24.10.2012 «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen 1
03.08.2012 Режим DRAG в Need For Speed World 1
17.08.2011 Gamescom 2011: Need for Speed The Run 1
28.07.2011 Need for Speed The Run. Видео и скриншоты 1
29.04.2011 Need For Speed возвращается на улицы 1
24.12.2009 Счетчик для патронов 1
10.09.2009 Need for Speed SHIFT. Видео Car Battle 1
09.09.2009 Need for Speed SHIFT. Видео Renault Megane 1
03.09.2009 Need for Speed SHIFT. Видео 1
03.09.2009 Предварительные продажи Need for Speed SHIFT в России 1
02.09.2009 Need for Speed SHIFT. Видео 1
27.08.2009 Need for Speed SHIFT. Видео 1
19.08.2009 Need for Speed SHIFT: Скриншоты 1
18.08.2009 Need for Speed SHIFT: Видео 1
14.08.2009 Need for Speed SHIFT: Скриншоты 1
31.07.2009 Need for Speed SHIFT: Видео 1
13.07.2009 Need for Speed SHIFT: Видео 1
27.06.2009 Need for Speed SHIFT: Системные требования 1
25.06.2009 Need for Speed SHIFT: Уникальный профиль пилота 1
30.01.2009 Need for Speed продолжается 1
26.08.2008 Need for Speed Undercover: Подробности 1
29.06.2007 SKATE: Видео 1
15.06.2007 Half-Life 2: Episode 2 выйдет в октябре 1
21.05.2007 Half-Life 2: Black Box не будет 1
16.05.2007 Half-Life 2: Episode 2. Скриншоты 1
24.04.2007 Half-Life 2: Episode Two. Информация 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

Black Box и организации, системы, технологии, персоны:

Slightly Mad Studios 29 14
EA - Electronic Arts 1288 13
Box inc - box.com - box.net 363 11
Valve Software 212 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 116 1
Ростелеком 9881 1
EA DICE 160 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 1
Huawei 4001 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 335 1
Dell Technologies - Dell Computer 2140 1
Amazon Inc - Amazon.com 3037 1
Dell EMC 5047 1
Google LLC 11920 1
Microsoft Corporation 24804 1
Информзащита 784 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
Открытые технологии 704 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
АМИ 74 1
ГеймПарк - GamePark - КомТрейдХолдинг 19 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13098 1
GitHub 864 1
Nubes - Нубес 59 1
Diasoft - Диасофт 921 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Северсталь Инфоком 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7537 2
ХитZona - ХитЗона 26 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1420 1
FN Herstal 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 1
Северсталь ПАО - Severstal 492 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 744 1
Группа Самолет 82 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 474 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Finom - Фином 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 2
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5047 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10107 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 2
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 2
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Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 58 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 90 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30385 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 452 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11301 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11666 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25886 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2339 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6805 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52316 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4350 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9804 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 19
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4049 9
Apple iPhone 6 4863 8
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 7
Team Fortress - компьютерная игра 38 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 5
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 126 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5017 4
Nintendo Wii - игровая консоль 759 3
Nintendo DS - игровая консоль 340 2
Linux OS 10183 2
Google Android 14207 1
Microsoft DirectX 708 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1895 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 409 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
Vobis Highscreen 66 1
Oracle Java - язык программирования 3127 1
Apache Hadoop 437 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 172 1
Python - высокоуровневый язык программирования 992 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
JavaScript - JS - язык программирования 1223 1
CDD BlackBox 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Red Hat OpenShift 133 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 125 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
BMW M - Motorsport GmbH - M-Technik 26 1
Dell EMC Open Networking - Ethernet-коммутаторы 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2791 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 1
Microsoft Windows 15855 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Diasoft - Диасофт Пентест ПДн 1 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 162 1
Patrick Soderlund - Содерлунд Патрик 14 13
Стенников Алексей 4 2
Кононович Владимир 3 2
Вариков Андрей 3 1
Сергеев Иван 74 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
DeLong Jason - ДеЛонг Джейсон 2 1
Карташов Станислав 26 1
Мелехин Иван 24 1
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Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 174 1
VNUNet.com 214 2
Gamespot 37 1
Gartner - Гартнер 3568 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2059 1
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