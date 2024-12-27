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Кабинет министров Японии Исполнительная власть в Японии Правительство Японии

Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии


27.12.2024 Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов 1
29.08.2023 Японский Национальный центр кибербезопасности девять месяцев не мог обнаружить собственный взлом 1
11.11.2019 Konica Minolta представила многоязычную систему устного перевода для госучреждений Японии 1
18.07.2019 Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван 1
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 1
29.04.2014 Япония будет использовать большие данные при эвакуации 1
27.03.2014 В Японии прошли учения по отражению кибератак 1
27.11.2013 Anonymous случайно уронили сайты Microsoft 1
29.01.2013 Япония перейдет на Ultra HD вещание в 2014 г. 1
13.11.2012 Японцы предупреждают мир об опасности АЭС 1
02.01.2012 Япония вступает в кибервойну 1
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии 1
01.11.2010 Intel, Samsung и Toshiba уменьшат чипы в 2 раза 1
26.04.2010 Японцы научатся читать мысли в 2020 году 1
25.03.2010 Японский институт планирует провести исследование радиационных рисков в медицине 1
13.11.2009 Япония: денег на ИТ, суперкомпьютер и венчурные фонды больше нет 1
25.08.2009 Полностью подтвердился первый прогноз землетрясения сетью GNFE 1
13.05.2009 Россия и Япония подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 1
23.03.2009 Правительство Японии выделит свыше $30 млрд на развитие ИТ 1
19.01.2009 Япония построит АЭС в ОАЭ 1
10.06.2008 В Японии растет спрос на водородную энергетику 1
09.06.2008 Япония всерьёз взялась за топливные элементы 1
24.12.2007 Япония отказывается от охоты на горбатых китов 1
25.10.2007 Японцы согласились на контроль веб-сайтов 1
09.10.2007 США и Япония: обнаружены секретные "ядерные" протоколы 1
05.09.2007 Япония создает собственный Google 1
29.05.2007 Правительство Японии «даст свободу» видео контенту 1
14.05.2007 Япония создаст «полигон» для мобильных сервисов 1
20.03.2007 Япония создает спецназ сухопутных войск 1
05.09.2006 Обнаружен взрывоопасный ноутбук 1
30.08.2006 Гаджеты Apple загораются: виновата Sony 1
29.08.2006 В Японии загорелся ноутбук Apple 1
21.02.2006 Японцы "прощупали" поволжские ОЭЗ 1
20.12.2005 Япония запустит национальный поисковый портал? 1
14.10.2005 Япония переведет голосовую мобильную связь в интернет 1
07.09.2005 Япония продаст акций NTT на $4,9 млрд. 1
19.08.2005 ТВ виртуальной реальности появится в Японии к 2020 году 1
09.08.2005 Японцы занялись разработкой нового телекоммуникационного спутника 1
14.01.2005 Гиганты рынка сотовой связи взялись за 4G 1
14.01.2005 Гиганты рынка сотовой связи взялись за 4G 1

Публикаций - 69, упоминаний - 69

Кабинет министров Японии и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6544 8
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 7
Apple Inc 12100 5
Toshiba Corporation 2927 5
Hitachi - Хитачи 1464 5
Microsoft Corporation 24625 4
Intel Corporation 12197 4
Fujitsu 2041 4
Google LLC 11775 3
Samsung Electronics 10254 3
Dell EMC 5027 3
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 3
X Corp - Twitter 2845 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Vodafone Group 1370 2
Yahoo! 3697 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 55 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 270 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Alphabet 130 1
SAP SE 5277 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Lenovo Group 2292 1
Qualcomm Technologies 1822 1
LG Electronics 3614 1
Accenture plc 682 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
HP Inc. 5685 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Oracle Corporation 6688 1
Информзащита 756 1
SAS Institute 971 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Lenovo Motorola 3501 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 4
Россети Ленэнерго 1700 4
Mitsubishi Heavy Industries 34 3
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 2
ENEOS Corporation - JXTG NipponOil & Energy Corporation 3 2
Renault Groupe 158 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Honda Motor Company 234 1
Sumitomo Chemical 3 1
Asahi Glass 44 1
Ford Motor 166 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 7
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 2
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 25 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
JFTC - Japan Fair Trade Commission - Комиссия по справедливой торговле 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Japan Post Holdings - Japan Post Service - Japan Post Network - Почта Японии - Государственная почтовая служба Японии 9 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Демократическая политическая партия США 115 2
Greenpeace - Гринпис 128 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 5
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FreePik 980 1
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Konica Minolta KOTOBAL 1 1
Nemoto Yoshhisa - Немото Йошихиша 2 2
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Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Мелехин Иван 24 1
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Lee Su-Bin - Ли Су Бин 1 1
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Sims Rod - Симс Род 1 1
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Лихарев Сергей 25 1
Yahiro Toshihide - Яхиро Тошихиде 1 1
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Евлампиев Валерий 1 1
Крысов Сергей 4 1
Жигалов Владимир 2 1
Гольцев Анатолий 1 1
Allchin Jim - Олчин Джим 15 1
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AP - Associated Press 2004 4
FT - Financial Times 1219 3
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Bloomberg 1286 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 519 2
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NE Asia Online 313 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
EE Times 158 1
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