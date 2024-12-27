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Японцы выдали местному производителю процессоров $6 млрд из фонда COVID на серийный выпуск 2 нм чипов

Правительство Японии выделило 987 млрд иен (почти $6,2 млрд) на поддержку производителя полупроводников Rapidus, чтобы поддержать его план начать массовый выпуск 2 нм чипов к 2027 г. Оппозиция выяснила, что деньги поступили из фонда помощи в борьбе с пандемией COVID и раскритиковала это решение.

Правительство Японии обвинили в бюджетных уловках

Японские законодатели от оппозиции выяснили, что 987 млрд иен (почти $6,2 млрд ) из фондов помощи в борьбе с пандемией COVID поступили в качестве господдержки производителю микросхем Rapidus, которому необходимо всего около $32 млрд для первого завода с технологическими возможностями производства 2-нанометровых чипов, пишет Nikkei.

Оппозиционеры выступили с осуждением такого источники финансирования и назвали его бюджетной уловкой. Средства из неизрасходованных фондов помощи в борьбе с пандемией планировалось направить на поддержку малого и среднего бизнеса. Критики действий Правительства утверждают, что их повторное использование для помощи крупным компаниям непрозрачно, что может привести к коррупции.

Глава кабинета министров Сигеру Исиба (Shigeru Ishiba) сказал в защиту, что средства были возвращены в казну до перенаправления, поэтому никакого хищения не произошло, процесс соответствовал юридическим и фискальным протоколам. Он пообещал также проводить периодические сторонние оценки для обеспечения подотчетности и эффективности проекта Rapidus.

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© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
Япония выделяет миллиарды на поддержку производителя чипов Rapidus

Rapidus строит на острове Хоккайдо полупроводниковый завод, который должен начать к 2027 г. массовый выпуск современных 2 нм чипов, производство которых уже осваивает тайваньская TSMC, а американская Intel планирует запустить в 2025 г.

Госпомощь Rapidus

Власти Японии планирует в 2025 финансовом году выкупить пакет акций Rapidus стоимостью 200 млрд иен ($1,29 млрд) в рамках национальной инициативы по стимулированию производства передовых микросхем.

Правда даже должностные лица Министерства экономики, торговли и промышленности уже призывали к осторожности с госфинансированием, которое может отпугнуть потенциальных зарубежных клиентов компании.

В текущем финансовом году (завершится в марте 2025 г.) на помощь Rapidus уже выделили в дополнение к направленным ранее 330 млрд иен ($2,1 млрд) еще 560 млрд иен ($3,89 млрд), как писал ТАСС весной 2024 г.

Полупроводники имеют решающее значение

В ноябре 2024 г. японское Правительство объявило о новом семилетнем плане государственной поддержки секторов полупроводников и искусственного интеллекта стоимостью не менее 10 трлн иен ($65 млрд). Из них премьер-министр Сигеру Исиба выделил уже около 1,5 трлн иен в своем пакете мер экономического стимулирования.

«Мы решительно реализовали нашу стратегию в области полупроводников, и проект Rapidus является основной частью стратегии», — сказал представитель либерально-демократической партии Дайсиро Ямагива (Daishiro Yamagiwa) в интервью Bloomberg в декабре 2024 г. Он назвал технология производства микросхем, имеющими решающее значение для безопасности и экономики страны.

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Цифровизация

Крупнейшим в мире контрактным производителем интегральных микросхем является тайваньский TSMC. На предприятиях компании осуществляется производство крайне востребованных на рынке ускорителей для обучения и инференса моделей искусственного интеллекта. Клиентами TSMC, в частности, являются такие крупные бесфабричные компании как AMD, Apple и Nvidia.

Во второй половине декабря 2024 г. в Южной Корее тоже задумались о создании компании с господдержкой по образцу TSMC. С таким предложением выступили представители южнокорейской промышленности и академических кругов страны. Инициатива призвана укрепить позиции в мировой гонке полупроводников.

Анна Любавина

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