Япония Хонсю Тохоку


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Японские фабрики, выпускающие флеш-память, остановились из-за землетрясения. Это новый удар по поставкам 1
26.04.2021 Разработана новая технология для энергоэффективного хранения данных 1
20.09.2019 Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре 1
04.05.2018 Ученые нашли доказательство существования воды на Луне 1
07.03.2014 Американские ядерщики создали гибкое и эластичное стекло 1
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии 1
19.03.2007 Мобильники таят неожиданную опасность: исследование 1
21.06.2005 Японцы увеличили плотность 1-дюймового диска 1
07.06.2005 Японские ученые разработали робота для танцев 1
02.03.2004 Toshiba присвоила права на флэш-память? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2956 3
Fujitsu 2066 3
Sony 6634 2
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 144 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 2
NetApp - Network Appliance 648 1
Dell EMC 5093 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Kometa - Комета 157 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6913 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16698 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28949 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 2
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9388 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1473 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4103 1
MRAM - Magnetic Random Access Memory - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 53 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2374 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1771 1
CU - Centralized Unit - Центральный блок (модуль) 40 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 371 1
Clone - Клонирование 526 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3526 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 140 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 1
Nakamura Yoshihisa - Накамура Йошихиша 2 2
Masuoka Fujio - Масуока Фуджио 2 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Дмитриев Владимир 37 1
Imhoff Seth - Имхофф Сет 1 1
Fukami Shunsuke - Фуками Сюнсуке 1 1
Япония 13550 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Россия - РФ - Российская федерация 156943 1
Европа 24638 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Азия - Азиатский регион 5749 1
Африка - Африканский регион 3571 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
США - Висконсин 111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 3
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6325 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 998 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 569 1
Молекула - Molecula 1083 1
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Йена - денежная единица Японии 499 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Nature 821 1
New Scientist 1448 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Tohoku University - Университет Тохоку 24 8
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

