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CU Centralized Unit Центральный блок (модуль)


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество 1
23.09.2024 Inline Technologies протестировала IP-АТС «Агат CU» в среде Alcatel-Lucent Enterprise 1
10.04.2023 Гохран России выбрал отечественную IP-АТС 1
14.12.2021 Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM 1
26.07.2021 Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
26.04.2021 Разработана новая технология для энергоэффективного хранения данных 1
12.10.2020 ООО «Тенет» и ПАО «МТС» запустили в эксплуатацию семейство базовых станций RBS-100 1
25.06.2020 Nokia коммерциализирует новое поколение решений 5G Cloud RAN 2
12.02.2020 «Ростех» и «Ростелеком» хотят потратить 92 миллиарда на создание российского 5G-«железа» 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
29.10.2018 ZTE помогла China Mobile обеспечить беспроводной связью самый длинный морской мост в мире 1
26.03.2018 Huawei начала третий этап испытаний технологии 5G в Китае 1
22.09.2017 ZTE завершила тестирование сетевых функций 5G в разделенной архитектуре 5G RAN 1
05.07.2017 Microsoft уговаривает пользователей ограничить его в сборе их персональных данных 1
15.07.2014 На россиянина завели дело за покупку смартфона в интернет-магазине 1
14.12.2010 Куба запустила собственную Wikipedia 1
26.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие кондиционеры к лету 1
16.02.2010 Возросла доступность солнечной энергии 1
10.06.2009 Исследуются возможности увеличения несущих свойств крыла перспективного самолета 1
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7 1
19.02.2007 Открылась поисковая система речей Фиделя Кастро 1
26.09.2006 Acer выпустил новый фотоаппарат 1
20.09.2006 Квантовые точки помогают диагностировать рак 1
20.09.2006 Квантовые точки помогают диагностировать рак 1
11.09.2006 Видео UNLIMITED. Тест видеокамеры с жестким диском JVC Everio MG505 1
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности 1
11.04.2006 "Теплый" силовой сверхпроводник: подробности 1
12.05.2005 Новые Mytob открывают "черный ход" на компьютерах 1
25.11.2003 Iomega вывела на российский рынок новые NAS-серверы 1
27.08.2003 Iomega начала продажи NAS-серверов в России 1
01.04.2002 China Unicom получила $500 млн. прибыли в 2001 г. 1
20.07.2000 China Unicom подписала с Motorola $190 млн. контракт по расширению своей сотовой сети 1
31.05.2000 В сети обнаружен еще один вариант "I love you" - FireBurn 1
20.04.2000 Mitsubishi Electric установит Windows CE в своих навигационных системах для автомобилей 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

CU и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 4
Ростелеком 9994 3
Samsung Electronics 10390 3
LG Electronics 3642 3
Ballu Industrial Group 48 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 50 3
ZTE Corporation 754 2
Microsoft Corporation 24901 2
Lenovo Motorola 3509 2
Intel Corporation 12334 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 281 2
Motorola Inc 1148 2
Lenovo EMC - Iomega 175 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13355 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 2
Ростех - Автоматика Концерн 1679 2
JVC Kenwood 416 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Huawei 4041 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
China Mobile 409 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 498 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1507 1
LMF 4 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Acer Group - Acer Inc 2583 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5062 1
Haier Group 183 1
Toshiba Corporation 2937 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
Defender 138 1
Fujitsu 2047 1
NetApp - Network Appliance 640 1
ХайТэк Интеграция 21 1
ХайТэк - Hi-Tech 210 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
UDR Inc 9 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 140 1
Почта России ПАО 2175 1
Merrill Lynch 433 1
GlobalData 6 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Hyundai Motor Company 402 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Daikin Industries 46 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 178 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 377 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3245 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12158 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5598 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3139 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6312 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 13 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28361 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2261 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68872 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21103 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21285 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25008 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8715 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30752 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11473 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53594 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3725 6
Вентилятор - Fan 1000 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29391 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1221 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16333 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21244 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22001 4
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2310 4
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ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 849 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5641 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10647 4
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NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 295 3
5G NR - 5G New Radio 83 3
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 81 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7563 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7613 3
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Microsoft Windows 15980 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1826 4
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 9 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1897 2
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Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1400 2
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Electrolux EACS 7 2
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 26 2
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Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 2
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 14 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Red Dot Design Award 56 1
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