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Trueconf и «Агат-РТ» объявили о технологической совместимости

Trueconf, российский производитель ВКС-решений, и «Агат-РТ», отечественный разработчик решений для телефонии, объявили о технологическом партнёрстве. Компании подтвердили корректную совместную работу ВКС-платформы Trueconf Server с автоматической телефонной станцией «Агат CU» и сертифицировали свои продукты. Совместимость позволит организациям объединять пользователей ВКС с абонентами корпоративной телефонии в защищённую сеть связи.

Российские компании Trueconf и «Агат-РТ» провели серию тестирований, в ходе которых подтвердили интеграцию и корректную совместную работу системы видеоконференцсвязи Trueconf Server с телекоммуникационной платформой IP АТС «Агат CU».

Это обеспечит ВКС-абонентам заказчиков возможность осуществлять вызовы и приглашать в конференции пользователей платформы «Агат CU». Абоненты телекоммуникационной платформы, в свою очередь, смогут подключаться к видеоконференциям, запущенным на Trueconf Server, благодаря поддержке решениями Trueconf и «Агат-РТ» стандартных протоколов связи.

Кроме того, благодаря интеграции с телефонией к видеоконференциям на системе Trueconf смогут подключаться и мобильные абоненты «Агат CU», подключенные к корпоративной защищенной среде, даже если они находятся в пути или в роуминге.

Trueconf Server и IP АТС «Агат CU» находятся в Едином реестре отечественного ПО и могут совместно применяться на предприятиях и в организациях с высокими требованиями к защите данных.

«Современный ритм жизни диктует необходимость объединения корпоративных сервисов коммуникаций — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Совместное применение защищенных систем ВКС и телефонии позволит сотрудникам оставаться на связи с коллегами и партнёрами в любое время и с любых устройств».

«Развитие средств связи сейчас происходит с учетом нескольких пользовательских потребностей. Первая – люди и организации нуждаются в качественном полноформатном межличностном общении, когда они могут взаимодействовать не только в текстовом или голосовом формате, но и в формате видео. Распределенные коммуникации, когда вы голосом говорили по телефону, текст отправляли по почте и т.д. уходят в прошлое. В фаворе кроссплатформенные и кроссдевайсные решения. Вторая, в сфере коммуникаций, характеризуется широкой линейкой оборудования, крайне востребованы «бесшовные решения», когда новый функционал легко ложится на существующую в организации систему связи. Мы все это понимаем, поэтому стараемся максимально быстро интегрировать новые форматы в привычные способы коммуникации и активно развиваем технологическое партнерство с отечественными разработчиками. Проверка на совместимость нашего оборудования и сервисов ВКС Trueconf является, в этом плане, логичным продолжением нашей стратегии развития компании», — сказал Никита Емельянов, коммерческий директор «Агат-РТ».

Trueconf Server — платформа для защищенной 4K-видеоконференцсвязи и совместной работы, которая работает как по интернету, так и в закрытых сетях. Пользователи могут подключаться к конференциям с помощью любых доступных устройств с ОС Windows, Linux, macOS, Android и iOS, браузеров и специализированных ВКС-терминалов.

АТС «Агат CU» — профессиональная телекоммуникационная платформа, позволяющая предприятиям любых масштабов и сфер деятельности обеспечить абонентов надежной голосовой связью и универсальным набором возможностей для управления бизнесом по телефону, при этом сохранить существующую телефонную инфраструктуру.

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