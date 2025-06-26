Treolan и «Агат-РТ» начинают сотрудничество

Treolan подписал дистрибьюторское соглашение с «Агат-РТ» - производителем российских решений для автоматизации телефонии. Об этом CNews сообщили представители Treolan

Продукция «Агат-РТ» войдет в продуктовый портфель Treolan, что позволит компании расширить свой ассортимент российского коммуникационного оборудования и специализированного ПО. На данный момент все позиции доступны по запросу. В планах - организация складской программы для партнеров. Вендор предоставляет предпродажную поддержку, а также предлагает широкий выбор пакетов услуг технического сопровождения.

«Агат-РТ» разрабатывает и производит телекоммуникационную платформу Агат CU, обеспечивающую организацию связи на предприятии, систему записи телефонных разговоров «Спрут», систему автоматического оповещения «Спрут-Информ CU» и пограничный контроллер сессий SBC «Агат CU».

АТС «Агат CU» — телекоммуникационная платформа, позволяющая предприятиям любых масштабов и сфер деятельности получить в свой арсенал современные бизнес-инструменты в области телефонизации, при этом сохранить существующую телефонную инфраструктуру.

«Спрут SR-4000» — автономный сервер записи повышенной надежности. Рекомендован к применению для записи диспетчерских переговоров и на объектах, для которых остановка работы системы записи разговоров может быть критичной.

АПК «Спрут-Информ CU» — автономное устройство для оповещения по различным типам каналов. Осуществляет передачу звуковых сообщений по телефонным линиям, текстовых сообщений в GSM, а также транслирует уведомления по громкой связи.

SBC «Агат CU» — пограничный контроллер сессий. Представляет собой единое геораспределенное решение для обеспечения отказоустойчивости и защиты периметра телефонной SIP-сети предприятия.

«Начало партнерства Treolan и «Агат-РТ» – важный шаг для обеих компаний и отличная новость для наших партнеров. Теперь в Treolan доступны для заказа качественные, произведенные в России решения для телефонии, систем записи разговоров и автоматизации оповещения», – сказал Юрий Виленский, руководитель группы сетевых решений Treolan.

«Сотрудничество с Treolan — одним из крупнейших российских дистрибьюторов — позволит нам как российскому вендору значительно расширить пул системных интеграторов и конечных заказчиков, использующих решения «Агат-РТ». Совместная работа производителя и дистрибьютора гарантирует надежность и безопасность работы телекоммуникационных систем», – отметил Петр Фурсов, генеральный директор «Агат-РТ».