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Фурсов Петр
УПОМИНАНИЯ
Фурсов Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
|Толстых Антон 3 2
|Трошкин Семён 2 2
|Тарасов Сергей 40 2
|Славин Борис 34 2
|Русин Максим 5 2
|Осипов Фаддей 19 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Юрьев Константин 2 2
|Журавлев Илья 4 2
|Кирюшин Сергей 89 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Осипов Александр 89 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Легостаева Светлана 94 1
|Макевнин Борис 44 1
|Кривоносов Евгений 16 1
|Костюченко Александр 1 1
|Моисеенко Никита 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149679 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 2
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