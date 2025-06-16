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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176823
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Фурсов Петр


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 РОСА и ГК «Агат-РТ» объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере выпуска российских защищенных решений 1
23.09.2024 ГК Softline расширит поддержку клиентов в рамках партнерства с компанией «МойОфис» 1
19.07.2024 «МойОфис» напоминает о целесообразности контроля над инфраструктурой 1
11.07.2024 «МойОфис» анонсировал новую услугу технической поддержки «МойОфис Максимо» 1
16.02.2024 Пётр Фурсов назначен руководителем дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения «МойОфис» 4
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Фурсов Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5054 2
IBM - International Business Machines Corp 9476 2
8513 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 94 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 54 2
Microsoft Corporation 24880 2
SAP SE 5340 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
Oracle Corporation 6763 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2104 1
UIPath 105 1
Nginx - Энджайникс 178 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 53 1
Kofax 56 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Flant - Флант 117 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 57 1
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 10 1
CrowdStrike Holdings 44 1
TeamViewer 125 1
Softline - Софтлайн 3007 1
МКБ - Московский кредитный банк 582 2
Русагро Группа Компаний 300 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 7 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 203 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3139 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4438 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10617 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6550 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6896 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3851 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30677 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12942 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12369 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15149 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 994 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4199 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5537 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5760 1
Microsoft Windows API 304 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 976 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4912 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 119 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1679 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2639 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11597 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 361 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 428 1
Microsoft Windows приложения 213 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2637 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 597 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис 822 4
РнД Софт - Агредатор 2 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
Новые облачные технологии - МойОфис Максимо 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5468 1
Microsoft Windows 15933 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Google Android 14302 1
Apple macOS 2121 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1639 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 1
CSoft Model Studio CS 15 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 894 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
1С:ERP Управление предприятием 626 1
Red Hat OpenShift 133 1
Nomad 49 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
Swarm 30 1
Linux - Debian GNU 492 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 114 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 19 1
ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 22 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Microsoft Azure 1430 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Толстых Антон 3 2
Трошкин Семён 2 2
Тарасов Сергей 40 2
Славин Борис 34 2
Русин Максим 5 2
Осипов Фаддей 19 2
Комиссаров Кирилл 8 2
Юрьев Константин 2 2
Журавлев Илья 4 2
Кирюшин Сергей 89 1
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Осипов Александр 89 1
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Легостаева Светлана 94 1
Макевнин Борис 44 1
Кривоносов Евгений 16 1
Костюченко Александр 1 1
Моисеенко Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149679 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14270 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8006 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5039 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7057 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2579 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3403 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10217 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1389 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1754 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 1
Gartner - Гартнер 3575 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 246 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365449, в очереди разбора - 751179.
Создано именных указателей - 176823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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