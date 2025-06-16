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Цифровизация Импортонезависимость
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РОСА и ГК «Агат-РТ» объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере выпуска российских защищенных решений

Компания РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурного ПО и ГК «Агат-РТ», российский разработчик и производитель корпоративных решений по автоматизации телефонии, объявили о начале стратегического сотрудничества. Партнерство направлено на создание совместных программно-аппаратных комплексов (ПАК), полностью основанных на российских технологиях, отвечающих самым высоким требованиям по безопасности и импортонезависимости. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

Таким образом, стороны объединяют экспертизу в области аппаратного и программного обеспечения для разработки полностью российских корпоративных коммуникационных платформ, способных заменить зарубежные аналоги в критически важных отраслях.

Стороны договорились о разработке совместных ПАКов и других решений, которые будут включать отечественные телекоммуникационные платформы «Агат»,и сертифицированное программное обеспечение, разработанное компанией РОСА. Эти продукты рассчитаны на использование в госсекторе, медицине, энергетике, телекоммуникациях, образовании, банковском секторе и других сферах, где важны надежность, безопасность и независимость от внешних поставщиков.

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цифровизация

«Сотрудничество с «Агат-РТ» — это логичный шаг к формированию суверенной цифровой инфраструктуры. Мы рады объединить усилия для создания совместных решений, которые будут отвечать потребностям государственных и корпоративных заказчиков», — отметил Олег Карпицкий, генеральный директор компании РОСА.

«Наша компания за 27 лет работы накопила большой опыт в создании аппаратной и программной части для автоматизации телекоммуникационных систем. Проект совместного программно-аппаратного комплекса на базе системы телефонии «Агат» и операционной системы РОСА позволит создать полностью российское решение, которое может использоваться на тех предприятиях, где критически важна безопасность цифровой инфраструктуры. Взаимодействие с РОСА позволяет обеспечить полный контроль над стеком технологий и предложить рынку эффективные и безопасные решения», — сказал генеральный директор «Агат-РТ» Петр Фурсов.

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