Передовые технологии - RuDesktop

RuDesktop – система удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет делиться экраном без задержек, способствует стабильному удаленному управлению, а также быстрой и безопасной передаче данных между устройствами. Безопасность работы RuDesktop обеспечивается тремя ступенями: защита паролем, 256-битный стандарт шифрования и транспортное шифрование.

Иван Тузиков, Заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop "Импортозамещение по удаленному доступу и управлению конфигурациями конечных устройств" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва