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Передовые технологии RuDesktop
RuDesktop – система удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет делиться экраном без задержек, способствует стабильному удаленному управлению, а также быстрой и безопасной передаче данных между устройствами. Безопасность работы RuDesktop обеспечивается тремя ступенями: защита паролем, 256-битный стандарт шифрования и транспортное шифрование.
Иван Тузиков, Заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop "Импортозамещение по удаленному доступу и управлению конфигурациями конечных устройств" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва
Передовые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Тузиков Иван 6 6
|Шадаев Максут 1026 5
|Анисов Ян 20 5
|Кривоносов Евгений 14 4
|Григоренко Вадим 41 4
|Тульчинский Станислав 58 4
|Авдеев Алексей 10 4
|Комиссаров Кирилл 8 3
|Ковтун Сергей 4 3
|Качанов Олег 118 3
|Семенов Алексей 82 3
|Катаева Елена 30 3
|Лебедева Ольга 20 3
|Ивлев Валерий 3 3
|Прескур Вадим 5 3
|Власова Марина 4 3
|Звонарева Елена 19 3
|Леонов Алексей 79 3
|Фетисов Александр 19 3
|Тарасов Сергей 40 3
|Славин Борис 34 3
|Труненков Сергей 35 3
|Осипов Фаддей 8 3
|Толстых Антон 3 3
|Нестеров Алексей 145 3
|Урусов Виктор 131 3
|Аникин Дмитрий 46 3
|Журавлев Илья 4 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Цыганков Роман 16 3
|Юринская Ольга 3 3
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Швырков Сергей 2 2
|Терещенко Денис 88 2
|Слышкин Василий 129 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Пугачев Павел 63 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Свинцов Андрей 46 2
|Логинов Станислав 32 2
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