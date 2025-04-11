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Передовые технологии RuDesktop

Передовые технологии - RuDesktop

RuDesktop – система удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС. RuDesktop позволяет делиться экраном без задержек, способствует стабильному удаленному управлению, а также быстрой и безопасной передаче данных между устройствами. Безопасность работы RuDesktop обеспечивается тремя ступенями: защита паролем, 256-битный стандарт шифрования и транспортное шифрование.

 

 

Иван Тузиков, Заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop "Импортозамещение по удаленному доступу и управлению конфигурациями конечных устройств" конференция CNews "Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023" 21.09.2023, Москва


11.04.2025 Релиз RuDesktop 2.8.0 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 2
06.11.2024 Подтверждена совместимость решение для управления устройствами и удаленного доступа RuDesktop с «Ред ОС» 2
05.11.2024 RuDesktop представит свои передовые решения в области удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой на CNews Forum 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 1
21.08.2024 RuDesktop: Погружение в российский рынок удаленного рабочего стола 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
14.05.2024 Релиз RuDesktop 2.6 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
14.11.2023 Релиз RuDesktop 2.2.0 1
09.11.2023 R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
29.05.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop 1
23.12.2022 OCS предлагает партнерам ПО для удаленного доступа RuDesktop 1

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Передовые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1979 8
8359 8
TeamViewer 123 7
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 5
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 7 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 4
Telegram Group 2110 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12996 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 518 4
AnyDesk Software GmbH 33 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
SAP SE 5311 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 77 3
Notamedia - Нотамедиа 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4980 3
R-Vision - Р-Вижн 164 3
Selectel - Селектел 398 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 57 3
Diasoft - Диасофт 910 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 2
Ростелеком 9839 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Oracle Corporation 6741 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 5 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 659 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 2
Ланит Интеграция 194 2
Polymedia - Полимедиа 140 2
Газинформсервис - ГИС 296 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 2
ФинГрад - FinGrad 33 2
Сбер - СберБизнес Софт 60 2
Broadcom - VMware 2392 2
Телеком Биржа 25 2
Цифра ГК 2453 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 5
Русагро Группа Компаний 282 4
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 463 3
Абсолют Банк 234 3
Группа Самолет 81 3
РЖД - Российские железные дороги 1929 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 3
Фора Банк 59 3
Альфа-Банк 1786 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 2
МКБ - Московский кредитный банк 567 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 2
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 2
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 502 2
Leomax - Леомакс 6 2
ВТБ - Почта Банк 469 2
Комус 96 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 2
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 2
Основа Холдинг ГК 26 2
Синара Банк - ДелоБанк 39 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 76 2
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 2
Кофемания 56 2
Латео 2 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11886 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 7
Федеральное казначейство России 1797 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 3
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 94 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2934 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4275 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 51 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 241 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5034 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 134 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
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РнД Софт - Агредатор 2 2
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Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 9 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 2
НКТ - Р7-графика 31 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 2
Ansible 108 2
ALMI AlterOS 96 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
Red Hat OpenShift 133 1
СДИ Базис DCIM 6 1
Тузиков Иван 6 6
Шадаев Максут 1026 5
Анисов Ян 20 5
Кривоносов Евгений 14 4
Григоренко Вадим 41 4
Тульчинский Станислав 58 4
Авдеев Алексей 10 4
Комиссаров Кирилл 8 3
Ковтун Сергей 4 3
Качанов Олег 118 3
Семенов Алексей 82 3
Катаева Елена 30 3
Лебедева Ольга 20 3
Ивлев Валерий 3 3
Прескур Вадим 5 3
Власова Марина 4 3
Звонарева Елена 19 3
Леонов Алексей 79 3
Фетисов Александр 19 3
Тарасов Сергей 40 3
Славин Борис 34 3
Труненков Сергей 35 3
Осипов Фаддей 8 3
Толстых Антон 3 3
Нестеров Алексей 145 3
Урусов Виктор 131 3
Аникин Дмитрий 46 3
Журавлев Илья 4 3
Гребеник Геннадий 38 3
Цыганков Роман 16 3
Юринская Ольга 3 3
Чернышенко Дмитрий 570 2
Швырков Сергей 2 2
Терещенко Денис 88 2
Слышкин Василий 129 2
Лысенко Эдуард 308 2
Пугачев Павел 63 2
Петрушин Андрей 110 2
Свинцов Андрей 46 2
Логинов Станислав 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 147006 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 4
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Турция - Турецкая республика 2395 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Земля - планета Солнечной системы 10434 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
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Германия - Федеративная Республика 12746 1
Казахстан - Республика 5599 1
Узбекистан - Республика 1760 1
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Армения - Республика 2306 1
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 235 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Азия - Азиатский регион 5583 1
Индия - Bharat 5504 1
Индонезия - Республика 969 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8808 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14735 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5855 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4916 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 6
Импортозамещение - параллельный импорт 505 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3284 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11108 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5523 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16556 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 292 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7071 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2963 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1301 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3068 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5029 2
Цифровой регион - Федеральный проект 101 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7938 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2351 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4428 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1261 2
Экономический эффект 1093 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1693 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6296 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 838 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3210 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 389 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 429 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1398 2
Мобильные системы 117 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 4
Gartner - Гартнер 3566 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 2
CNews Инновация года - награда 112 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 172 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2051 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 4
CNews AWARDS - награда 524 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 2
CNews FORUM Кейсы 230 1
1С:Проект года 24 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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