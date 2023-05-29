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Цифровизация Системное ПО
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Merlion стала официальным дистрибьютором RuDesktop

Merlion и «Передовые технологии», российская компания-разработчик программного обеспечения, подписали дистрибьюторское соглашение. Портфель дистрибьютора пополнился программным продуктом RuDesktop – для удаленного доступа и управления конфигурациями устройств на любой ОС.

RuDesktop позволяет делиться экраном без задержек, способствует стабильному удаленному управлению, а также быстрой и безопасной передаче данных между устройствами. Безопасность работы RuDesktop обеспечивается тремя ступенями: защита паролем, 256-битный стандарт шифрования и транспортное шифрование.

Воспользоваться инфраструктурой RuDesktop и услугами разработчика пользователи могут в облаке, а могут работать независимо, просто установив ПО на свой собственный сервер без сложных настроек – права администратора не требуются.

Программа имеет простой интерфейс; представляя собой небольшой файл, он не занимает много памяти в устройстве; за счёт мультиплатформенности позволяет в работе бесшовно переходить с мобильных девайсов на стационарные машины и наоборот. В зависимости от канала связи пользователь может сам выбирать качество изображения.

Это ПО поддерживает работу на Linux, в том числе Astra, RedOS, AlterOS, а также Windows, MacOS и Android. Управление устройствами реализовано через единую консоль, независимо от ОС. В случаях, когда нужна помощь, у разработчика есть собственная служба техподдержки.

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RuDesktop включен в единый реестр российского ПО, что делает его конкурентноспособным в проектах в тех сферах, где возможно использование исключительно отечественных ИТ-продуктов.

«В рамках сотрудничества с RuDesktop мы будем продвигать продукт среди наших партнеров – знакомить их с преимуществами, проводить онлайн-демонстрацию возможностей. Используем все компетенции нашей команды для развития продаж ПО этого разработчика», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion.

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