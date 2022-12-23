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OCS предлагает партнерам ПО для удаленного доступа RuDesktop

OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля российских программных решений и начале продвижения отечественного ПО RuDesktop. Это программный комплекс с функциональностью UEM, позволяющий получать доступ к удалённым рабочим столам, управлять конфигурациями компьютеров и получать информацию о состоянии операционных систем и приложений. Решение подходит для операционных систем Windows, Astra Linux, Alt Linux, «Ред ОС», Ubuntu, Debian, MacOs и Android.

RuDesktop позволяет делиться экраном без задержек и обеспечивает стабильное удаленное управление, а также быструю и безопасную передачу данных между устройствами. Помимо стандартной защиты паролем, для обеспечения безопасности программа также использует 256-битный стандарт шифрования и транспортное шифрование. Программа может использоваться на компьютерах с доступом в интернет и в закрытых сетях (при использовании локального сервера).

С помощью RuDesktop пользователи могут выполнять различные задачи: удалённо подключаться к домашним и рабочим компьютерам, управлять серверами и рабочими станциями; демонстрировать учебные материалы при дистанционном образовании; работать на компьютерах под разными операционными системами; показывать техническую поддержку и давать консультации удалённо; совместно работать на одном компьютере; использовать портативную версию программы, не требующую установки; использовать облачную версию программы, в том числе для управления компьютерами с мобильных устройств.

Программа является полностью отечественной разработкой и внесена в Единый реестр российского ПО под №15913. По этой причине RuDesktop подходит для реализации проектов по импортозамещению в государственных учреждениях.

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Инфраструктура

Наличие RuDesktop в продуктовом портфеле позволит OCS предлагать партнерам российское решение для управления удаленным доступом.

Поддержку и продвижение ПО RuDesktop в ИТ-канале обеспечивает департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS. Продуктовая команда дистрибьютора оказывает технические консультации, помогает представлять продукт заказчикам. Всем партнерам по направлению доступны более сотни дистрибьюторских сервисов OCS, включая финансовые, сейловые, технические и маркетинговые.

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