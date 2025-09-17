Благодаря OCS российский разработчик софта для корпоративных коммуникаций ITROO нарастит продажи в составе ПАК

Компания OCS и российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных коммуникаций ITROO (ООО «Передовые технологии») подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество позволит вендору расширить географию продаж своей продукции, в том числе в составе готовых программно-аппаратных решений для связи. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS войдет пул ИТ-решений бренда для организации голосовых коммуникаций — от ПО для исходящего взаимодействия с клиентами по дистанционным каналам до ИТ-систем мониторинга и планирования работы операторов контакт-центров. Продукты вендора отвечают современным требованиям бизнес-заказчиков, в частности, ряд ИТ-систем интегрирован с технологией искусственного интеллекта. Также решения ITROO включены в реестр Минцифры России.

Партнерская сеть дистрибьютора включает свыше 7 тыс. дилеров и интеграторов, действующих по всей стране. Сотрудничество с OCS повысит узнаваемость и доступность решений бренда в различных регионах России. Помимо этого, ITROO расширит каналы сбыта за счет участия в комплексных продажах: продукты компании войдут в состав мультивендорных программного-аппаратных решений для организации корпоративных коммуникаций.

«Компания OCS формирует свой портфель таким образом, чтобы входящие в него продукты могли выполнять задачи бизнеса как самостоятельно, так и в составе мультивендорных решений. Программное обеспечение ITROO не только отвечает основным требованиям заказчиков, но и совместимо с аппаратными решениями для связи в портфеле OCS. Это позволит предлагать рынку удобные комплексные системы, которые будут закрывать широкий спектр задач бизнеса в области коммуникаций», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

«Партнерство с OCS — важный стратегический шаг для ITROO. Это открывает для нас новые каналы сбыта и позволяет значительно увеличить присутствие наших решений во всех регионах России. Мы уверены, что экспертиза OCS в работе с партнерским каналом, их логистические возможности и фокус на российских разработках станут ключевым фактором успеха для наших совместных проектов. Мы нацелены на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», — сказал Дмитрий Архипов, основатель и генеральный директор ITROO.