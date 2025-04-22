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ФЛАТ ITROO Передовые технологии

ФЛАТ - ITROO - Передовые технологии

ITROO —  российский разработчик высокотехнологичных ИТ-решений в области корпоративных сервисов и коммуникаций. Компания специализируется на создании продуктов, которые повышают эффективность бизнес-коммуникаций и сервисных процессов 


22.04.2025 Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций 1
02.10.2024 ITROO и Easy Communications начинают сотрудничество по коммуникационной поддержке 1
15.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость гарнитур ITROO с продуктами ФЛАТ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ФЛАТ и организации, системы, технологии, персоны:

ФЛАТ - FLAT 23 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4077 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 157 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1084 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6985 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10518 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10227 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24809 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2578 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6409 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2566 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10088 1
ФЛАТ - FLAT Phone 10 1
ФЛАТ Партнер - FLAT Partner 5 1
Архипов Дмитрий 12 2
Акчурина Диана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355119, в очереди разбора - 759030.
Создано именных указателей - 173357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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