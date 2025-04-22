ФЛАТ - ITROO - Передовые технологии

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ITROO — российский разработчик высокотехнологичных ИТ-решений в области корпоративных сервисов и коммуникаций. Компания специализируется на создании продуктов, которые повышают эффективность бизнес-коммуникаций и сервисных процессов