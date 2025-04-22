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Архипов Дмитрий
|22.04.2025
|Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций 1
|02.10.2024
|ITROO и Easy Communications начинают сотрудничество по коммуникационной поддержке 1
|15.08.2018
|В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных 1
|25.10.2010
|«Ганзакомбанк» выбрал решение Panda Security для защиты от ИТ-угроз 1
|14.09.2010
|Новое решение Microsoft Lync заменит телефонную станцию 1
|17.11.2009
|Дата выхода Disciples 3 1
|10.09.2008
|"Акелла" завладела торговой маркой Disciples 1
|10.09.2007
|EverQuest II в России исполнился один год 1
|02.07.2007
|DirectX 10 в "Морском Охотнике" 1
|18.04.2007
|"Трудно Быть Богом" на Западе 1
|26.12.2006
|1С поможет Microsoft 1
|09.11.2005
|Россия: рынок игр для мобильников стал теснее 1
Архипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Алроса АК - Алмазы России — Саха 211 1
|Intel Capital 148 1
|Ганзакомбанк 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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