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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173295
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Архипов Дмитрий



22.04.2025 Платформа Avelana от WhyHappen и система «Дайлер» от ITROO интегрированы для расширения возможностей омниканальных коммуникаций 1
02.10.2024 ITROO и Easy Communications начинают сотрудничество по коммуникационной поддержке 1
15.08.2018 В Ульяновской области протестируют смартфон Infowatch Taigaphone с системой защиты от утечек данных 1
25.10.2010 «Ганзакомбанк» выбрал решение Panda Security для защиты от ИТ-угроз 1
14.09.2010 Новое решение Microsoft Lync заменит телефонную станцию 1
17.11.2009 Дата выхода Disciples 3 1
10.09.2008 "Акелла" завладела торговой маркой Disciples 1
10.09.2007 EverQuest II в России исполнился один год 1
02.07.2007 DirectX 10 в "Морском Охотнике" 1
18.04.2007 "Трудно Быть Богом" на Западе 1
26.12.2006 1С поможет Microsoft 1
09.11.2005 Россия: рынок игр для мобильников стал теснее 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Архипов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 847 6
Microsoft Corporation 24791 2
InfoWatch - Инфовотч 1035 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 1
Nvidia Corp 3544 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 76 1
Intel Corporation 12273 1
8397 1
Poly - Plantronics 137 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 1
Microsoft - Activision Blizzard 480 1
THQ 295 1
Nobilis Group 10 1
Integra 27 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 211 1
Intel Capital 148 1
Ганзакомбанк 2 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17298 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24809 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7333 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 776 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12207 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2851 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7503 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8513 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9335 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20974 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 797 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2746 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25836 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6912 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12917 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13584 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3013 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9444 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12928 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1429 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7477 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 258 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3848 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 840 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2532 1
Оповещение и уведомление - Notification 4797 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 2
ФЛАТ - ITROO - Передовые технологии 3 2
Google Android 14195 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Microsoft DirectX 708 1
Oracle Java - язык программирования 3121 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 843 1
Blizzard - World of Warcraft 354 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 107 1
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 73 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 328 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 1
1С - Ubisoft - Ил-2 Штурмовик 57 1
Опенышева Светлана 64 1
Акулов Антон 5 1
Кузьменко Павел 40 1
Стругацкие (братья) 32 1
Чибисов Дмитрий 13 1
Бадаев Алексей 24 1
Демьяновский Дмитрий 1 1
Кожевников Александр 3 1
Braybrook Stewart - Брейбрук Стюарт 1 1
Капланян Антон 1 1
Акчурина Диана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1360 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 1
Европа 21880 1
Европа Восточная 3109 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14264 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 319 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4740 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13940 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1362 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5547 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173295.
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