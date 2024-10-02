ITROO и Easy Communications начинают сотрудничество по коммуникационной поддержке

ITROO, высокотехнологичный российский разработчик ИТ-решений в области корпоративных сервисов и коммуникаций, и агентство маркетинговых коммуникаций Easy Communications объявляют о начале стратегического партнерства. Целью сотрудничества является усиление коммуникационной поддержки ITROO на российском и международных рынках, а также укрепление доверия к бренду среди корпоративных клиентов и партнеров. Об этом CNews сообщили представители Easy Communications.

В рамках партнерства Easy Communications возьмет на себя разработку и реализацию комплексной PR-стратегии для ITROO, включая публикации в СМИ, работу с социальными сетями, сотрудничество с инфлюенсерами и проведение тестирования решений компании. Основное внимание будет уделено продвижению инновационных решений ITROO, профессиональных проводных и беспроводных гарнитур для операторов контактных центров, а также формированию репутации компании как лидера в области корпоративных ИТ-сервисов и коммуникаций.

Дмитрий Архипов, генеральный директор ITROO: «Начало сотрудничества с Easy Communications основывается на нашем предыдущем положительном опыте взаимодействия и позволит нам не только укрепить позиции на рынке, но и значительно улучшить коммуникацию с заказчиками. Мы уверены, что благодаря профессионализму и опыту агентства, наши ИТ-решения станут более узнаваемыми и востребованными».

Диана Акчурина, руководитель и основатель Easy Communications: «Для нас это большая честь — работать с таким инновационным и амбициозным брендом, как ITROO. Мы готовы подойти творчески к продвижению, чтобы усилить доверие клиентов и партнеров к бренду. Мы видим большой потенциал для развития ITROO и уверены, что наше сотрудничество принесет значимые результаты».