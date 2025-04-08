Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гошуков Юрий
|08.04.2025
|OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке 1
|02.03.2007
|OCS создала департамент пассивного оборудования 1
Гошуков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
|Legrand 78 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 456 1
|Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
|iFLOW 1 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351604, в очереди разбора - 760314.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.