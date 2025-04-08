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Гошуков Юрий



08.04.2025 OCS расширит присутствие систем безопасности китайского бренда iFLOW на российском рынке 1
02.03.2007 OCS создала департамент пассивного оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гошуков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 305 1
Legrand 78 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 456 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14740 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351604, в очереди разбора - 760314.
Создано именных указателей - 172460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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