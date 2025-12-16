OCS расширяет портфель решений для умных домов и зданий благодаря Rubetek

Производитель решений для умных домов и зданий Rubetek и федеральный ИТ-дистрибьютор OCS объявляют о стратегическом партнерстве. OCS становится официальным дистрибьютором полного портфеля продукции Rubetek. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Партнерство позволит расширить географию присутствия бренда Rubetek и сделать продукты умного дома более доступными для региональных ретейлеров и системных интеграторов. OCS, в свою очередь, усиливает свой ассортиментный портфель решениями Rubetek, предлагая партнерам комплексный подход к оснащению умных домов и коммерческих объектов.

В дистрибуцию OCS войдет весь спектр устройств Rubetek для создания комплексной экосистемы: системы видеонаблюдения (камеры, видеодомофоны), проводная и беспроводная пожарная сигнализация, системы контроля доступа и учета ресурсов. В ассортименте также будут представлены центры управления, устройства для Wi-Fi-видеонаблюдения, беспроводные датчики, умные выключатели и реле, а также светодиодные лампы и ленты с Wi-Fi.

«Технологии умного дома становятся естественной частью современной инфраструктуры — как бытовой, так и корпоративной. Появление Rubetek в нашем портфеле — это не просто расширение ассортимента, а шаг к созданию экосистемы, где устройства разных брендов работают как единое решение. Мы рады предложить партнерам надежного производителя, способного закрыть широкий спектр задач — от безопасности до комфорта и энергоэффективности», — сказал Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

«Партнерство с OCS — важный шаг в масштабировании нашего бизнеса. OCS обладает одной из самых мощных дистрибьюторских сетей в стране, и мы видим большой потенциал в совместной работе по развитию региональных рынков. Это сотрудничество не только увеличит охват нашей продукции, но и позволит нам предлагать более выгодные условия и комплексный сервис, что в конечном итоге сделает умный дом еще доступнее для каждого», — отметила коммерческий директор Rubetek Ирина Кусакина.

Для системных интеграторов ключевым плюсом Rubetek является полностью локализованная линейка продукции, в том числе видеонаблюдение. Оно включает собственное производство оборудования и разработку программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта, что гарантирует технологическую независимость, гибкость в создании решений и сервисную поддержку на всех этапах реализации проектов.