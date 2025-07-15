Дистрибьютор OCS поможет российскому производителю VYBOS продвигать оборудование для охлаждения ЦОД

Компания OCS, ИТ-дистрибьютор, и российский производитель охлаждающего оборудования VYBOS подписали партнерское соглашение. Благодаря сотрудничеству с OCS вендор повысит узнаваемость бренда среди ключевой целевой аудитории — интеграторов центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители OCS.

Продуктовый портфель дистрибьютора пополнят решения для прецизионного кондиционирования ЦОД, серверных помещений и других площадок: межрядные кондиционеры VYBOS серии ВР3 и ВР6, а также шкафные кондиционеры бренда серии ВШМ, ВШС, ВШБ и ВШЭ. Продукция вендора разработана с учетом всего многообразия помещений и объектов, которым требуется охлаждение: решения имеют 21 типоразмер, а также могут быть сделаны с нуля под конкретный проект.

Соглашение позволит VYBOS участвовать в различных активностях дистрибьютора, которые направлены на увеличение узнаваемости и популярности продукции бренда в ключевых клиентских сегментах. Продвижение оборудования будет проходить в рамках встреч и конференций для партнеров OCS, а также онлайн-мероприятий и вебинаров, с помощью которых партнерская сеть дистрибьютора знакомится с продукцией и новостями вендоров. Помимо этого, оборудование VYBOS появится на электронной b2b-площадке дистрибьютора.

«Сотрудничество OCS и VYBOS позволит большому количеству игроков на российском ИТ-рынке познакомиться с перспективным отечественным брендом оборудования для охлаждения ЦОД. Важная особенность продукции вендора — собственное программное обеспечение. С его помощью техника эксплуатируется максимально эффективно в климатических условиях России», — сказал Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

«Партнерство с ведущим дистрибьютором OCS открывает новые перспективы увеличения доступности инновационных решений VYBOS на российском рынке, а также расширяет присутствие решений VYBOS в сегменте прецизионного кондиционирования на территории России», — сказал Константин Чарковский, директор департамента климатических систем VYBOS.