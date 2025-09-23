Разделы

OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV

Российский ИТ-дистрибьютор OCS займётся продвижением мультимедийных решений китайского бренда Pixelhue Pro AV («Пиксельхью Про ЭйВи») на российском рынке. Благодаря OCS вендор расширит сбыт продукции на новую для себя территорию, оптимизировав при этом затраты на поиск клиентов и другие процессы.

В продуктовый портфель OCS войдут коммутационное оборудование, конференц-системы и профессиональные аудиосистемы Pixelhue Pro AV. За счёт своей универсальности и доступности продукты бренда могут быть применены в различных сферах — от оснащения корпоративных видеоконференций, учебных классов и залов заседаний до создания цифровых вывесок и пр.

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке
Виртуализация zVirt

OCS позволит вендору сократить операционные затраты, связанные с продвижением продукции на территории России. Широкая географически распределённая партнёрская сеть OCS сделает оборудование Pixelhue Pro AV доступным для бизнеса по всей стране.

«Компания OCS давно и плотно работает с решениями из Китая. Накопленная за всё время экспертиза позволяет нам знакомить российский бизнес с перспективными брендами. Предложение новых качественных и доступных китайских продуктов, в свою очередь, расширяет возможности выбора в различных сегментах ИТ-рынка нашей страны. Мультимедийное оборудование Pixelhue Pro AV за счёт оптимального соотношения цены и качества будет востребовано бизнесом из разных отраслей», — отметил Юрий Гошуков, директор департамента инфраструктуры и инженерных систем OCS.

