Получите все материалы CNews по ключевому слову
Novastar Pixelhue PRO AV Пиксельхью ПРО ЭйВи
Компания Pixelhue PRO AV, основанная в Китае в 2017 году, принадлежит группе Novastar — производителю решений для обработки видео и управления дисплеями. Pixelhue PRO AV является игроком в сфере мультимедийного оборудования и предлагает спектр решений для работы с видео — от коммутаторов, масштабаторов и сплиттеров до мониторов, удлинителей и других устройств.
УПОМИНАНИЯ
|23.09.2025
|OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV 3
|05.10.2022
|Treolan начинает поставки оборудования PixelHue 1
Novastar и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
|Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
|NovaStar 3 1
|Гошуков Юрий 5 1
|Гуров Максим 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.