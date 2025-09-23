Разделы

Novastar Pixelhue PRO AV Пиксельхью ПРО ЭйВи

Novastar - Pixelhue PRO AV - Пиксельхью ПРО ЭйВи

Компания Pixelhue PRO AV, основанная в Китае в 2017 году, принадлежит группе Novastar — производителю решений для обработки видео и управления дисплеями. Pixelhue PRO AV является игроком в сфере мультимедийного оборудования и предлагает  спектр решений для работы с видео — от коммутаторов, масштабаторов и сплиттеров до мониторов, удлинителей и других устройств. 

23.09.2025 OCS выводит на рынок новый бренд мультимедийного оборудования из Китая Pixelhue Pro AV
05.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования PixelHue

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
NovaStar 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8667 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5758 1
Гошуков Юрий 5 1
Гуров Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 1
