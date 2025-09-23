Novastar - Pixelhue PRO AV - Пиксельхью ПРО ЭйВи

Компания Pixelhue PRO AV, основанная в Китае в 2017 году, принадлежит группе Novastar — производителю решений для обработки видео и управления дисплеями. Pixelhue PRO AV является игроком в сфере мультимедийного оборудования и предлагает спектр решений для работы с видео — от коммутаторов, масштабаторов и сплиттеров до мониторов, удлинителей и других устройств.