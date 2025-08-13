Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180678
ИКТ 14050
Организации 10910
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26032
Персоны 77747
География 2910
Статьи 1539
Пресса 1237
ИАА 711
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2693
Мероприятия 865

NovaStar


Продуктовый портфель NovaStar включает в себя полный комплекс оборудования от приемных карт, систем синхронного управления светодиодными экранами, облачных сервисов, видеоконтроллеров и видеопроцессоров, до систем калибровки светодиодных дисплеев.

УПОМИНАНИЯ


13.08.2025 X-Com использует контроллеры NovaStar для проектов с применением светодиодных экранов 1
05.10.2022 Treolan начинает поставки оборудования PixelHue 1
30.09.2022 Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

NovaStar и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 2
X-Com - Икс ком 155 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1099 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1033 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9068 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 482 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16511 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12727 1
Гуров Максим 4 2
Есилевский Петр 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 151933 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17728 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14490 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3125 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30835 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53535 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25200 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 255 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377709, в очереди разбора - 743169.
Создано именных указателей - 180678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще