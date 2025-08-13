Разделы

X-Com использует контроллеры NovaStar для проектов с применением светодиодных экранов

Группа компаний X-Com остается в статусе официального партнера компании NovaStar, китайского производителя систем управления для светодиодных (LED) экранов, включая арендные и стационарные решения.

Продуктовый портфель NovaStar включает в себя полный комплекс оборудования от приемных карт, систем синхронного управления светодиодными экранами, облачных сервисов, видеоконтроллеров и видеопроцессоров, до систем калибровки светодиодных дисплеев.

«Как официальный партнер мы активно используем компоненты NovaStar, с этими решениями мы гарантируем заказчику качество и бесперебойность работы всей системы. Широкий ассортимент NovaStar позволяет подобрать необходимые контроллеры под любой проект, даже самый сложный и новаторский. Так, в залах нового корпуса МАИ контроллеры Novastar гарантируют качество вывода графической информации на светодиодные экраны», – сказал Петр Есилевский, руководитель направления Pro-AV ГК X-Com.

«Являясь мировым лидером, мы постоянно совершенствуем свою продукцию и решения. Многие производители светодиодных экранов по внутреннему стандарту также используют системы управления от NovaStar, и это показательный факт, – сказал Ерболат Дуйсекешев, руководитель русскоязычного отдела NovaStar. – Всем нашим партнерам необходимо регулярно подтверждать свой статус. Сотрудники ГК X-Com обладают высокими компетенциями по продукции NovaStar и решениям для разных отраслей и постоянно совершенствуют свои знания. Это залог нашего успешного сотрудничества».

Группа компаний X-Сom официально поставляет решения компании NovaStar на территории РФ.

