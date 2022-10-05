Treolan начинает поставки оборудования PixelHue

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») объявляет о начале сотрудничества с PixelHue ‒ дочерней компанией китайского производителя NovaStar. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Решения PixelHue используются в области обработки видеосигналов и создания контента для крупных мероприятий и современных инсталляций. Компания производит презентационные коммутаторы, консоли управления, видеопроцессоры, сплиттеры, конверторы и удлинители сигналов. Флагманским продуктом является серия F (Flex-View Event Presentation), которая объединяет три модульных видеосплайсера: F8, F4 и F4 Lite, разработанных на базе FPGA-чипов. Вендор постоянно инвестирует в команду, исследования и разработку для достижения лучших характеристик продукта в сфере обработки видео.

Treolan продвигает на российском рынке proAV-продукцию известных вендоров. Дистрибьютор организовывает обучающие мероприятия и вебинары, знакомит партнеров с новинками на отраслевых форумах и выставках. Технические специалисты оказывают экспертные консультации и помогают с выбором оборудования. Уже сейчас многие продукты доступны для заказа как со склада Treolan, так и под заказ.

Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan: «Включение в портфель вендоров компании PixelHue позволяет нам предлагать партнерам решения в сфере видеообработки сигналов класса А для реализации сложных, крупных и значимых проектов».

Ербол Дуйсекешев, руководитель русскоязычного региона компании NovaStar: «PixelHue исследует проблемы и потребности клиентов и предлагает передовые решения в сфере видеопроцессинга. За пять лет своего стремительного развития компания создала линейку передовых продуктов и решений для различного применения, фокусируясь на аудиовизуальной индустрии».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.