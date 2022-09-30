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Treolan начинает поставлять оборудование NovaStar

Treolan (входит в группу «Ланит») и производитель NovaStar заключили дистрибьюторское соглашение о поставке видеопроцессорного оборудования.

NovaStar, поставщик решений для светодиодных экранов, проектирует и разрабатывает решения для управления светодиодными дисплеями для различных рыночных сфер. Компания имеет 37 филиалов, обслуживающих корпоративных партнеров по всему миру.

Вендор стремится внедрять технологии в области управления светодиодными дисплеями и предлагает продукты с эксклюзивными правами интеллектуальной собственности: контроллеры, карты для передачи видеосигнала на светодиодные экраны и видеопроцессоры. Оборудование NovaStar применяется в корпоративном и государственном секторах, образовании, ритейле и для организации мероприятий.

В октябре продукты NovaStar будут доступны для отгрузки со склада дистрибьютора и под заказ.

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Максим Гуров, продакт-менеджер компании Treolan, сказал: «Включение NovaStar в портфель Treolan — это большой шаг развития направления proAV и светодиодных решений, поскольку продукция производителя является неотъемлемой частью 95% LED-экранов, представленных на рынке».

Ербол Дуйсекешев, руководитель русскоязычного региона компании NovaStar, отметил: «Novastar исследует проблемы и потребности клиентов и предлагает рынку современные профессиональные светодиодные решения. За 10 лет своего стремительного развития компания создала множество передовых продуктов и решений для различного применения. Нам интересно работать над продвижением и обслуживанием бренда совместно с командой Treolan, у которой имеется опыт взаимодействия с крупными клиентами и доверие на рынке аудио- и видеорешений в РФ».

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