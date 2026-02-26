В России создали «исчезающие» импланты для лечения переломов и готовят их серийный выпуск

Российская биомедицинской компания Osteo-Sibear и Сеченовский университет совместно создали имплантаты для остеосинтеза, которые полностью усваиваются организмом за 12-18 месяцев. Такие импланты позволяют со временем избежать второй операции по удалению либо неприятных ощущений от долгого ношения титана в организме.

Старт серийного выпуска

В России разработали исчезающие импланты для остеосинтеза, пишет РБК. В феврале 2026 г. уже идет подготовка к серийному выпуску изделий.

Основатель биомедицинской компании Osteo-Sibear Михаил Баранов в интервью РБК рассказал о разработке имплантатов для остеосинтеза (хирургический метод лечения переломов и восстановления целостности костей с помощью специальных фиксирующих конструкций в виде штифтов, винтов и пластин), которые со временем полностью усваиваются организмом.

Как отметил господин Баранов, спустя 12-18 месяцев после установки, эти имплантаты становятся невидимыми на компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ), что позволяет пациенту беззаботно продолжать свою жизнь.

«Данные имплантаты позволяют избежать повторной операции для их удаления, а также избавляют от неприятных ощущений при длительном ношении титана в организме», — разъяснил Баранов.

Проект разрабатывался совместно с Университетом науки и технологий Московского института стали и сплавов (МИСиС), Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова при поддержке Министерства здравоохранения (Минздрав) России, а также Российским университетом медицины.

В 2026 г. начинаются продажи первых образцов имплантов российским медицинским организациям. Компания планируется расширить ассортимент креплений, в частности, разработать также специальные пластины.

Основание и развитие компании

ООО «Остео-Сайбэр» основана 18 апреля 2022 г. и зарегистрировано в Москве. Компания работает на рынке производства медицинских инструментов и оборудования. Osteo-Sibear производит биоразлагаемые имплантаты из магниевого сплава, включая винты и пластины. Возможность использования магния для резобируемых имплантов известна с 1960 г., однако ученые долго бились над составом сплавов, так как магний очень быстро растворяется в теле.

Генеральным директором с 15 декабря 2022 г. является Келлерман Маргарита, которая также владеет 20% долей в уставном капитале. Основным владельцем с долей 65% выступает Баранов Михаил. Оставшиеся 15% принадлежат иностранной организации — Товариществу с ограниченной ответственностью «Глобал Маркет». Такая структура собственности разделяет функции управления и контроля.

Имплантаты Osteo-Sibear предназначены для применения в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Особенность технологии — в ее способности постепенно растворяться в организме, не требуя повторной операции для извлечения имплантатов.

В 2024 г. выручка ООО «Остео-Сайбэр» составила 5,7 млн руб., что на 78% ниже уровня 2023 г. (25,6 млн руб.). По данным Rusprofile, чистая прибыль сократилась до 1 тыс. руб., что близко к нулевому результату. По объему выручки компания занимает 306 место в Москве и 1085 в России, что значительно ниже среднего показателя по отрасли.

В октябре 2025 г. производитель биоразлагаемых хирургических имплантатов «Остео-Сайбэр» получит льготный заем в размере 15 млн руб. от Московского венчурного фонда. Эти средства были направлены на подготовку к старту продаж, получение регистрационного удостоверения в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и подготовке производства к коммерческому запуску.

Внедрение имплантатов

В феврале 2025 г. специалисты из Центра инжиниринговых разработок (ЦИР) Сеченовского университета создали первые имплантаты для челюстно-лицевой хирургии, используя отечественные полимерные материалы.

Разработка была выполнена по запросу медицинских практиков. Образцы были изготовлены с использованием двух различных полимеров — полисульфона и полиэфирэфиркетона, которые ранее не применялись в российской медицине. Сам же производственный процесс осуществлялся с помощью 3D-принтера и литьевого станка.