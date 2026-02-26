Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Баранов Михаил


СОБЫТИЯ


26.02.2026 В России создали «исчезающие» импланты для лечения переломов и готовят их серийный выпуск 2
31.01.2017 «Ростелеком» расширил охват подключения по оптике в Северной Осетии 1
28.01.2013 Isbank в России: первым делом - ИТ-инфраструктура 1
21.01.2013 Росбанк перевел трейдеров на платформу Orange 1
14.01.2011 «Руниверс» опубликует в свободном доступе раритетные источники по русской философии 1
14.10.2010 «Руниверс» запустила портал с архивом лекций 1
21.09.2010 В Рунет выложили коллекцию атласов Российской империи 1
30.11.2009 В интернет выложат российские исторические журналы XIX века 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Баранов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Cisco Systems 5239 1
Ростелеком 10451 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 1
Транснефть 325 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 94 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2188 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1045 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Караоке 307 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 109 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 858 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2268 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5205 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 757 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11218 1
Пропускная способность - Bandwidth 1839 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5802 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4865 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 1
Оцифровка - Digitization 4951 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12128 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3994 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
ВТБ - Открытие ФК - Open Trade 5 1
Соловьев Владимир 108 1
Шевелева Елена 5 1
Зайцева Ольга 19 1
Лещинский Дмитрий 2 1
Брук Борис 2 1
Кондратьев Николай 3 1
Сорокин Геннадий 1 1
Роцинский Станислав 1 1
Жданов Владимир 5 1
Леонтьев Василий 2 1
Кобзев Артём 1 1
Эрол Бахадыр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 550 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Великобритания - Лондон 2412 1
США - Нью-Йорк 3156 1
Сингапур - Республика 1916 1
Европа 24703 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1419 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1051 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
Философия - Philosophy 503 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6527 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Ergonomics - Эргономика 1694 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Руниверс 7 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще