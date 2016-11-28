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Ростелеком Юг
Южный макрорегиональный филиал Ростелекома



28.11.2016 «Ростелеком-Юг» запустил сервис оплаты услуг через мобильный телефон
19.03.2013 Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» отказались от бумажных счетов
11.03.2013 «Ростелеком-Юг» втрое увеличил число абонентов «Интерактивного ТВ» в Адыгее
25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества
17.01.2013 В 2012 г. число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза
12.04.2012 Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг»
02.08.2011 «Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech
20.05.2011 Олег Хабаров назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком – Юг»

Публикаций - 239, упоминаний - 288

Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 222
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 3
Nokia Corporation 5235 2
Электросвязь 188 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
Шахты 46 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 308 2
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
TI - Texas Instruments Incorporated 758 1
Ciena 197 1
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 1
МегаФон Центральный филиал 74 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 1
Orange France Télécom 637 1
Nortel Networks 1286 1
Sonera 305 1
ПроСофт - ProSoft 61 1
Южный телеком 8 1
Ростелеком - РТК Сетевые технологии 3 1
Best Buy 189 1
Earthlink 148 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Sony Ericsson 1032 1
Samsung SDI 81 1
Fujitsu Laboratories 46 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Rhapsody 53 1
Ингушэлектросвязь 9 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
МегаФон - Мобиком-Кавказ 129 1
Verizon - WorldCom 416 1
Cable & Wireless 135 1
Mobilcom 91 1
Pantech Curitel 115 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 9
Магнит - Сеть магазинов 298 3
Почта России ПАО 1779 3
Восточный Банк 126 2
АПК Астраханский 2 2
Prudential Financial 52 1
Открытие ФК 567 1
Институт развития образования 6 1
Строитель Астрахани ПСК 1 1
Астраханский платежный центр 1 1
Семейный доктор 7 1
Платежный Центр РНКО 29 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 1
Unilever - Юнилевер Русь 90 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 112 1
Qiwi 795 1
Евросеть 1342 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 5
Правительство РФ 2657 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 29 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 3
Президент Российской Федерации 1729 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 928 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1735 2
Правительство и губернатор Ростовской области 28 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2044 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 124 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Правительство КБР - Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 1 1
Правительство Астраханской области 7 1
МЧС РФ - Главное управление МЧС России по Республике Адыгея - МЧС Адыгея 2 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея 5 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия Алания 1 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Правительство Республики Дагестан - Министерство внутренних дел Республики Дагестан 1 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Управление делами президента Российской Федерации - Клиническая больница №1 ФГБУ 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 57
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 24
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 14
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 11
Безопасный город 390 10
Родительский контроль 162 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 6
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 34 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 6
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 195 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 5
Караоке 42 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 351 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 284 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 2
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 542 5
АПК БГ - Безопасный город 49 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1139 4
Ростелеком Новая телефония 14 4
Dr.Web Антивирус 232 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 3
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 2
Азбука интернета 21 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 78 2
Ростелеком RTOpen 9 2
Ростелеком RTFree 8 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 105 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 16 1
МТС 3G-сеть 87 1
Qiwi Терминалы 100 1
МОД Народный контроль 32 1
Ростелеком Ключ - комплекс цифровых услуг 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform 5 1
Nokia Alcatel-Lucent Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 2 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 62 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
Ростелеком Налоги 1 1
Ростелеком Здоровье 1 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 122 1
Google Global Cache 2 1
Apple iPad 3542 1
Microsoft Windows 10 10127 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 126 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 358 1
Apple Face ID 133 1
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Сун-чи-ми Вадим 26 15
Шипулин Александр 29 10
Лысов Денис 28 9
Юшкин Сергей 9 8
Лопаткин Герман 104 7
Гальцев Евгений 18 7
Гречко Олег 7 7
Мордасов Сергей 14 7
Пулинец Сергей 11 6
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Тишков Александр 22 6
Лычак Сергей 6 5
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Поляков Сергей 63 4
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