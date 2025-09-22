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Ростелеком Юг Южный макрорегиональный филиал Ростелекома
СОБЫТИЯ
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|22.09.2025
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Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»
техническим университетом состоялось открытие «Киберполигона», который используется в качестве учебной площадки для всех профильных специалистов государственных органов. Сергей Мордасов, экс-директор Ростовского филиала «Ростелекома», директор ГК «Миранда-медиа»: «Ростовская область — регион с сильной промышленной, аграрной и научной базой, и для нас было принципиально важно выстраивать циф
|03.04.2018
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Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома»
На должность заместителя директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами назначен Александр Грибков.На этом посту он будет управлять работой с бизнес-структурами и органами влас
|28.11.2016
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«Ростелеком-Юг» запустил сервис оплаты услуг через мобильный телефон
ся в соответствии с тарифным планом.Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» сказала: «Наша компания нацелена на развитие дистанционных сервисов, благод
|27.05.2016
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Директором Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Гальцев
ентября 2009 г. – заместитель генерального директора – директор филиала. С марта 2011 г. – директор Карачаево-Черкесского филиала «Ростелекома» (впоследствии – заместитель директора Ставропольс
|13.03.2015
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Дмитрий Моисеев назначен коммерческим директором Астраханского филиала «Ростелекома»
На должность заместителя директора Астраханского филиала «Ростелекома» - коммерческого директора назначен Дмитрий Моисеев, ранее
|04.12.2014
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Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко
Приказом президента «Ростелекома» с 1 декабря 2014 г. Андрей Нечепуренко назначен заместителем директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» - директором по экономике и финансам. Андрей Нечепуренко родился 13 февраля 1979 г. в г. Новошахтинск Ростовской области. В 2001 г. окончил физико-математический факул
|03.04.2014
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В «Ростелеком-Юг» стартовала программа обучения и развития связистов
«Ростелеком-Юг» провел в Ставрополе первый этап программы комплексного обучения и развития персонала «Мастер производства 2014». Две группы наиболее квалифицированных электромонтеров начали заня
|09.12.2013
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Директором Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев
На должность директора Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев. Руслан Дзангиев родился 7 августа
|18.07.2013
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Абонентская база ШПД Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей
Абонентская база широкополосного доступа Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей, из них более 200 тыс. пол
|19.06.2013
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Астраханский филиал «Ростелекома» возглавил Вадим Сун-чи-ми
Краснодарского филиала компании. По словам вице-президента — директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Александра Шипулина, Вадим Сун-чи-ми хорошо знает телекоммуникационный бизн
|26.03.2013
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«Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг
«Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов активации для пользователей единого портала государственных услуг (ЕПГУ) за 2012 г. в удостоверяющих центрах (УЦ) компании. Кроме того, выдано 208 USB-к
|25.03.2013
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Сергей Алхасов назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»
ра. С 2010 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Южной телекоммуникационной компании». С апреля 2011 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Ростелекома». В марте 2013 г. возглавил Ростовский филиал, который является одним из крупнейших в макрорегиональном филиале «Юг» компании «Ростелеком». В настоящее время Ро
|19.03.2013
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Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» отказались от бумажных счетов
Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» сделали выбор в пользу электронного счета для оплаты услуг связи. По сравнению с данными на начало года количество пользователей, получающих такие счета, увеличилось более чем в
|11.03.2013
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«Ростелеком-Юг» втрое увеличил число абонентов «Интерактивного ТВ» в Адыгее
ость «Интерактивного ТВ» обусловлена богатым выбором телеканалов, доступными ценами, широким спектром дополнительных интерактивных сервисов и простотой использования», - говорит коммерческий директор Адыгейского филиала «Ростелекома» Роман Луценко. Тематический способ пакетирования ТВ-каналов (до 190 каналов в цифровом формате и до 23 каналов HD-качества) позволяет клиенту выбирать один из
|25.01.2013
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«Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества
С 1 февраля 2013 г. пакет телеканалов HD-качества «Интерактивного телевидения» от «Ростелеком-Юг» станет доступным для пользователей услуги, подключенных по технологии АDSL. Подписаться на него можно будет, используя пульт дистанционного управления приставки. В пакет «HD» вхо
|17.01.2013
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В 2012 г. число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза
В прошедшем году число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза. Число зарегистрированных пользователей виртуального центра обслуживания клиентов компании достигло 745 тыс. С момента открытия (февраль 2010 г.) в «Личном кабин
|12.04.2012
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Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг»
Юрий Аверкин назначен на должность заместителя директора – директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком». С января 2010 г. Юрий Аверкин занимал должность заместителя директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» (ранее «ЮТК»). В компании он работ
|15.03.2012
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Адыгейский филиал «Ростелекома» начал реализацию ключей электронной подписи
х ведомств. Для приобретения ключа электронной подписи необходимо обратиться в удостоверяющий центр Адыгейского филиала «Ростелекома». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страхово
|10.01.2012
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Адыгейский филиал «Ростелекома» обеспечит видеоконференцсвязью органы исполнительной власти и местного самоуправления
цсвязь позволит органам государственной власти Адыгеи осуществлять регулярный мониторинг событий по всем направлениям, оперативно решать возникающие задачи. Одним из приоритетных направлений развития Адыгейского филиала «Ростелекома» в 2012 г. является тесное взаимодействие с органами власти региона.
|31.08.2011
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Абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» с начала 2011 г. увеличилась на 28%
По итогам 8 месяцев 2011 г., абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» выросла на 28%. На конец августа число интернет-пользователей филиала в республике составило около 40 тыс. Как отмечается, стабильное развитие широк
|02.08.2011
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«Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech
с компанией Qtech позволяет решать эту задачу, так же как и другие важные вопросы строительства и модернизации сетей, стоящие перед телекоммуникационными компаниями. Развитие сотрудничества Qtech и «Ростелеком-Юг» – наглядный тому пример. Так, суммарный объем поставок комплексных решений Qtech филиалу в первой половине 2011 г. превысил прошлогодние показатели на 30-40%, а в июне этого года
|20.05.2011
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Олег Хабаров назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком – Юг»
На должность заместителя директора макрорегионального филиала – директора по информационным технологиям «Ростелеком – Юг» назначен Олег Хабаров. Олег Хабаров родился 10 октября 1967 года в г. Воронеже. В 1988 г. окончил Новочеркасское высшее военное командное краснознаменное училище связи, получив
Ростелеком Юг и организации, системы, технологии, персоны:
|Алхасов Сергей 21 18
|Сун-чи-ми Вадим 26 15
|Мордасов Сергей 27 12
|Шипулин Александр 29 10
|Лысов Денис 32 10
|Юшкин Сергей 9 8
|Гальцев Евгений 19 8
|Гречко Олег 7 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Гамзатов Гамзат 15 6
|Тишков Александр 22 6
|Танашев Руслан 17 6
|Поляков Сергей 75 6
|Пулинец Сергей 11 6
|Ярахмедов Руслан 17 6
|Лычак Сергей 6 5
|Роднова Анна 11 5
|Сморжевский Алексей 4 4
|Бусова Татьяна 4 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Завязкин Роман 14 4
|Хабаров Олег 6 4
|Михайлова Анна 10 4
|Битаров Кирилл 5 4
|Корняков Арслан 18 3
|Бизиков Александр 6 3
|Соловьев Виталий 52 3
|Прищемихин Андрей 21 3
|Джигкаев Сергей 4 3
|Косарева Ирина 3 3
|Скрипниченко Владимир 4 3
|Афанасьев Александр 53 3
|Голубев Василий 40 3
|Жилкин Александр 15 3
|Енин Игорь 4 3
|Машуков Барасби 15 2
|Воеводин Евгений 4 2
|Махаев Андрей 3 2
|Копайгородский Алексей 4 2
|Шутов Александр 2 2
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