Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» техническим университетом состоялось открытие «Киберполигона», который используется в качестве учебной площадки для всех профильных специалистов государственных органов. Сергей Мордасов, экс-директор Ростовского филиала «Ростелекома», директор ГК «Миранда-медиа»: «Ростовская область — регион с сильной промышленной, аграрной и научной базой, и для нас было принципиально важно выстраивать циф

Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» На должность заместителя директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами назначен Александр Грибков.На этом посту он будет управлять работой с бизнес-структурами и органами влас

«Ростелеком-Юг» запустил сервис оплаты услуг через мобильный телефон ся в соответствии с тарифным планом.Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» сказала: «Наша компания нацелена на развитие дистанционных сервисов, благод

Директором Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Гальцев ентября 2009 г. – заместитель генерального директора – директор филиала. С марта 2011 г. – директор Карачаево-Черкесского филиала «Ростелекома» (впоследствии – заместитель директора Ставропольс

Дмитрий Моисеев назначен коммерческим директором Астраханского филиала «Ростелекома» На должность заместителя директора Астраханского филиала «Ростелекома» - коммерческого директора назначен Дмитрий Моисеев, ранее

Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко Приказом президента «Ростелекома» с 1 декабря 2014 г. Андрей Нечепуренко назначен заместителем директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» - директором по экономике и финансам. Андрей Нечепуренко родился 13 февраля 1979 г. в г. Новошахтинск Ростовской области. В 2001 г. окончил физико-математический факул

В «Ростелеком-Юг» стартовала программа обучения и развития связистов «Ростелеком-Юг» провел в Ставрополе первый этап программы комплексного обучения и развития персонала «Мастер производства 2014». Две группы наиболее квалифицированных электромонтеров начали заня

Директором Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев На должность директора Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев. Руслан Дзангиев родился 7 августа

Абонентская база ШПД Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей Абонентская база широкополосного доступа Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей, из них более 200 тыс. пол

Астраханский филиал «Ростелекома» возглавил Вадим Сун-чи-ми Краснодарского филиала компании. По словам вице-президента — директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Александра Шипулина, Вадим Сун-чи-ми хорошо знает телекоммуникационный бизн

«Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг «Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов активации для пользователей единого портала государственных услуг (ЕПГУ) за 2012 г. в удостоверяющих центрах (УЦ) компании. Кроме того, выдано 208 USB-к

Сергей Алхасов назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» ра. С 2010 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Южной телекоммуникационной компании». С апреля 2011 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Ростелекома». В марте 2013 г. возглавил Ростовский филиал, который является одним из крупнейших в макрорегиональном филиале «Юг» компании «Ростелеком». В настоящее время Ро

Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» отказались от бумажных счетов Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» сделали выбор в пользу электронного счета для оплаты услуг связи. По сравнению с данными на начало года количество пользователей, получающих такие счета, увеличилось более чем в

«Ростелеком-Юг» втрое увеличил число абонентов «Интерактивного ТВ» в Адыгее ость «Интерактивного ТВ» обусловлена богатым выбором телеканалов, доступными ценами, широким спектром дополнительных интерактивных сервисов и простотой использования», - говорит коммерческий директор Адыгейского филиала «Ростелекома» Роман Луценко. Тематический способ пакетирования ТВ-каналов (до 190 каналов в цифровом формате и до 23 каналов HD-качества) позволяет клиенту выбирать один из

«Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества С 1 февраля 2013 г. пакет телеканалов HD-качества «Интерактивного телевидения» от «Ростелеком-Юг» станет доступным для пользователей услуги, подключенных по технологии АDSL. Подписаться на него можно будет, используя пульт дистанционного управления приставки. В пакет «HD» вхо

В 2012 г. число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза В прошедшем году число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза. Число зарегистрированных пользователей виртуального центра обслуживания клиентов компании достигло 745 тыс. С момента открытия (февраль 2010 г.) в «Личном кабин

Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг» Юрий Аверкин назначен на должность заместителя директора – директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком». С января 2010 г. Юрий Аверкин занимал должность заместителя директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» (ранее «ЮТК»). В компании он работ

Адыгейский филиал «Ростелекома» начал реализацию ключей электронной подписи х ведомств. Для приобретения ключа электронной подписи необходимо обратиться в удостоверяющий центр Адыгейского филиала «Ростелекома». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страхово

Адыгейский филиал «Ростелекома» обеспечит видеоконференцсвязью органы исполнительной власти и местного самоуправления цсвязь позволит органам государственной власти Адыгеи осуществлять регулярный мониторинг событий по всем направлениям, оперативно решать возникающие задачи. Одним из приоритетных направлений развития Адыгейского филиала «Ростелекома» в 2012 г. является тесное взаимодействие с органами власти региона.

Абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» с начала 2011 г. увеличилась на 28% По итогам 8 месяцев 2011 г., абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» выросла на 28%. На конец августа число интернет-пользователей филиала в республике составило около 40 тыс. Как отмечается, стабильное развитие широк

«Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech с компанией Qtech позволяет решать эту задачу, так же как и другие важные вопросы строительства и модернизации сетей, стоящие перед телекоммуникационными компаниями. Развитие сотрудничества Qtech и «Ростелеком-Юг» – наглядный тому пример. Так, суммарный объем поставок комплексных решений Qtech филиалу в первой половине 2011 г. превысил прошлогодние показатели на 30-40%, а в июне этого года