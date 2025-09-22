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Ростелеком Юг Южный макрорегиональный филиал Ростелекома

СОБЫТИЯ

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22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»

техническим университетом состоялось открытие «Киберполигона», который используется в качестве учебной площадки для всех профильных специалистов государственных органов. Сергей Мордасов, экс-директор Ростовского филиала «Ростелекома», директор ГК «Миранда-медиа»: «Ростовская область — регион с сильной промышленной, аграрной и научной базой, и для нас было принципиально важно выстраивать циф
03.04.2018 Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома»

На должность заместителя директора Ростовского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами назначен Александр Грибков.На этом посту он будет управлять работой с бизнес-структурами и органами влас
28.11.2016 «Ростелеком-Юг» запустил сервис оплаты услуг через мобильный телефон

ся в соответствии с тарифным планом.Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» сказала: «Наша компания нацелена на развитие дистанционных сервисов, благод
27.05.2016 Директором Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Гальцев

ентября 2009 г. – заместитель генерального директора – директор филиала. С марта 2011 г. – директор Карачаево-Черкесского филиала «Ростелекома» (впоследствии – заместитель директора Ставропольс
13.03.2015 Дмитрий Моисеев назначен коммерческим директором Астраханского филиала «Ростелекома»

На должность заместителя директора Астраханского филиала «Ростелекома» - коммерческого директора назначен Дмитрий Моисеев, ранее
04.12.2014 Директором по экономике и финансам МРФ «Юг» компании «Ростелеком» назначен Андрей Нечепуренко

Приказом президента «Ростелекома» с 1 декабря 2014 г. Андрей Нечепуренко назначен заместителем директора макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» - директором по экономике и финансам. Андрей Нечепуренко родился 13 февраля 1979 г. в г. Новошахтинск Ростовской области. В 2001 г. окончил физико-математический факул
03.04.2014 В «Ростелеком-Юг» стартовала программа обучения и развития связистов

«Ростелеком-Юг» провел в Ставрополе первый этап программы комплексного обучения и развития персонала «Мастер производства 2014». Две группы наиболее квалифицированных электромонтеров начали заня
09.12.2013 Директором Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев

На должность директора Ингушского филиала «Ростелекома» назначен Руслан Дзангиев. Руслан Дзангиев родился 7 августа

18.07.2013 Абонентская база ШПД Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей

Абонентская база широкополосного доступа Ростовского филиала «Ростелекома» превысила 340 тыс. пользователей, из них более 200 тыс. пол
19.06.2013 Астраханский филиал «Ростелекома» возглавил Вадим Сун-чи-ми

Краснодарского филиала компании. По словам вице-президента — директора макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома» Александра Шипулина, Вадим Сун-чи-ми хорошо знает телекоммуникационный бизн
26.03.2013 «Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов доступа к единому порталу госуслуг

«Ростелеком-Юг» выдал более 30 тыс. кодов активации для пользователей единого портала государственных услуг (ЕПГУ) за 2012 г. в удостоверяющих центрах (УЦ) компании. Кроме того, выдано 208 USB-к
25.03.2013 Сергей Алхасов назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома»

ра. С 2010 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Южной телекоммуникационной компании». С апреля 2011 г. – заместитель директора филиала - технический директор Ростовского филиала «Ростелекома». В марте 2013 г. возглавил Ростовский филиал, который является одним из крупнейших в макрорегиональном филиале «Юг» компании «Ростелеком». В настоящее время Ро
19.03.2013 Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» отказались от бумажных счетов

Более 140 тыс. абонентов «Ростелеком-Юг» сделали выбор в пользу электронного счета для оплаты услуг связи. По сравнению с данными на начало года количество пользователей, получающих такие счета, увеличилось более чем в

11.03.2013 «Ростелеком-Юг» втрое увеличил число абонентов «Интерактивного ТВ» в Адыгее

ость «Интерактивного ТВ» обусловлена богатым выбором телеканалов, доступными ценами, широким спектром дополнительных интерактивных сервисов и простотой использования», - говорит коммерческий директор Адыгейского филиала «Ростелекома» Роман Луценко. Тематический способ пакетирования ТВ-каналов (до 190 каналов в цифровом формате и до 23 каналов HD-качества) позволяет клиенту выбирать один из

25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества

С 1 февраля 2013 г. пакет телеканалов HD-качества «Интерактивного телевидения» от «Ростелеком-Юг» станет доступным для пользователей услуги, подключенных по технологии АDSL. Подписаться на него можно будет, используя пульт дистанционного управления приставки. В пакет «HD» вхо
17.01.2013 В 2012 г. число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза

В прошедшем году число посетителей личного кабинета «Ростелеком-Юг» выросло в 2 раза. Число зарегистрированных пользователей виртуального центра обслуживания клиентов компании достигло 745 тыс. С момента открытия (февраль 2010 г.) в «Личном кабин
12.04.2012 Юрий Аверкин назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком-Юг»

Юрий Аверкин назначен на должность заместителя директора – директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком». С января 2010 г. Юрий Аверкин занимал должность заместителя директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» (ранее «ЮТК»). В компании он работ
15.03.2012 Адыгейский филиал «Ростелекома» начал реализацию ключей электронной подписи

х ведомств. Для приобретения ключа электронной подписи необходимо обратиться в удостоверяющий центр Адыгейского филиала «Ростелекома». При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и страхово
10.01.2012 Адыгейский филиал «Ростелекома» обеспечит видеоконференцсвязью органы исполнительной власти и местного самоуправления

цсвязь позволит органам государственной власти Адыгеи осуществлять регулярный мониторинг событий по всем направлениям, оперативно решать возникающие задачи. Одним из приоритетных направлений развития Адыгейского филиала «Ростелекома» в 2012 г. является тесное взаимодействие с органами власти региона.
31.08.2011 Абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» с начала 2011 г. увеличилась на 28%

По итогам 8 месяцев 2011 г., абонентская база ШПД Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» выросла на 28%. На конец августа число интернет-пользователей филиала в республике составило около 40 тыс. Как отмечается, стабильное развитие широк
02.08.2011 «Ростелеком-Юг» построил сеть Metro Ethernet на базе оборудования Qtech

с компанией Qtech позволяет решать эту задачу, так же как и другие важные вопросы строительства и модернизации сетей, стоящие перед телекоммуникационными компаниями. Развитие сотрудничества Qtech и «Ростелеком-Юг» – наглядный тому пример. Так, суммарный объем поставок комплексных решений Qtech филиалу в первой половине 2011 г. превысил прошлогодние показатели на 30-40%, а в июне этого года
20.05.2011 Олег Хабаров назначен директором по информационным технологиям «Ростелеком – Юг»

На должность заместителя директора макрорегионального филиала – директора по информационным технологиям «Ростелеком – Юг» назначен Олег Хабаров. Олег Хабаров родился 10 октября 1967 года в г. Воронеже. В 1988 г. окончил Новочеркасское высшее военное командное краснознаменное училище связи, получив

Публикаций - 263, упоминаний - 312

Ростелеком Юг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 261
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 11
МегаФон 10742 5
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 3
Электросвязь 268 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Шахты 0 2
Миранда-Медиа 82 2
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Almatel - Южный телеком 11 1
Ростелеком - РТК СТ - РТК Сетевые технологии 4 1
Best Buy 223 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
СиС - Системы и связь 11 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
Samsung SDI 84 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 1
Verizon - WorldCom 501 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 1
Earthlink 156 1
Mobilcom 93 1
МегаФон - Мобиком 230 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 1
Ингушэлектросвязь 16 1
Rhapsody 59 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Россети Ленэнерго 1699 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
АПК Астраханский 2 2
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
ОСК - ЮЦСС - Южный центр судостроения и судоремонта - Красные Баррикады - Судостроительный завод 2 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 9 1
Социальные гарантии 41 1
Астраханский платежный центр 1 1
Строитель Астрахани ПСК 1 1
Институт развития образования 17 1
Prudential Financial 52 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Фармация 16 1
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова - Усадьба М.А. Шолохова 3 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 1
КГК - Каспийская гидротехническая компания 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
АСБ-Агро - АСБ Агрохолдинг 5 1
ВКАбанк - Волго-Каспийский акционерный банк 2 1
Heinz - Хайнц 26 1
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 1
Кизлярский коньячный завод 1 1
Кровельный центр 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Евросеть 1421 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 3
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Администрация Таганрога 5 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Администрация Майкопа 5 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Федерация плавания Ростовской области 1 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 93
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 75
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 65
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 44
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 32
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 29
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 29
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
Пропускная способность - Bandwidth 1907 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 16
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 9
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 7
Ростелеком - Новая телефония 16 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Apple iPhone 6 4861 3
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 2
Ростелеком - RTFree 8 2
Ростелеком - RTOpen 9 2
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 2
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Ростелеком Экраны 7 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - Лицей 26 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
МТС 3G-сеть 121 1
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
Ростелеком - Налоги 1 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Алхасов Сергей 21 18
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Гречко Олег 7 7
Лопаткин Герман 104 7
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Осеевский Михаил 350 4
Завязкин Роман 14 4
Хабаров Олег 6 4
Михайлова Анна 10 4
Битаров Кирилл 5 4
Корняков Арслан 18 3
Бизиков Александр 6 3
Соловьев Виталий 52 3
Прищемихин Андрей 21 3
Джигкаев Сергей 4 3
Косарева Ирина 3 3
Скрипниченко Владимир 4 3
Афанасьев Александр 53 3
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Жилкин Александр 15 3
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Воеводин Евгений 4 2
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Шутов Александр 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 48
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ТАСС Телеком 38 1
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Известия ИД 770 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 285 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 11 2
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СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 1
Минобороны РФ - НВВКУС - Новочеркасское высшее военное командное училище связи 2 1
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ЧГПУ - Чеченский государственный педагогический университет 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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