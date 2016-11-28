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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Юг
Южный макрорегиональный филиал Ростелекома
Публикаций - 239, упоминаний - 288
Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алхасов Сергей 19 17
|Сун-чи-ми Вадим 26 15
|Шипулин Александр 29 10
|Лысов Денис 28 9
|Юшкин Сергей 9 8
|Лопаткин Герман 104 7
|Гальцев Евгений 18 7
|Гречко Олег 7 7
|Мордасов Сергей 14 7
|Пулинец Сергей 11 6
|Гамзатов Гамзат 14 6
|Тишков Александр 22 6
|Лычак Сергей 6 5
|Танашев Руслан 15 5
|Роднова Анна 9 5
|Сморжевский Алексей 4 4
|Поляков Сергей 63 4
|Бусова Татьяна 4 4
|Битаров Кирилл 5 4
|Михайлова Анна 8 4
|Жилкин Александр 15 3
|Хабаров Олег 6 3
|Енин Игорь 4 3
|Корняков Арслан 18 3
|Бизиков Александр 6 3
|Осеевский Михаил 251 3
|Соловьев Виталий 8 3
|Голубев Василий 34 3
|Баев Андрей 6 2
|Панов Сергей 14 2
|Воеводин Евгений 3 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Овсянников Сергей 6 2
|Лисицкий Андрей 2 2
|Завязкин Роман 12 2
|Квят Даниил 4 2
|Черкашин Александр 8 2
|Машуков Барасби 15 2
|Алферов Сергей 2 1
|Величко Валерий 14 1
|IDC - International Data Corporation 4526 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
|S&P - Standard and Poor’s 449 1
|NPD DisplaySearch 282 1
|Gartner Dataquest 329 1
|Yankee Group 161 1
|Yankee Group - Broadband Subscriber Forecast 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru