Администрация Майкопа


СОБЫТИЯ


17.11.2025 «Софтлайн Решения» оснастила школу-новостройку в Майкопе 1
04.08.2015 МТС обеспечила услугами связи все структуры МЧС Адыгеи 1
02.02.2015 «Ростелеком» реализует проект «Безопасный город» в Адыгее 1
18.09.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2012 года 3
28.04.2012 Администрация Майкопа отказалась от СПО и купила продукты Microsoft 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Администрация Майкопа и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14070 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Ростелеком 10268 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1405 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4760 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 334 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1274 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2699 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6248 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2913 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 236 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 72 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13266 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8112 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11475 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 1
Электронный документ - Electronic document 1522 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11154 1
Оповещение и уведомление - Notification 5323 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1084 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4137 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 189 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 611 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4326 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9182 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4830 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28869 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 981 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8697 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2294 1
Оцифровка - Digitization 4901 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3508 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8634 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16648 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1843 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 567 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2355 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2433 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 410 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1044 1
Linux OS 10827 1
Microsoft Windows 7 1993 1
Microsoft Office 3930 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 817 1
Apache OpenOffice 484 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Microsoft Office 2010 143 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 332 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2864 1
Microsoft Windows 16272 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 648 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1513 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 423 1
Селин Сергей 1 1
Ласкавый Сергей 20 1
Черкашин Александр 8 1
Сидоренко Сергей 8 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 98 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 443 3
Россия - РФ - Российская федерация 155780 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1334 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3171 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 818 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 972 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1386 1
Россия - СФО - Омская область 728 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 859 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 426 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 929 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 877 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 362 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1657 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2014 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1400 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6911 1
Паспорт - Паспортные данные 2711 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 441 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 397 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1337 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5819 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10480 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6639 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4390 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9581 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 399 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2985 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2251 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 941 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 187 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400238, в очереди разбора - 732479.
Создано именных указателей - 185918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

