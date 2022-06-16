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Правительство Удмуртской Республики органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|16.06.2022
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«Билайн» и Правительство Удмуртской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики
ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Глава Удмуртской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реа
|02.06.2021
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Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации
Mail.ru Group и Правительство Удмуртской Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания поддержит развитие цифровых решений в регионе, что позволит сделать жизнь людей удобнее, а раб
|28.05.2018
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Правительство Удмуртии и 1C заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ
др Бречалов. «Мы давно работаем с регионом, у нас в Удмуртии есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в Москве, Петербурге и других регионах для того, чтобы помочь Правительству Удмуртии совершенствовать государственное управление за счет качественной автоматизации. В республике очень сильные оборонные, машиностроительные предприятия, считаем, что наши си
|29.01.2014
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Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО
по присоединению системы электронного документооборота (СЭД) Directum в Администрации президента и Правительства Удмуртской Республики к единой системе межведомственного электронного документо
|27.11.2013
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«Компьютер Консалт» перевел в электронный вид 16 услуг Удмуртской Республики
азования и науки Удмуртской Республики; Министерство имущественных отношений Удмуртской республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство
Правительство Удмуртской Республики и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 31
|Бойко Елена 152 30
|Фомичев Олег 139 27
|Меджитов Тимур 85 27
|Матвеева Татьяна 110 26
|Лопаткин Герман 104 25
|Власов Сергей 101 25
|Стрельцов Андрей 62 25
|Звягина Наталья 64 25
|Петрушин Андрей 110 25
|Казарин Станислав 175 23
|Шадаев Максут 1210 22
|Евраев Михаил 266 21
|Козырев Алексей 328 20
|Бутенко Юрий 65 18
|Опенышева Светлана 64 18
|Калина Роман 62 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Прокошев Андрей 32 16
|Иванов Алексей 163 16
|Авербах Владимир 127 16
|Гуральников Сергей 164 15
|Громов Иван 102 15
|Дюбанов Анатолий 95 15
|Никуличев Андрей 43 15
|Елистратов Николай 90 15
|Клементьев Андрей 18 14
|Нечепоренко Юрий 27 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Абызов Михаил 69 14
|Албычев Александр 168 14
|Нестеренко Татьяна 42 14
|Скляр Алексей 54 12
|Ковнир Евгений 75 11
|Акимов Максим 192 11
|Носков Константин 241 11
|Левин Леонид 134 11
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 166 11
|Солодовников Денис 108 11
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