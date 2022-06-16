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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Удмуртской Республики органы государственной власти

Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


16.06.2022 «Билайн» и Правительство Удмуртской Республики объединят усилия для развития цифровой экономики

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Глава Удмуртской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности предусматривают совместную работу по таким направлениям, как развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реа
02.06.2021 Mail.ru Group стала партнером Правительства Удмуртской Республики по цифровизации

Mail.ru Group и Правительство Удмуртской Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания поддержит развитие цифровых решений в регионе, что позволит сделать жизнь людей удобнее, а раб
28.05.2018 Правительство Удмуртии и 1C заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

др Бречалов. «Мы давно работаем с регионом, у нас в Удмуртии есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в Москве, Петербурге и других регионах для того, чтобы помочь Правительству Удмуртии совершенствовать государственное управление за счет качественной автоматизации. В республике очень сильные оборонные, машиностроительные предприятия, считаем, что наши си
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО

по присоединению системы электронного документооборота (СЭД) Directum в Администрации президента и Правительства Удмуртской Республики к единой системе межведомственного электронного документо
27.11.2013 «Компьютер Консалт» перевел в электронный вид 16 услуг Удмуртской Республики

азования и науки Удмуртской Республики; Министерство имущественных отношений Удмуртской республики; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; Министерство

Публикаций - 121, упоминаний - 179

Правительство Удмуртской Республики и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1268 17
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Росимущество - Управления информационных технологий 19 11
9594 10
Ростелеком 10948 9
Microsoft Corporation 25775 9
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 7
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 7
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 5
МегаФон 10742 5
Schneider Electric 614 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 5
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 5
Rimini Street 77 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
АйТи 1519 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Такском - Taxcom 256 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
Центр2М - Center2М 67 5
Ред Софт - Red Soft 1236 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Yandex - Яндекс 9216 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 2
TANAiS IT Group - Танаис 30 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Softline - Софтлайн 3743 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Ингосстрах СПАО 478 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 5
OKS Group 51 5
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 5
Казахмыс - Kazakhmys 52 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 4
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 4
Абсолют Банк 249 4
Фаберлик - Faberlic 115 4
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 3
Газпром ПАО 1493 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 48
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 39
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 34
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Федеральное казначейство России 1949 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 27
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 26
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 26
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 21
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 19
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 18
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 17
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 16
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 16
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 16
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 14
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 14
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
ГосИнформСистемы 160 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 81
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 59
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Оповещение и уведомление - Notification 5945 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
Стандартизация - Standardization 2339 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 11
Электронный документ - Electronic document 1579 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 9
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Оцифровка - Digitization 5185 8
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 38
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
Microsoft Windows 2000 8678 7
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
Google Android 15244 5
1С:ERP Управление предприятием 841 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 5
Directum СЭД - ECM-система 307 5
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Правительство Москвы - Наш город 110 3
Apple iPad 4012 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
Directum Solo 61 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 2
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 2
Архивный фонд РФ 115 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 2
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
Ред Софт - Ред Адм 145 2
Ермолаев Артем 379 31
Бойко Елена 152 30
Фомичев Олег 139 27
Меджитов Тимур 85 27
Матвеева Татьяна 110 26
Лопаткин Герман 104 25
Власов Сергей 101 25
Стрельцов Андрей 62 25
Звягина Наталья 64 25
Петрушин Андрей 110 25
Казарин Станислав 175 23
Шадаев Максут 1210 22
Евраев Михаил 266 21
Козырев Алексей 328 20
Бутенко Юрий 65 18
Опенышева Светлана 64 18
Калина Роман 62 17
Ляшенко Сергей 29 17
Прокошев Андрей 32 16
Иванов Алексей 163 16
Авербах Владимир 127 16
Гуральников Сергей 164 15
Громов Иван 102 15
Дюбанов Анатолий 95 15
Никуличев Андрей 43 15
Елистратов Николай 90 15
Клементьев Андрей 18 14
Нечепоренко Юрий 27 14
Холодняков Юрий 15 14
Абызов Михаил 69 14
Албычев Александр 168 14
Нестеренко Татьяна 42 14
Скляр Алексей 54 12
Ковнир Евгений 75 11
Акимов Максим 192 11
Носков Константин 241 11
Левин Леонид 134 11
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 166 11
Солодовников Денис 108 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 120
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 35
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 31
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 30
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 28
Россия - УФО - Тюменская область 1365 24
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 23
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