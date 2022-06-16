Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти

Правительство Удмуртии и 1C заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ др Бречалов. «Мы давно работаем с регионом, у нас в Удмуртии есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в Москве, Петербурге и других регионах для того, чтобы помочь Правительству Удмуртии совершенствовать государственное управление за счет качественной автоматизации. В республике очень сильные оборонные, машиностроительные предприятия, считаем, что наши си