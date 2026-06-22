Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
КрУ МВД РФ Краснодарский университет МВД Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|22.06.2026
|Курсанты Краснодарского университета МВД России будут обучаться на киберполигоне Ampire 1
|26.12.2016
|«Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года 1
|19.02.2007
|Краснодарский университет МВД обновит оргтехнику 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
КрУ МВД РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart-Soft - Смарт-Софт 74 1
|Ростелеком 10848 1
|Lenovo Group 2424 1
|Softline - Софтлайн 3664 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 590 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 694 1
|Рыбаков Фонд НКО 5 1
|Газпром ПАО 1480 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.