«Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз без

«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего п

Новая версия Traffic Inspector Next Generation Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Изменения в версии 1.12.0 затронули веб-интерфейс ряда страниц, прокси-сервер, IP

«Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector Компания «Смарт-софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, сообщает о завершении первого этапа работ по масштабному обновлению одного из старейших продуктов на российском ИБ-р

Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Смарт-софт» ачале поставок всей линейки программных и программно-аппаратных продуктов российского разработчика «Смарт-софт». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Компания работает на рынке информа

Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation «Смарт-софт» выпустил доработку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. В дополнение к нововведениям релиза 1.10.0, вышедшего 11 апреля 2022 г., оптимизирована

«Эр-телеком» и «Смарт-софт» объявили о стратегическом партнерстве «Эр-телеком холдинг» и «Смарт-софт», российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой комплексных систем информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке. Ключевая цел

«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Tra

«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безо

«Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Ge

НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Gen

Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux ГК Astra Linux («Русбитех-Астра») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости

«Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation «Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf

«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation FreeBSD 11.1, PHP 7.1 и исправления, касающиеся уязвимостей Meltdown и Spectre. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.5 представлен на сайте проекта. https://opnsense.org/opnsense-18-1-5-released/ Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.3.0. Антивирусная проверка трафика: добавлен плагин антивируса Kaspersky os-kaspersky; добавлен плагин os-c-icap-clam

«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими

Merlion пополнил портфель систем безопасности Merlion пополнил портфель решений в области безопасности продуктами «Смарт-Софт» - российского разработчика систем сетевой защиты. Продукты «Смарт-Софт» лицензированы ФСТЭК, что позволяет использовать их для защиты информации государственных учреждений и

«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защит

«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4 «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.4, основанной на OPNsense 17.7.11. В обновленной версии осуществлен переход на PHP 7.1.Весь п

«Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation «Смарт-Софт» объявила о выпуске обновленной версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.0. Решение основано на OPNsense 17.7 – передовом дистрибутиве для межсетевых экранов с

Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation Depo Computers и «Смарт-Софт» вывели на рынок полностью российское решение Depo Traffic Inspector Next Generati

«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ «Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решений для информатизации учеб

«Смарт-Софт» предлагает мониторинг соцсетей как метод борьбы с подростковым суицидом Социальные сети заполонили сообщества, пропагандирующие насилие и суицид среди подростков. Компания «Смарт-Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, предлагает взять ситуацию под контроль с помощью функции мониторинга социальных сетей, интегрированной в сетевой экран Tr

D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений информационной безопасности. Как рассказали CNews в компании, в рамках первого этапа сотрудничества компании представили UTM-решение Traf

DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме» DEPO Computers и «Смарт-Софт» объявили об успешном завершении проекта по поставке и внедрению совместного программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector в «Газпроме». Как рассказали CNews в компании, DE

«Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года «Смарт-Софт» по результатам работы в 2016 г. усилил рыночные позиции благодаря курсу на импортозамещение как стратегического приоритета. Как рассказали CNews в компании, это позволило укрепить п

Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве Компании Lenovo и «Смарт-Софт» объявили о начале партнерства с целью создания линейки защищенных программно-аппа

«Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в

«Смарт-Софт» и «Базальт СПО» протестировали свои решения на совместимость В результате тестирования была подтверждена корректная и стабильная работа продуктов «Альт» с установленным на шлюзе российским межсетевым экраном Traffic Inspector FSTEC, сообщили CNews в «Смарт-Софт». Тестирование было проведено в рамках технологического партнерства двух российских компаний — «Смарт-Софт», специализирующейся на разработке систем информационной безопасност

«Инфотекс» и «Смарт-Софт» представят совместное решение для обеспечения безопасности и контроля интернет-подключения Компания «Инфотекс», отечественный разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, и компания «Смарт-Софт», российская компания в сфере разработки и реализации корпоративных систем защиты информации и управления интернет-доступом, объявили о заключении соглашения о технологическом партне

«Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение «Смарт-Софт», российская компания-разработчик систем информационной безопасности при подключении к интернету, представила универсальный шлюз безопасности для управления интернет-доступом TING —

«Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз Компания «Смарт-Софт», разработчик комплексных решений для образовательных учреждений по защите доступа в интернет, и организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» объявили о заклю

Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ вания и системный интегратор Depo Computers и компания-разработчик комплексных систем безопасности «Смарт-Софт» объявили о технологическом партнерстве. Сотрудничество компаний начинается с выпу

Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек Компания Zecurion, разработчик решений для защиты информации от утечек, и ГК «Смарт-Софт», российский разработчик решений для организации и контроля интернет-доступа, объя

«Смарт-Софт» анонсировала транспортный протокол для передачи видеоконтента Компания «Смарт-Софт», разработчик решения для организации, контроля и защиты доступа в интернет Traffic Inspector, анонсировала инновационный транспортный протокол для гарантированной передачи видеоконт

«Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U. Аппаратно-программное решение AquaInspector Server Ultimate позволяет организовать, к

«Смарт-Софт» обновил Traffic Inspector до версии 2.0.1. Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии Traffic Inspector 2.0.1, сертифицированного комплексного решения для организации безопасного доступа к интернету, контроля за подключениями и управлен