Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Smart-Soft Смарт-Софт

Smart-Soft - Смарт-Софт

Смарт-Софт — российская ИТ-компания, которая с 2003 года занимается разработкой комплексных решений по защите корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз. Флагманские продукты Смарт-Софт:

Помимо разработки средств защиты информации, Смарт-Софт оказывает услуги и сервисное сопровождение проектов в области информационной безопасности. Компания придерживается концепции эшелонированной обороны от киберугроз и строит эффективные системы многоуровневой защиты информационных систем заказчиков. Решения Смарт-Софт входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России.

 

Обзор «СМАРТ-СОФТ» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 0 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.09.2024 «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений

Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз без
16.07.2024 «Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation

НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего п
06.02.2024 Новая версия Traffic Inspector Next Generation

Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Изменения в версии 1.12.0 затронули веб-интерфейс ряда страниц, прокси-сервер, IP
10.08.2022 «Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector

Компания «Смарт-софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, сообщает о завершении первого этапа работ по масштабному обновлению одного из старейших продуктов на российском ИБ-р
08.06.2022 Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Смарт-софт»

ачале поставок всей линейки программных и программно-аппаратных продуктов российского разработчика «Смарт-софт». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Компания работает на рынке информа
22.04.2022 Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-софт» выпустил доработку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. В дополнение к нововведениям релиза 1.10.0, вышедшего 11 апреля 2022 г., оптимизирована
18.04.2022 «Эр-телеком» и «Смарт-софт» объявили о стратегическом партнерстве

«Эр-телеком холдинг» и «Смарт-софт», российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой комплексных систем информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке. Ключевая цел
03.03.2022 «Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Tra
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безо
27.01.2022 «Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Ge
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов

НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Gen
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux

ГК Astra Linux («Русбитех-Астра») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости

27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation
20.04.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation

FreeBSD 11.1, PHP 7.1 и исправления, касающиеся уязвимостей Meltdown и Spectre. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.5 представлен на сайте проекта. https://opnsense.org/opnsense-18-1-5-released/ Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.3.0. Антивирусная проверка трафика: добавлен плагин антивируса Kaspersky os-kaspersky; добавлен плагин os-c-icap-clam
27.03.2018 «Смарт-Софт» представила обновленный шлюз безопасности Traffic Inspector 3.0.2
05.03.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack

D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими

02.03.2018 Merlion пополнил портфель систем безопасности

Merlion пополнил портфель решений в области безопасности продуктами «Смарт-Софт» - российского разработчика систем сетевой защиты. Продукты «Смарт-Софт» лицензированы ФСТЭК, что позволяет использовать их для защиты информации государственных учреждений и

02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5

«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защит
09.01.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4

«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.4, основанной на OPNsense 17.7.11. В обновленной версии осуществлен переход на PHP 7.1.Весь п
15.09.2017 «Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» объявила о выпуске обновленной версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.0. Решение основано на OPNsense 17.7 – передовом дистрибутиве для межсетевых экранов с
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation

Depo Computers и «Смарт-Софт» вывели на рынок полностью российское решение Depo Traffic Inspector Next Generati
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ

«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решений для информатизации учеб
29.03.2017 «Смарт-Софт» предлагает мониторинг соцсетей как метод борьбы с подростковым суицидом

Социальные сети заполонили сообщества, пропагандирующие насилие и суицид среди подростков. Компания «Смарт-Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, предлагает взять ситуацию под контроль с помощью функции мониторинга социальных сетей, интегрированной в сетевой экран Tr
07.02.2017 D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ

D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений информационной безопасности. Как рассказали CNews в компании, в рамках первого этапа сотрудничества компании представили UTM-решение Traf
06.02.2017 DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме»

DEPO Computers и «Смарт-Софт» объявили об успешном завершении проекта по поставке и внедрению совместного программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector в «Газпроме». Как рассказали CNews в компании, DE
26.12.2016 «Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года

«Смарт-Софт» по результатам работы в 2016 г. усилил рыночные позиции благодаря курсу на импортозамещение как стратегического приоритета. Как рассказали CNews в компании, это позволило укрепить п
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве

Компании Lenovo и «Смарт-Софт» объявили о начале партнерства с целью создания линейки защищенных программно-аппа
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения

Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в 
23.09.2016 «Смарт-Софт» и «Базальт СПО» протестировали свои решения на совместимость

В результате тестирования была подтверждена корректная и стабильная работа продуктов «Альт» с установленным на шлюзе российским межсетевым экраном Traffic Inspector FSTEC, сообщили CNews в «Смарт-Софт». Тестирование было проведено в рамках технологического партнерства двух российских компаний — «Смарт-Софт», специализирующейся на разработке систем информационной безопасност
29.08.2016 «Инфотекс» и «Смарт-Софт» представят совместное решение для обеспечения безопасности и контроля интернет-подключения

Компания «Инфотекс», отечественный разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, и компания «Смарт-Софт», российская компания в сфере разработки и реализации корпоративных систем защиты информации и управления интернет-доступом, объявили о заключении соглашения о технологическом партне
11.07.2016 «Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение

«Смарт-Софт», российская компания-разработчик систем информационной безопасности при подключении к интернету, представила универсальный шлюз безопасности для управления интернет-доступом TING —

10.05.2016 «Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз

Компания «Смарт-Софт», разработчик комплексных решений для образовательных учреждений по защите доступа в интернет, и организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» объявили о заклю
30.03.2016 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ

вания и системный интегратор Depo Computers и компания-разработчик комплексных систем безопасности «Смарт-Софт» объявили о технологическом партнерстве. Сотрудничество компаний начинается с выпу
23.09.2014 Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек

Компания Zecurion, разработчик решений для защиты информации от утечек, и ГК «Смарт-Софт», российский разработчик решений для организации и контроля интернет-доступа, объя
03.07.2014 «Смарт-Софт» анонсировала транспортный протокол для передачи видеоконтента

Компания «Смарт-Софт», разработчик решения для организации, контроля и защиты доступа в интернет Traffic Inspector, анонсировала инновационный транспортный протокол для гарантированной передачи видеоконт
25.06.2013 «Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U. Аппаратно-программное решение AquaInspector Server Ultimate позволяет организовать, к
15.09.2011 «Смарт-Софт» обновил Traffic Inspector до версии 2.0.1.

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии Traffic Inspector 2.0.1, сертифицированного комплексного решения для организации безопасного доступа к интернету, контроля за подключениями и управлен
20.07.2011 «Смарт-Софт» выпустил новую серверную версию интернет-шлюза AquaInspector

Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе в продажу новой серверной версии интернет-шлюза AquaInspector. AquaInspector Server обладает всем функционалом обычного сервера, а также позволяет контролировать и

Публикаций - 75, упоминаний - 101

Smart-Soft и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Telegram Group 2940 6
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
Microsoft Corporation 25775 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Multifactor - Мультифактор 132 3
Lenovo Group 2446 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Nginx - Энджайникс 209 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
X-Com - Икс ком 188 2
Pegatron - ASRock 60 2
Программы и технологии 14 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 135 1
Пассворк - Passwork 20 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
Orion soft - Орион софт - 315 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Новые платформы 17 1
Panda Security SL - Panda Software - Panda Software Russia - Панда Софтвэр 15 1
Армтэкс 2 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Huawei 4676 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Газпром ПАО 1493 4
Газпром нефть шельф - Gazprom Neft Shelf - ранее Севморнефтегаз 7 1
Рыбаков Фонд НКО 5 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Газпром трансгаз 157 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 25
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 308 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 12
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 8
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 101 8
Proxy-server - Прокси-сервер 346 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 7
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 7
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1046 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 6
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 632 6
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 5
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 65
FreeBSD - OPNsense OS 17 11
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Smart-Soft - AquaInspector 4 4
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 4
Squid - прокси-сервер 42 4
DEPO Computers - Depo Storm 79 3
Linux OS 11533 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 3
Microsoft Windows Server 2008 483 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Dr.Web Gateway Security Suite 14 2
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 2
Pegatron - ASRock Rack 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Windows 16882 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
OpenVPN 85 2
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 46 2
ФСТЭК РФ - ИТ.СОВ - Профиль защиты систем обнаружения вторжений 16 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 98 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 1
Microsoft Visual C++ - Microsoft Visual C# 17 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
1С:Дистрибьюция 37 1
DEPO Computers - Depo Neos 25 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 114 1
Адвилабс-Рус - Uncom OS 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 62 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 1
Давидович Андрей 10 10
Медова Татьяна 5 5
Попрыкин Денис 5 5
Черномашенцев Сергей 3 3
Черкасов Дмитрий 43 3
Орлов Виталий 19 3
Вишняков Александр 3 2
Чесников Алексей 1 1
Богомолов Ярослав 3 1
Гончарова Александра 5 1
Васюк Сергей 4 1
Васильева Влада 5 1
Навильников Юрий 1 1
Патапенко Юрий 1 1
Кадомский Вячеслав 107 1
Шульга Дмитрий 14 1
Никуленко Олег 1 1
Шипилов Игорь 10 1
Козлова Наталия 2 1
Корбаков Денис 4 1
Прокопчук Алексей 5 1
Яхимович Максим 1 1
Дячкин Ярослав 1 1
Смирнов Алексей 269 1
Лебеденко Степан 10 1
Гусев Дмитрий 92 1
Ковалев Александр 165 1
Степанюк Михаил 81 1
Катаев Александр 40 1
Черноусов Алексей 7 1
Зубкова Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 50
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Япония 13807 1
Индия - Bharat 5869 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 4
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 87 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 4
Blacklist - Чёрный список 713 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 488 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
КрУ МВД РФ - Краснодарский университет МВД Российской Федерации 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще