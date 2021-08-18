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Smart-Soft
Смарт-Софт


18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 3
02.06.2021 Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 1
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux 4
18.08.2020 «Смарт Дельта Системс» выступила с заявлением по поводу ареста гендиректора Алексея Черноусова 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation 1
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
20.04.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
27.03.2018 «Смарт-Софт» представила обновленный шлюз безопасности Traffic Inspector 3.0.2 1
05.03.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack 1
02.03.2018 Merlion пополнил портфель систем безопасности 3
02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 1
09.01.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4 1
06.07.2017 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation 2
19.04.2017 «Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ 5
29.03.2017 «Смарт-Софт» предлагает мониторинг соцсетей как метод борьбы с подростковым суицидом 1
14.03.2017 Traffic Inspector научился анализировать HTTPS-трафик 1
07.02.2017 D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ 3
06.02.2017 DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме» 4
26.12.2016 «Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года 3
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве 1
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения 1
23.09.2016 «Смарт-Софт» и «Базальт СПО» протестировали свои решения на совместимость 2
29.08.2016 «Инфотекс» и «Смарт-Софт» представят совместное решение для обеспечения безопасности и контроля интернет-подключения 1
16.08.2016 Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector сертифицирована ФСТЭК России 2
11.07.2016 «Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение 1
10.05.2016 «Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз 4
30.03.2016 Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ 1
23.09.2014 Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек 1
03.07.2014 «Смарт-Софт» анонсировала транспортный протокол для передачи видеоконтента 1
25.06.2013 «Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U 2
08.02.2013 Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках» 1
05.10.2012 Новая версия Traffic Inspector получила сертификат ФСТЭК 2
13.12.2011 В Traffic Inspector добавлен новый антифишинговый модуль 2
15.09.2011 «Смарт-Софт» обновил Traffic Inspector до версии 2.0.1. 1
18.08.2011 Traffic Inspector получил сертификат ФСТЭК РФ 1
20.07.2011 «Смарт-Софт» выпустил новую серверную версию интернет-шлюза AquaInspector 2
19.04.2011 Вышла новая версия АПК AquaInspector для организации и контроля интернет-доступа 1
18.04.2011 «Смарт-Софт» представил новую версию интернет-шлюза AquaInspector 2

Публикаций - 43, упоминаний - 76

Smart-Soft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1643 3
D-Link 191 2
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 11 2
Microsoft Corporation 11226 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Telegram Group 702 1
Merlion - Мерлион 275 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Программы и технологии 5 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 4
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 3
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 3
Фишинг - Phishing 97 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 19 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 123 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 13 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 132 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 37 9
FreeBSD OPNsense OS 10 6
Squid 14 3
DEPO Computers - Depo Traffic Inspector 2 2
Microsoft Windows 864 2
PHP - Язык программирования 307 2
Microsoft Windows 10 6691 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
SQL - Язык программирования 436 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Kaspersky Traffic Inspector Antivirus SDK 1 1
ZFS - Файловая система Sun Microsystems для операционной системы Solaris 34 1
OpenVPN 31 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Apple Mac 1466 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Kaspersky Security Network - KSN 84 1
Орлов Виталий 18 2
Лебеденко Степан 10 1
Степанюк Михаил 13 1
Черноусов Алексей 5 1
Смирнов Алексей 142 1
Катаев Александр 36 1
Чесников Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Россия - Тульская область 755 1
Россия - Смоленск 240 1
Россия - Орёл 219 1
Россия - Рязань 358 1
Казахстан - Республика 2661 1
Индия - Республика 2184 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Русский язык 1004 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770703, в очереди разбора - 674386.
Создано именных указателей - 46354.
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