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Smart-Soft Смарт-Софт
Смарт-Софт — российская ИТ-компания, которая с 2003 года занимается разработкой комплексных решений по защите корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз. Флагманские продукты Смарт-Софт:
- Универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation
- Многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector
Помимо разработки средств защиты информации, Смарт-Софт оказывает услуги и сервисное сопровождение проектов в области информационной безопасности. Компания придерживается концепции эшелонированной обороны от киберугроз и строит эффективные системы многоуровневой защиты информационных систем заказчиков. Решения Смарт-Софт входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России.
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СОБЫТИЯ
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|02.09.2024
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«Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений
Российский ИТ-разработчик «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education — универсальный шлюз без
|16.07.2024
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«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation
НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего п
|06.02.2024
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Новая версия Traffic Inspector Next Generation
Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Изменения в версии 1.12.0 затронули веб-интерфейс ряда страниц, прокси-сервер, IP
|10.08.2022
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«Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector
Компания «Смарт-софт», российский разработчик комплексных систем сетевой безопасности, сообщает о завершении первого этапа работ по масштабному обновлению одного из старейших продуктов на российском ИБ-р
|08.06.2022
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Компания Treolan стала официальным дистрибутором «Смарт-софт»
ачале поставок всей линейки программных и программно-аппаратных продуктов российского разработчика «Смарт-софт». Об этом CNews сообщили представители «Ланит». Компания работает на рынке информа
|22.04.2022
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Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-софт» выпустил доработку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation. В дополнение к нововведениям релиза 1.10.0, вышедшего 11 апреля 2022 г., оптимизирована
|18.04.2022
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«Эр-телеком» и «Смарт-софт» объявили о стратегическом партнерстве
«Эр-телеком холдинг» и «Смарт-софт», российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой комплексных систем информационной безопасности, заключили соглашение о стратегическом партнерстве на российском рынке. Ключевая цел
|03.03.2022
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«Смарт-софт» выпустил бесплатную сборку универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation
Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании бесплатной сборки универсального шлюза безопасности (UTM) Tra
|16.02.2022
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«Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light
Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о создании облегченной программной модификации универсального шлюза безо
|27.01.2022
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«Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS
Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Ge
|18.08.2021
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НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов
НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» провели успешное испытание совместимости своих продуктов – системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Gen
|14.12.2020
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Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux
ГК Astra Linux («Русбитех-Астра») и «Смарт-Софт» сообщают об успешном завершении работ, нацеленных на подтверждение совместимости
|27.02.2019
|«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
|07.11.2018
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«Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-cофт» сообщил о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation. Traf
|25.07.2018
|«Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation
|20.04.2018
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«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation
FreeBSD 11.1, PHP 7.1 и исправления, касающиеся уязвимостей Meltdown и Spectre. Весь перечень изменений в OPNsense 18.1.5 представлен на сайте проекта. https://opnsense.org/opnsense-18-1-5-released/ Доработки команды «Смарт-Софт» в релизе Traffic Inspector Next Generation 1.3.0. Антивирусная проверка трафика: добавлен плагин антивируса Kaspersky os-kaspersky; добавлен плагин os-c-icap-clam
|27.03.2018
|«Смарт-Софт» представила обновленный шлюз безопасности Traffic Inspector 3.0.2
|05.03.2018
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«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack
D-Link объявила о выпуске новой версии комплексного UTM-решения компании «Смарт-Софт» с расширенными функциональными возможностями – Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе серверных платформ ASRock Rack.D-Link и «Смарт-Софт» являются технологическими
|02.03.2018
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Merlion пополнил портфель систем безопасности
Merlion пополнил портфель решений в области безопасности продуктами «Смарт-Софт» - российского разработчика систем сетевой защиты. Продукты «Смарт-Софт» лицензированы ФСТЭК, что позволяет использовать их для защиты информации государственных учреждений и
|02.02.2018
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«Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5
«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии программно-аппаратного сетевого шлюза нового поколения для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защит
|09.01.2018
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«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4
«Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.4, основанной на OPNsense 17.7.11. В обновленной версии осуществлен переход на PHP 7.1.Весь п
|15.09.2017
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«Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation
«Смарт-Софт» объявила о выпуске обновленной версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.0. Решение основано на OPNsense 17.7 – передовом дистрибутиве для межсетевых экранов с
|06.07.2017
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Depo Computers и «Смарт-Софт» представили Traffic Inspector Next Generation
Depo Computers и «Смарт-Софт» вывели на рынок полностью российское решение Depo Traffic Inspector Next Generati
|19.04.2017
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«Смарт-Софт» и «Калуга Астрал» объявили о сотрудничестве в области ИБ
«Калуга Астрал» и «Смарт-Софт» объявили о начале сотрудничества по направлению IT-безопасности. Основным фокусом компании «Калуга Астрал» в рамках сотрудничества станет продвижение решений для информатизации учеб
|29.03.2017
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«Смарт-Софт» предлагает мониторинг соцсетей как метод борьбы с подростковым суицидом
Социальные сети заполонили сообщества, пропагандирующие насилие и суицид среди подростков. Компания «Смарт-Софт», российский разработчик систем информационной безопасности, предлагает взять ситуацию под контроль с помощью функции мониторинга социальных сетей, интегрированной в сетевой экран Tr
|07.02.2017
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D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений ИБ
D-Link и «Смарт-Софт» объявили о сотрудничестве в области решений информационной безопасности. Как рассказали CNews в компании, в рамках первого этапа сотрудничества компании представили UTM-решение Traf
|06.02.2017
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DEPO Computers и «Смарт-Софт» внедрили совместное ИБ-решение в «Газпроме»
DEPO Computers и «Смарт-Софт» объявили об успешном завершении проекта по поставке и внедрению совместного программно-аппаратного комплекса DEPO Traffic Inspector в «Газпроме». Как рассказали CNews в компании, DE
|26.12.2016
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«Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года
«Смарт-Софт» по результатам работы в 2016 г. усилил рыночные позиции благодаря курсу на импортозамещение как стратегического приоритета. Как рассказали CNews в компании, это позволило укрепить п
|15.11.2016
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Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве
Компании Lenovo и «Смарт-Софт» объявили о начале партнерства с целью создания линейки защищенных программно-аппа
|18.10.2016
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«Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения
Компания «Смарт-Софт» выпустила обновленную версию российского UTM-решения Traffic Inspector Next Generation. Новая версия упрощает администрирование сети и повышает защиту информации. Продукт включен в
|23.09.2016
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«Смарт-Софт» и «Базальт СПО» протестировали свои решения на совместимость
В результате тестирования была подтверждена корректная и стабильная работа продуктов «Альт» с установленным на шлюзе российским межсетевым экраном Traffic Inspector FSTEC, сообщили CNews в «Смарт-Софт». Тестирование было проведено в рамках технологического партнерства двух российских компаний — «Смарт-Софт», специализирующейся на разработке систем информационной безопасност
|29.08.2016
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«Инфотекс» и «Смарт-Софт» представят совместное решение для обеспечения безопасности и контроля интернет-подключения
Компания «Инфотекс», отечественный разработчик программно-аппаратных решений в сфере информационной безопасности, и компания «Смарт-Софт», российская компания в сфере разработки и реализации корпоративных систем защиты информации и управления интернет-доступом, объявили о заключении соглашения о технологическом партне
|11.07.2016
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«Смарт-Софт» представила инновационное UTM-решение
«Смарт-Софт», российская компания-разработчик систем информационной безопасности при подключении к интернету, представила универсальный шлюз безопасности для управления интернет-доступом TING —
|10.05.2016
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«Смарт-Софт» и «Тетрадка Дружбы» объединят усилия для защиты школьников от интернет-угроз
Компания «Смарт-Софт», разработчик комплексных решений для образовательных учреждений по защите доступа в интернет, и организация учащейся молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» объявили о заклю
|30.03.2016
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Depo Computers и «Смарт-Софт» представили совместное решение в области ИБ
вания и системный интегратор Depo Computers и компания-разработчик комплексных систем безопасности «Смарт-Софт» объявили о технологическом партнерстве. Сотрудничество компаний начинается с выпу
|23.09.2014
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Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек
Компания Zecurion, разработчик решений для защиты информации от утечек, и ГК «Смарт-Софт», российский разработчик решений для организации и контроля интернет-доступа, объя
|03.07.2014
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«Смарт-Софт» анонсировала транспортный протокол для передачи видеоконтента
Компания «Смарт-Софт», разработчик решения для организации, контроля и защиты доступа в интернет Traffic Inspector, анонсировала инновационный транспортный протокол для гарантированной передачи видеоконт
|25.06.2013
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«Смарт-Софт» выпустил новую версию интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U
Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии интернет-шлюза AquaInspector в стоечном корпусе форм-фактора 1U. Аппаратно-программное решение AquaInspector Server Ultimate позволяет организовать, к
|15.09.2011
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«Смарт-Софт» обновил Traffic Inspector до версии 2.0.1.
Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе новой версии Traffic Inspector 2.0.1, сертифицированного комплексного решения для организации безопасного доступа к интернету, контроля за подключениями и управлен
|20.07.2011
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«Смарт-Софт» выпустил новую серверную версию интернет-шлюза AquaInspector
Компания «Смарт-Софт» сообщила о выходе в продажу новой серверной версии интернет-шлюза AquaInspector. AquaInspector Server обладает всем функционалом обычного сервера, а также позволяет контролировать и
Smart-Soft и организации, системы, технологии, персоны:
|Давидович Андрей 10 10
|Медова Татьяна 5 5
|Попрыкин Денис 5 5
|Черномашенцев Сергей 3 3
|Черкасов Дмитрий 43 3
|Орлов Виталий 19 3
|Вишняков Александр 3 2
|Чесников Алексей 1 1
|Богомолов Ярослав 3 1
|Гончарова Александра 5 1
|Васюк Сергей 4 1
|Васильева Влада 5 1
|Навильников Юрий 1 1
|Патапенко Юрий 1 1
|Кадомский Вячеслав 107 1
|Шульга Дмитрий 14 1
|Никуленко Олег 1 1
|Шипилов Игорь 10 1
|Козлова Наталия 2 1
|Корбаков Денис 4 1
|Прокопчук Алексей 5 1
|Яхимович Максим 1 1
|Дячкин Ярослав 1 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Лебеденко Степан 10 1
|Гусев Дмитрий 92 1
|Ковалев Александр 165 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Катаев Александр 40 1
|Черноусов Алексей 7 1
|Зубкова Ольга 3 1
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