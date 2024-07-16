«Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation

НТЦ ИТ «Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation.

Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК России версии продуктов: Rosa Virtualization 2.1. Сертификат ФСТЭК подтверждает соответствие 4 уровню доверия, действителен до 31 октября 2027 г.; Traffic Inspector Next Generation 1.10 (версия FSTEC). Сертификат ФСТЭК подтверждает соответствие требованиям к межсетевым экранам типа «А» и «Б» 4-го класса защиты, системам обнаружения вторжений уровня сети 4 класса защиты, требованиям по безопасности информации – по 4 уровню доверия. Срок действия сертификата – до 13 июля 2028 г.

Производители гарантируют, что программное обеспечение Traffic Inspector Next Generation FSTEC и система виртуализации Rosa Virtualization 2.1 работают без конфликтов. Успешное завершение испытаний подтверждено соответствующим сертификатом совместимости.

Traffic Inspector Next Generation и Rosa Virtualization входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России, что, наряду с наличием сертификатов ФСТЭК, позволяет решать комплексные задачи импортозамещения ИТ-инфраструктуры в государственных учреждениях и операторах персональных данных.

«Сегодня, в условиях набирающей обороты цифровизации, повышения требований к уровню защищенности информационных активов российских компаний и с учетом вектора импортозамещения предоставление рынку совместимых и бесконфликтно работающих ИТ и ИБ-продуктов – важнейшая задача российских вендоров. Рад сообщить, что «Смарт-Софт» активно взаимодействует с другими производителями в этом направлении и предлагает всё больше технологических бандлов и интеграций с подтвержденной совместимостью. Наше партнерство с НТЦ ИТ Роса позволяет предоставить отечественным компаниям и организациям качественное и надежное решение задачи сетевой защиты с помощью российского межсетевого экрана следующего поколения, развернутого на российской системе виртуализации, что, безусловно, расширят возможности заказчиков в сфере построения и защиты ИТ-инфраструктуры», — отметил Андрей Давидович, генеральный директор «Смарт-Софт», вендора Traffic Inspector Next Generation.

«Мы гордимся тем, что наше партнерство с компанией «Смарт-Софт» подтвердило совместимость и надежность наших продуктов. Успешное тестирование системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation демонстрирует нашу способность предоставлять высококачественные и безопасные ИТ-решения. Эти достижения подтверждают нашу приверженность к поддержке импортозамещения и обеспечению безопасности ИТ-инфраструктуры в России», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию «Роса».