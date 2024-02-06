Новая версия Traffic Inspector Next Generation

Компания «Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation. Изменения в версии 1.12.0 затронули веб-интерфейс ряда страниц, прокси-сервер, IPsec, GeoIP, DNS-сервер, криптографическую библиотеку. Также осуществлено обновление операционной системы до актуальной версии FreeBSD 13.2. Об этом CNews сообщили представители «Смарт-Софт».

Перечень изменений в Traffic Inspector Next Generation 1.12.0 — веб-интерфейс: обновлена страница мониторинга, обновлена страница настроек LAGG-интерфейсов, обновлена страница настроек OpenVPN, обновлена страница настроек IPSec, обновлен интерфейс виртуальных IP-адресов (кластер высокой доступности ative-passive), в журнале web-прокси добавлен просмотр блока правил, на основании которого был разрешен или запрещен доступ; GeoIP: добавлен новый протокол для источника; прокси-сервер Squid: в журнал доступа добавлена информация для отладки правил, повышена стабильность при многопоточной работе; IPSec: в настройках подключений добавлены параметры local_port и remote_port; Unbound: обновлен пользовательский интерфейс; OpenSSL обновлена до версии 1.1.1w.; улучшено обновление удаленных списков для псевдонимов; осуществлен переход на версию FreeBSD 13.2-RELEASE-p3; осуществлен перевод на актуальную версию OPNsense 23.7.5. Администраторы Traffic Inspector Next Generation могут использовать все преимущества обновленной платформы.

Смарт-Софт рекомендует системным администраторам заказчиков, у которых установлен Traffic Inspector Next Generation, обновить продукт до версии 1.12.0.

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«Смарт-Софт» — российская ИТ-компания, которая с 2003 г. занимается разработкой комплексных решений по защите корпоративных компьютерных сетей от внешних киберугроз. Флагманские продукты «Смарт-Софт»: универсальный шлюз безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation; многофункциональный межсетевой экран Traffic Inspector. Помимо разработки средств защиты информации, «Смарт-Софт» оказывает услуги и сервисное сопровождение проектов в области информационной безопасности. Компания придерживается концепции эшелонированной обороны от киберугроз и строит эффективные системы многоуровневой защиты информационных систем заказчиков. Решения «Смарт-Софт» входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России и сертифицированы ФСТЭК России.