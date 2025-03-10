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Squid прокси-сервер


10.03.2025 BI.Zone: шпионская группировка Squid Werewolf рассылает заманчивые «предложения о работе» 1
05.11.2024 Вышла новая версия веб-фильтра для корпоративных пользователей iAdmin URL Filter 1
06.02.2024 Новая версия Traffic Inspector Next Generation 1
11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 1
28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1
01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 1
16.07.2018 Российская «кузница» ядерного оружия обезопасит свои ПК на Windows отечественным ПО 1
20.04.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
05.03.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack 1
15.02.2018 «Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения 1
02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 1
20.04.2017 Какие технологии внедряет церковь: опыт Хабаровской епархии 1
27.03.2015 Rikor протестировал EcoServer на совместимость с ПО на базе Linux отечественных разработчиков 1
14.12.2012 Ирландский город Лимерик переходит на СПО 1
08.06.2012 «Лаборатория Касперского» и Blue Coat защитили центральный офис МТС от веб-угроз 1
08.06.2012 Создан минидатчик для измерения активности мозга 1
21.05.2012 В центральном офисе МТС в Москве внедрена система защиты от веб-угроз на базе оборудования Blue Coat 2
31.03.2011 Вышла новая версия ProxyInspector — ПО для учета интернет-трафика в корпоративных сетях 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
14.12.2010 Виртуализация для СМБ: уничтожаем вредные мифы 1
03.09.2010 Лоббисты Apple наняли IDC для дискредитации СПО 1
24.02.2009 «Армада» и «Альт Линукс» выпустили расширенный «Школьный Сервер» 1
07.12.2007 Astaro представила новую версию ПО для защитного шлюза 1
01.11.2007 Анонсированы новые версии продуктов Dr.Web для Unix 1
22.05.2007 Создан магнитометр на основе конденсата Бозе-Эйнштейна 1
17.04.2007 Проверка теории относительности: первые результаты 1
13.02.2007 В диагностике атеросклероза сделан очередной шаг 1
21.12.2006 "Доктор Веб" выпустил новую версию пакета ICAP 1
09.11.2006 Разработан сверхпроводящий элемент памяти нового типа 1
09.11.2006 Разработан сверхпроводящий элемент памяти нового типа 1
19.01.2006 Добыча драгметаллов под надежной защитой 1
04.07.2005 В нескольких серверах найдена уязвимость 1
07.06.2005 InfoWatch интегрирует Web Monitor со Squid 1
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи? 1
30.03.2005 Низкотемпературные сверхпроводники – будущее беспроводной связи? 1
18.08.2004 "1С" взялась за дистрибуцию Linux 1
10.08.2004 Госинвестиции в малый техбизнес растут 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Squid и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 7
Telegram Group 2052 6
Microsoft Corporation 24701 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 5
Check Point Software Technologies 764 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 5
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 4
Cisco Systems 5127 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 4
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 14 3
8295 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 3
Cisco Systems - Splunk 68 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
Yandex - Яндекс 7473 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 2
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 2
Adobe Systems 1556 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 2
Red Hat 1317 2
GitHub 838 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 328 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 2
Web Control - Вэб Контрол ДК 14 2
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 2
D-Link - Д-Линк Трейд 366 1
Cisco IronPort Systems 53 1
SurfSecure 3 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Intel Corporation 12234 1
Broadcom - VMware 2382 1
Apple Inc 12170 1
HP Inc. 5696 1
Citrix Systems 816 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
Yahoo! 3698 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 25 1
Почта России ПАО 2123 1
Росатом ПСЗ ФГУП - Приборостроительный завод имени К.А. Володина 2 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Россети Ленэнерго 1701 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4199 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4810 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 39 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 13
Proxy-server - Прокси-сервер 321 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12758 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7456 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4122 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2237 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4924 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7497 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11485 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2728 7
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 171 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6783 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1221 5
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 62 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6229 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 590 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1052 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11178 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3889 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1844 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16224 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2254 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3144 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 840 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9243 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 783 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3120 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1175 4
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 273 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11715 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 4
Linux OS 10052 13
Microsoft Windows 15759 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 6
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 299 5
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 5
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4545 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 588 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 487 4
Postfix - mail transfer agent 49 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2060 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 4
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 4
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 63 4
FreeBSD - OPNsense OS 13 3
Microsoft Office Excel 1206 3
Microsoft Office 3764 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 328 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 867 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 3
Mozilla Firefox - браузер 1893 3
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 3
Microsoft Office Word 780 3
Samba 147 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat ProxySG - Blue Coat ProxyClient 19 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 3
ЦБИ NeuroDAT SIEM 9 3
Security Vision Anomaly Detection 4 3
Security Vision UEBA - Security Vision User and Entity Behavior Analytics 7 3
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 2
Соломатин Константин 2 2
Лихарев Константин 3 2
Проскурин Дионисий 1 1
Смирнов Алексей 243 1
Новодворский Алексей 109 1
Прянишников Николай 295 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 186 1
Фурсенко Андрей 128 1
Рахманов Максим 47 1
Бортник Иван 21 1
Матюхин Константин 5 1
Цыганков Виктор 5 1
Корнеев Виктор 3 1
Мельникова Анастасия 391 1
Иванов Борис 58 1
Алферов Дмитрий 6 1
Бережной Алексей 3 1
Булин-Соколова Елена 6 1
Kristofl Robert - Криштофль Роберт 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2891 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 3
Земля - планета Солнечной системы 10415 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 2
Россия - УФО - Челябинская область 1238 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 647 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
Россия - СФО - Новосибирск 4343 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Ирландия - Республика 1015 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 279 1
США - Флорида 767 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 879 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1403 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Азия - Азиатский регион 5567 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Китай - Тайвань 4005 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3987 1
Германия - Федеративная Республика 12718 1
Испания - Королевство 3722 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 893 1
Франция - Французская Республика 7868 1
Европа 21828 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
США - Калифорния 4632 1
США - Флорида - Джексонвилль 9 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 5
Английский язык 6678 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1255 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2424 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4992 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 3
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 2
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 191 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1293 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9939 2
White list - Белый список 103 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8823 2
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 72 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Физика - Physics - область естествознания 2659 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 460 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2211 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2283 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8111 1
New Scientist 1448 2
Деловой Петербург 31 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
EurekAlert 287 1
Nanotechweb 92 1
Juniper Research 528 4
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
HFS Research 48 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 2
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 2
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
РАН - Российская академия наук 1889 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2455 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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