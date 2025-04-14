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NetPolice Solutions ЦАИР Центр анализа интернет-ресурсов



14.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж антивирусов на 28% в 2024 году 1
02.09.2024 «Смарт-Софт» представляет Traffic Inspector Next Generation Education – универсальный шлюз безопасности для образовательных учреждений 1
16.02.2022 «Смарт-софт» выпустил облегченную версию универсального шлюза безопасности (UTM) Traffic Inspector Next Generation Light 1
02.06.2021 Вышла новая версия многофункционального межсетевого экрана Traffic Inspector 1
05.03.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation 1.2.5 на базе ASRock Rack 1
15.02.2018 «Смарт-Софт» представила сетевой шлюз и шлюз безопасности нового поколения 1
02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 1
22.08.2014 Поставщик ПО для фильтрации интернет-трафика школьников не меняется 9 лет 1
29.08.2013 «Ростелеком» оставил 30 тыс. школ с беззащитным интернетом 1
08.02.2013 Traffic Inspector позволяет исполнять ФЗ-139 «О черных списках» 1
05.12.2012 Провайдеры НЕ блокируют почти половину запрещенных сайтов 1
24.10.2011 Разработчики школьного ПО подозревают Минобрнауки в нечестной игре 1
16.09.2011 Минобрнауки в 7-й раз финансирует контент-фильтр для школ. Разработчик 7 раз один и тот же 1
09.08.2011 Россияне выпустили ПО под Unix для ограничения доступа сотрудников к соцсетям и торрентам 1
28.12.2010 Интернет-воспитатели: обзор приложений для родительского контроля 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

NetPolice Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Smart-Soft - Смарт-Софт 59 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 330 5
Ideco - Айдеко 81 4
Мегаверсия 5 4
МегаФон 9141 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 3
SkyDNS - СкайДНС 34 3
Microsoft Corporation 24773 2
Ростелеком 9854 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 372 2
D-Link - Д-Линк Трейд 370 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Cisco Systems 5141 1
X Corp - Twitter 2875 1
Yahoo! 3699 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
ASRock 52 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 5
Website URL - Uniform Resource Locator 897 5
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 808 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2743 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 860 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 998 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2574 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 839 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2121 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 110 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3669 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 149 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 447 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1235 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 433 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 134 1
Captive Portal - Функция аутентификации адаптивного портала 20 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2849 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 240 1
MIME types - Multipurpose Internet Mail Extensions 12 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 722 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 7
Squid - прокси-сервер 42 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 565 3
FreeBSD - OPNsense OS 13 1
Microsoft Windows 10 1792 1
Microsoft Windows 15829 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1002 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1672 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Opera Browser - Браузер 1024 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Kaspersky Internet Security 461 1
Microsoft Visual C++ 12 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Opera Mini - браузер 212 1
Dr.Web Gateway Security Suite 13 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 19 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1353 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
ASRock Rack 4 1
Курашев Дмитрий 54 3
Пронин Александр 5 2
Гоцуляк Сергей 4 2
Тонких Иван 2 2
Малофеев Константин 116 1
Фурсенко Андрей 128 1
Пиков Владимир 10 1
Степанов Александр 22 1
Поляков Андрей 13 1
Давидович Андрей 10 1
Романов Максим 1 1
Рязанцев Юрий 1 1
Панов Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 12
Россия - СФО - Новосибирск 4375 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 651 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2991 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2711 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 619 1
Чад - Республика 39 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 6
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 3
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 351 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7085 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 341 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 413 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 1
Зоология - наука о животных 2676 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 22 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2229 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 803 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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