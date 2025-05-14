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Greenbone Networks GmbH OpenVAS Open Vulnerability Assessment System GNessUs


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Greenbone Networks GmbH и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Microsoft Corporation 24823 1
D-Link - Д-Линк Трейд 372 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 59 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 1
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 1
Оцифровка - Digitization 4674 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 732 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
Microsoft Windows 15878 1
Security Vision VS Basic 3 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 1
FreeBSD - OPNsense OS 13 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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