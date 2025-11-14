Разделы

InnoSTage Network Security and Infrastructure INSI


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.11.2025 Innostage провела независимое тестирование NGFW «Континент 4» компании «Код Безопасности» 2
07.11.2024 Innostage и Security Vision вместе укрепляют цифровой суверенитет России 1
26.08.2024 Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI) 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

InnoSTage Network Security and Infrastructure и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 190 2
Palo Alto Networks 167 1
Фактор-ТС 24 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 392 1
Код Безопасности 700 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 500 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1496 1
Check Point Software Technologies 800 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 252 1
Cisco Systems 5221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22985 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31541 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1053 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2855 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8092 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7735 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 673 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 111 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 387 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 73 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 77 1
Мальковский Александр 1 1
Акимов Максим 191 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31751 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5301 1
