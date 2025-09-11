Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

FreeBSD OPNsense OS


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 «Смарт-Софт» укрепила безопасность и удобство NGFW Traffic Inspector Next Generation с выходом версии 1.13.5 1
06.02.2024 Новая версия Traffic Inspector Next Generation 1
11.05.2023 X-Com расширила портфель решений в области информационной безопасности 1
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation 1
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
20.04.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
02.02.2018 «Смарт-Софт» представила Traffic Inspector Next Generation версии 1.2.5 1
09.01.2018 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1.2.4 1
15.09.2017 «Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation 1
15.11.2016 Lenovo и «Смарт-Софт» договорились о технологическом партнерстве 1
18.10.2016 «Смарт-Софт» выпустила новую версию российского UTM-решения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

FreeBSD и организации, системы, технологии, персоны:

Smart-Soft - Смарт-Софт 61 11
Lenovo Group 2324 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Telegram Group 2390 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 657 1
D-Link - Д-Линк Трейд 377 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 15 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 360 1
X-Com - Икс ком 159 1
Royal Dutch Shell - Шелл 220 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Газпром ПАО 1385 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 281 10
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 7
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 88 6
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 839 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 445 5
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 860 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1790 4
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 72 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2222 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 571 2
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 155 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 121 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2926 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 901 2
Оцифровка - Digitization 4812 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 307 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2276 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 557 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 700 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2203 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 19 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 664 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 60 13
Squid - прокси-сервер 42 3
Google YouTube - Видеохостинг 2849 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 623 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 2
OpenVPN 72 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 2
Kaspersky Security Network - KSN 96 1
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 70 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Microsoft Windows NT 886 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 93 1
Greenbone Networks GmbH - OpenVAS - Open Vulnerability Assessment System - GNessUs 2 1
Давидович Андрей 10 2
Катаев Александр 40 1
Васильева Влада 5 1
Орлов Виталий 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Индия - Bharat 5607 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2482 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще