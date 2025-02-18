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multi-WAN



18.02.2025 ГК Mont протестировала межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» 1
13.02.2024 Компания D-Link улучшила функциональные возможности маршрутизатора AX1800 DIR-X1860 1
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 1
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
27.02.2019 «Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
15.11.2017 Новый год - новые интернет-центры Keenetic 1
04.08.2011 WatchGuard расширил функционал межсетевых экранов WatchGuard XTM 8 1
22.12.2006 Новая версия Firebox X Edge e-Series обеспечит защиту малого бизнеса и удалённых офисов 1
27.04.2005 WatchGuard Firebox X Peak: новые средства защиты Гб-сетей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

multi-WAN и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 365 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
WatchGuard Technologies 73 3
TP-Link - ТП-Линк 205 2
ZyXEL Communications 297 1
X Corp - Twitter 2848 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
SkyDNS - СкайДНС 33 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 653 5
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8212 4
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 299 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 3
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2280 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1210 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 321 2
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 73 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 2
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 62 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12698 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2075 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 2
Пропускная способность - Bandwidth 1754 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 561 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8260 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10013 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1013 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 378 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 219 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 129 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 507 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 3
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 47 2
Google Android 14055 2
OpenVPN 68 2
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 2
Apple iOS 7840 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 58 1
FreeBSD - OPNsense OS 13 1
D-Link Assistant 12 1
TP-Link Omada SDN 14 1
Omni - криптовалюта 86 1
ZyXEL Keenetic 36 1
UDPXY 4 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 19 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 288 1
WatchGuard ILS - WatchGuard Intelligent Layered Security 8 1
WatchGuard Application Control 4 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 7 1
WatchGuard HTTPS Proxy 1 1
WatchGuard XTM Series 11 1
WatchGuard System Manager 6 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 33 1
Момчилович Ирина 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1486 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1667 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1120 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2758 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
Россия - СФО - Новосибирск 4324 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1968 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 451 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1232 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 289 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 712 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 275 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1148 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2319 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3664 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2399 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3437 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 935 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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