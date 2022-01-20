D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200

D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой MU-MIMO и Multi-WAN. Новинка предназначена для организации современных домашних сетей с бесперебойным доступом в интернет и быстрым Wi-Fi стандарта 802.11ac Wave 2. Функция Multi-WAN позволяет подключить резервный интернет-канал, технологии MU-MIMO и TX Beamforming служат для повышения производительности и дальности действия Wi-Fi-сети, а поддержка стандартов 802.11k/v помогает организовать бесшовный роуминг в сетях на базе нескольких маршрутизаторов.

DIR-820 прошел тестирование в сетях федеральных и региональных интернет-провайдеров и хорошо зарекомендовал себя на тарифных планах до 100 Мбит/с. Пропускная способность WAN-LAN для наиболее распространенных типов интернет-подключения IPoE и PPPoE составляет более 90 Мбит/с.

Для организации бесперебойного доступа в интернет реализована функция Multi-WAN c возможностью настройки нескольких WAN-портов и одновременного подключения к разным интернет-провайдерам. В случае отказа основного соединения маршрутизатор автоматически переходит на резервное.

DIR-820 оптимизирован для комфортной работы в сетях с большим количеством беспроводных клиентов. Маршрутизатор поддерживает режим многопользовательской передачи данных MU-MIMO 2 x 2 и беспроводное подключение одновременно в двух диапазонах частот – со скоростью до 867 Мбит/с в 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц. Всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi позволяют обеспечить оптимальное беспроводное покрытие современных квартир и небольших офисов со сложной планировкой.

Маршрутизаторы DIR-820 поддерживают стандарты 802.11k/v для организации бесшовного роуминга в беспроводной сети, покрывающей большую площадь.

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Настройка и управление осуществляются с помощью мобильного приложения D-Link Assistant. Приложение поможет быстро настроить интернет-подключение, IPTV, основную и гостевую сеть Wi-Fi, составить расписание для работы Wi-Fi, заблокировать нежелательные сайты с помощью URL-фильтра и обновить ПО.

Основные характеристики DIR-820: двухдиапазонный Wi-Fi AC1200: до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в 5 ГГц; Multi-WAN: возможность настройки нескольких WAN-портов и подключения к разным провайдерам для резервирования интернет-доступа; порты: 1 WAN + 3 LAN 100 Мбит/с; оптимальное покрытие Wi-Fi: 4 антенны 5 dBi, MU-MIMO 2 x 2, TX Beamforming (для 2,4 ГГц); поддержка 802.11k/v для бесшовного роуминга; работа с IPTV и Smart TV: поддержка IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY; простая настройка и управление с помощью приложения D-Link Assistant для iOS и Android; встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки провайдера удаленно диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.

Маршрутизатор DIR-820 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена устройства составляет $44.