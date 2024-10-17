IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика

Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP овый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP Поддержка IGMP Snooping для улучшенной работы с приложениями многоадресной рассылки. Поддержка 802.1p Q

D-Link выпустил новую версию коммутатора DES-2108 яющих провайдерам услуг значительно повысить качество предоставляемых сервисов. Среди них поддержка IGMP Snooping v2, расширенного механизма управления очередями приоритетов, управления широков

ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов линейных модулей SLC1224-22: расширенная поддержка приложений Triple Play; многоадресные рассылки (IGMP Snooping) и возможность их фильтрации (IGMP Filtering) для ограничения доступа абонентов

Nortel Networks объявила о выпуске BayRS версии 13.0 чка-точка". В ПО BayRS 13.0 впервые интегрированы возможности многоадресной маршрутизации протокола IGMP Relay (Internet Group Management Protocol Relay) по всей линии маршрутизационных платфор