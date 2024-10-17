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IGMP Proxy Internet Group Management Protocol IGMP snooping IGMP Filtering процесс отслеживания сетевого трафика
|17.10.2024
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Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP
овый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP Поддержка IGMP Snooping для улучшенной работы с приложениями многоадресной рассылки. Поддержка 802.1p Q
|28.09.2007
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D-Link выпустил новую версию коммутатора DES-2108
яющих провайдерам услуг значительно повысить качество предоставляемых сервисов. Среди них поддержка IGMP Snooping v2, расширенного механизма управления очередями приоритетов, управления широков
|17.08.2006
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ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов
линейных модулей SLC1224-22: расширенная поддержка приложений Triple Play; многоадресные рассылки (IGMP Snooping) и возможность их фильтрации (IGMP Filtering) для ограничения доступа абонентов
|24.11.1998
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Nortel Networks объявила о выпуске BayRS версии 13.0
чка-точка". В ПО BayRS 13.0 впервые интегрированы возможности многоадресной маршрутизации протокола IGMP Relay (Internet Group Management Protocol Relay) по всей линии маршрутизационных платфор
|24.11.1998
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Nortel Networks объявила о выпуске BayRS версии 13.0.
чка-точка". В ПО BayRS 13.0 впервые интегрированы возможности многоадресной маршрутизации протокола IGMP Relay (Internet Group Management Protocol Relay) по всей линии маршрутизационных платфор
IGMP Proxy и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Сергей 23 2
|Шубин Сергей 25 2
|Хомутов Дмитрий 31 2
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Кусков Денис 221 1
|Куликов Денис 27 1
|Табачук Алина 6 1
|Бобов Игорь 6 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Завизион Евгений 6 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Седов Дмитрий 2 1
|Шведов Сергей 4 1
|Васюк Сергей 4 1
|Изотов Денис 1 1
|Голиков Константин 1 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Николаева Татьяна 3 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Паснюк Елена 6 1
|BleepingComputer - Издание 347 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 3
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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