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IGMP Proxy Internet Group Management Protocol IGMP snooping IGMP Filtering процесс отслеживания сетевого трафика

IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика


17.10.2024 Компания ORIGO представляет новый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP

овый конфигурируемый гигабитный коммутатор OS2224 с поддержкой Loop Detection, QoS и IGMP Поддержка IGMP Snooping для улучшенной работы с приложениями многоадресной рассылки. Поддержка 802.1p Q
28.09.2007 D-Link выпустил новую версию коммутатора DES-2108

яющих провайдерам услуг значительно повысить качество предоставляемых сервисов. Среди них поддержка IGMP Snooping v2, расширенного механизма управления очередями приоритетов, управления широков
17.08.2006 ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов

линейных модулей SLC1224-22: расширенная поддержка приложений Triple Play; многоадресные рассылки (IGMP Snooping) и возможность их фильтрации (IGMP Filtering) для ограничения доступа абонентов
24.11.1998 Nortel Networks объявила о выпуске BayRS версии 13.0

чка-точка". В ПО BayRS 13.0 впервые интегрированы возможности многоадресной маршрутизации протокола IGMP Relay (Internet Group Management Protocol Relay) по всей линии маршрутизационных платфор
24.11.1998 Nortel Networks объявила о выпуске BayRS версии 13.0.

чка-точка". В ПО BayRS 13.0 впервые интегрированы возможности многоадресной маршрутизации протокола IGMP Relay (Internet Group Management Protocol Relay) по всей линии маршрутизационных платфор

Публикаций - 126, упоминаний - 181

IGMP Proxy и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 366 42
ZyXEL Communications 297 10
Eltex - Предприятие Элтекс 156 8
Netgear 238 8
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 7
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Multifactor - Мультифактор 41 2
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Realtek Semiconductor 62 1
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Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
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ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 70
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Apple iOS 7852 3
D-Link D-View 8 3
D-Link Network Assistant 6 2
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RDP.RU EcoRouter 11 2
Google Android 14079 2
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 67 2
Eltex ECCM 2 2
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Microsoft Windows 2000 8661 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
Netgear Smart Wizard Install Assistant 4 2
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Cisco IOS-XR Network OS 18 1
D-Link DMS - серия мультигигабитных коммутаторов 3 1
RDP.RU EcoNAT - система управления и мониторинга 5 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniStack 1 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniVista Virtual Machine Manager 6 1
Никулин Сергей 23 2
Шубин Сергей 25 2
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Кирюхин Дмитрий 86 1
Петров Дмитрий 62 1
Кусков Денис 221 1
Куликов Денис 27 1
Табачук Алина 6 1
Бобов Игорь 6 1
Новиков Дмитрий 39 1
Завизион Евгений 6 1
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Wu Crowley - Ву Кроули 13 1
Шпедер Андрей 2 1
Седов Дмитрий 2 1
Шведов Сергей 4 1
Васюк Сергей 4 1
Изотов Денис 1 1
Голиков Константин 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
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Симакина Анастасия 4 1
Фрейдкин Алексей 1 1
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