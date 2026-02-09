Разделы

Eltex ECCM Eltex Cloud Configuration Manager


ECCM — это облачная платформа для инвентаризации, мониторинга и управления сетевым оборудованием Eltex. С ее помощью компании могут:

  • Автоматизировать рутинные задачи по конфигурации устройств,
  • Контролировать работоспособность сети в реальном времени,
  • Быстро выявлять и устранять неисправности.

09.02.2026 Eltex ECCM сертифицирована для работы на «Ред ОС»: управление сетями на базе российских решений 6
24.10.2025 Eltex пополнил линейку маршрутизаторов и межсетевых экранов ESR 1
21.10.2025 Eltex представил новый мультигигабитный коммутатор для крупных корпоративных сетей 1
17.10.2025 Eltex выпустил Peeper – собственную систему мониторинга софтовых продуктов 1
15.08.2025 «Базальт СПО» и Eltex заключили соглашение о сотрудничестве в ИТ-сфере 1
17.02.2025 Российский энергогигант закупает на полмиллиарда ПО «Касперского», Positive Technologies и других поставщиков ИБ 2
20.01.2025 Eltex начала производство мультигигабитного коммутатора доступа с возможностью резервирования питания 2
25.07.2024 Мониторинг и управление конфигурациями устройств — ОС «Альт Сервер» 10 совместима с системой ECCM 1
22.03.2024 Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15 1
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN 1
07.02.2022 «Почта России» переводит сеть передачи данных на отечественные решения 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

Eltex ECCM и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 204 13
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 798 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5320 1
Ред Софт - Red Soft 1048 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1542 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 407 1
Код Безопасности 711 1
Почта России ПАО 2267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5037 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3510 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 587 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 5
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 521 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 453 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31991 4
IPv4 - Internet Protocol version 4 266 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 4
Пропускная способность - Bandwidth 1832 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13054 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 490 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 226 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 163 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 792 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 99 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 3
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12073 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8470 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 568 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 183 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1902 2
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 131 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 538 2
VPN - EVPN - Ethernet Virtual Private Network - EVPN-VXLAN - Ethernet VPN-Ethernet Virtual Extensible LAN 18 2
VLAN - VxLAN - Virtual eXtensible Local Area Network - Виртуальная расширенная частная сеть - Функция виртуального расширения локальной сети 44 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 2
Eltex MES - серия коммутаторов 11 2
Eltex Peeper 1 1
Linux OS 11011 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1366 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 441 1
Docker - Платформа распределённых приложений 446 1
Код Безопасности - vGate 84 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 96 1
OpenVPN 77 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Kaspersky SafeStream 4 1
Positive Technologies - XSpider 36 1
Шишмарев Владимир 2 2
Авхимович Анна 15 1
Полухин Роман 3 1
Гавриленков Вадим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158259 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3216 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
