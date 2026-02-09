Получите все материалы CNews по ключевому слову
Eltex ECCM Eltex Cloud Configuration Manager
ECCM — это облачная платформа для инвентаризации, мониторинга и управления сетевым оборудованием Eltex. С ее помощью компании могут:
- Автоматизировать рутинные задачи по конфигурации устройств,
- Контролировать работоспособность сети в реальном времени,
- Быстро выявлять и устранять неисправности.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Eltex ECCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2267 1
|Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 661 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417996, в очереди разбора - 726720.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.