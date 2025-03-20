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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гавриленков Вадим


20.03.2025 Как Почта России оптимизировала работу почтальонов и курьеров благодаря цифровым решениям 1
31.05.2022 «Почта России» увеличила вычислительные мощности с помощью отечественного оборудования 1
07.02.2022 «Почта России» переводит сеть передачи данных на отечественные решения 1
17.01.2013 «АйТи» внедрила в «Группе Е4» систему управления лицензиями на ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гавриленков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
АйТи 1375 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
Microsoft Corporation 24718 1
Почта России ПАО 2130 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5789 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1021 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 1
FXO - Foreign eXchange Office - Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций 28 1
Аналоговые технологии 2778 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6185 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 60 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2531 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1914 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4135 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8235 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24697 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6445 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5481 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1634 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14632 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5826 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13765 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
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