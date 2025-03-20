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Гавриленков Вадим
Гавриленков Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 506 1
|АйТи 1375 1
|Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
|Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
|Microsoft Corporation 24718 1
|Почта России ПАО 2130 3
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146308 4
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
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