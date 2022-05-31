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«Почта России» увеличила вычислительные мощности с помощью отечественного оборудования

«Почта России» завершила установку серверного оборудования отечественных разработчиков Yadro и «Аквариус». 506 серверов развернуто в московском ЦОДе, еще 147 – в Сочи. Дополнительные серверы, приобретенные в лизинг, позволят поддержать высокие темпы трансформации и роста спроса на цифровые сервисы компании. Общий объем инвестиций в отечественное оборудование составил 1,73 млрд руб.

С ускорением цифровизации в «Почте России» появляется все больше критических для бизнеса информационных систем как для B2B- и B2C-клиентов компании, так и для сотрудников. Например, среди физлиц число «цифровых» клиентов компании превысило 52 млн, а количество уникальных посетителей портала pochta.ru выросло на 18 млн только за последний год. Увеличение вычислительных мощностей поможет обеспечить бесперебойное функционирование систем и их резервирование, особенно в пиковые периоды зимой и осенью.

Все серверы входят в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает их отечественное происхождение.

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«С 2020 г. мы активно инвестируем в закупку отечественного оборудования, что положительно сказывается на отрасли, в том числе растет и качество российских решений. Увеличение вычислительных мощностей позволит нам не только поддерживать существующие сервисы, но и внедрять, тестировать и эффективно масштабировать новые цифровые продукты для наших клиентов», – сказал руководитель департамента ИТ-инфраструктуры и технологических платформ «Почты России» Вадим Гавриленков.

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