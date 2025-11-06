Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор

«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников — новый уровень удобства и скорости в «Директе», «Метрике» и «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекла

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки CNews бьет рекорды Посещаемость CNews достигла новых рекордных значений. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 14 октября 2025 г. материалы издания читали 857,6 тыс. человек. Число просмотров са

В Bi.Zone CPT добавлена метрика EPSS для приоритизации уязвимостей а серьезности обнаруженной бреши, но не показывает, насколько активно ее используют злоумышленники. Метрика EPSS (Exploit Prediction Scoring System) дополняет картину, показывая, насколько высо

В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой» Hybrid Platform, входящей в AdTech-экосистему Hybrid, реализована новая версия интеграции с «Яндекс Метрикой». Рекламодателям стала доступна улучшенная передача данных для более точного отслежи

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки ws — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дн

Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс» тики от «Яндекс». Теперь компании могут автоматически вести учет уникальных звонков прямо в «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Новое расширение от «Телфин» передае

В технопарке «Сколково» тестируют российскую биометрическую систему Компания «Метрика Б», резидент «Сколково», установила биометрическую систему Inoface для прохода сотрудников технопарка «Сколково» в офис. Тестирование проводится на входных группах 5 и 6 ядра. Отечестве

Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек зации бизнеса и государства, основанное в 2000 г. — продолжает активное развитие. По данным «Яндекс.Метрика», в марте 2022 г. аудитория издания достигла 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2

WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 664). Значительный перевес Let's Encrypt в обеих зонах обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней. Системы аналитики Первое место в обеих доменных зонах у Яндекс.Метрики — 36,8% (426761 сайтов) в .RU и 45% (49362 сайтов) в .РФ. Далее расположилась Liveinternet. Доля в .RU — 23,6% (277647 сайтов), в .РФ — 19,6% (21377 сайтов). Примечательно, что э

«Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике» е «горячая» аудитория, а значит — более заинтересованная в покупке. Раньше, чтобы отследить такие важные действия пользователей на сайте, обычно приходилось обращаться к разработчикам. Теперь цели в «Метрике» на такие действия настраиваются в пару кликов. Для этого достаточно зайти в настройки счётчика «Метрики», открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих — «Клик по номеру телефона», «

В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов апример, если на сайте есть кликабельный номер, нужно просто выбрать «Клик по номеру телефона» — и «Метрика» покажет, откуда на сайт приходит больше всего посетителей, которые хотят позвонить.

В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов ключевой фразы. Новый отчет будет полезен при продвижении бизнеса в нескольких рекламных системах. Метрика автоматически подсчитает ROI (коэффициент возврата инвестиций) каждого платного канал

Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов тизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиентов хостинг-провайдеров, работающих в России. Метрика обновляется ежемесячно. Кроме того, дополнена метрика Uptime: появилась информ

Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров вной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга, на которую во многом ориентируются пользователи, выбирая провайдера. Хорошим показателем uptime считается не менее 99,98%. В новой метрике на StatOnline.ru REG.RU впервые на рынке систематизировал сбор данных о надёжности провайдеров. Ранее подобную информацию можно было найти только на отраслевых ресурсах и сервисах с отз

«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для анализа эффективности медийной рекламы. Он позво

В myT⁠arget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения а новую метрику для рекламодателей, продвигающих мобильные приложения. С новым инструментом рекламодатели получили возможность оценить конверсию по показам – post-view своих рекламных кампаний. Новая метрика появилась в личном кабинете платформы. Метрика «Конверсия по показам» отображает данные о целевых действиях пользователей (установка приложения, а также in-app-события: покупки в

«Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации ников. Это поможет точнее распределять бюджет на поисковую оптимизацию, рекламу и закупку трафика. «Метрика» давно помогает владельцам сайтов понимать аудиторию и анализировать ее с разных точе

Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой» в личном кабинете Mango Office и в системе Google Analytics. Статистика по звонкам раскрывается в «Метрике» с той же детальностью, что и данные по онлайн-конверсиям: в любых разрезах по канала

«Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике» ециалистов успешно окончили программу подготовки партнеров по обучению рекламным продуктам компании. Партнеры по обучению помогают рекламодателям и специалистам освоить тонкости работы с «Директом», «Метрикой» и другими рекламными инструментами. Теперь у «Яндекса» 57 таких партнеров в 14 городах России, Беларуси и Украины.Рекламные технологии быстро развиваются: появляются новые продукты, т

«Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике» “Метрики”, — советуют в компании. — В следующем курсе планируется подробный разбор, как с помощью “Яндекс.Метрики” изучать аудиторию сайта». Интернет-счетчики помогают владельцу сайта оценить

«Яндекс» перезапустил «Метрику» С сегодняшнего дня по адресу metrika.yandex.ru доступна новая «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Сервис сохранил все возможности предыду

«Яндекс.Метрика» 2.0 выходит из беты Бета-тестирование «Яндекс.Метрики» 2.0 подходит к концу — новая версия сервиса будет запущена совсем скоро, сооб

CoMagic теперь интегрируется с «Яндекс.Метрикой» в автоматическом режиме Настройка интеграции CoMagic — сервиса для повышения продаж и отдачи от рекламы — и «Яндекс.Метрики» перешла в автоматический режим. Об этом CNews сообщили в компании CoMagic. Ос

«Яндекс.Метрика» предложила новый API — с конструктором отчетов и сегментацией данных Сервис «Яндекс.Метрика» полностью перестроил свой API и предложил владельцам сайтов принципиально новый подх

«Яндекс.Метрика» запустила инструмент для анализа целевых действий на сайте Сервис «Яндекс.Метрика» объявил о запуске нового инструмента «Составная цель». Этот инструмент позволяет точ

«Яндекс» открыл сервис «Вебвизор» для всех желающих ошибки в его дизайне и структуре, в конечном счете – повысить конверсию. «Мы внедрили «Вебвизор» в «Яндекс.Метрику» еще в апреле этого года, но до этого времени он не был общедоступен. С сегодн

«Яндекс.Метрика» открыла свой API Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Метрика» открыл свой API. Теперь с помощью API «Яндекс.Метрики» можно создавать собственные п

«Яндекс» запустил инструмент для слежки за посетителями сайтов Компания «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появился новый инструмент для анализа поведения посетителей сайта — «Вебвизор

«Яндекс» купил первый стартап WebVisor в рамках программы «Яндекс.Старт» ствия посетителей сайта (движения мыши, клики, копирование текста и т.д.) и будет использоваться в «Яндекс.Метрике». Внедрять новую технологию будут ее авторы: команда разработчиков сервиса пер

В «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок» Компании «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок», которая позволяет проанализировать поведение пользо