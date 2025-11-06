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Яндекс.Метрика Yandex.Metrika Webvisor Вебивизор

Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор

Яндекс.Метрика — сервис для веб-аналитики сайта, мониторинга его посещений и действий посетителей. Может использоваться для любых проектов — от обычных блогов до масштабных онлайн-магазинов. Главное преимущество Яндекс.Метрики заключается в том, что каждый владелец сайта сам определяет, какие именно показатели ему нужно отслеживать и какие действия после анализа предпринимать.

Но именно систематический анализ позволяет развивать сайт, привлекать на него новых посетителей и увеличивать продажи. В этом смысле Яндекс.Метрика считается одним из лучших бесплатных аналитических онлайн-инструментов. Бесплатность Яндекс.Метрики сделало эту систему одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета, наряду с Google Analytics.

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06.11.2025 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок

«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников — новый уровень удобства и скорости в «Директе», «Метрике» и «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекла
22.10.2025 Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

CNews бьет рекорды Посещаемость CNews достигла новых рекордных значений. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 14 октября 2025 г. материалы издания читали 857,6 тыс. человек. Число просмотров са
14.10.2025 В Bi.Zone CPT добавлена метрика EPSS для приоритизации уязвимостей

а серьезности обнаруженной бреши, но не показывает, насколько активно ее используют злоумышленники. Метрика EPSS (Exploit Prediction Scoring System) дополняет картину, показывая, насколько высо
01.04.2025 В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой»

Hybrid Platform, входящей в AdTech-экосистему Hybrid, реализована новая версия интеграции с «Яндекс Метрикой». Рекламодателям стала доступна улучшенная передача данных для более точного отслежи
15.11.2024 Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

ws — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дн
12.02.2024 Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс»

тики от «Яндекс». Теперь компании могут автоматически вести учет уникальных звонков прямо в «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Новое расширение от «Телфин» передае
23.06.2023 В технопарке «Сколково» тестируют российскую биометрическую систему

Компания «Метрика Б», резидент «Сколково», установила биометрическую систему Inoface для прохода сотрудников технопарка «Сколково» в офис. Тестирование проводится на входных группах 5 и 6 ядра. Отечестве
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек

зации бизнеса и государства, основанное в 2000 г. — продолжает активное развитие. По данным «Яндекс.Метрика», в марте 2022 г. аудитория издания достигла 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ

664). Значительный перевес Let's Encrypt в обеих зонах обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней. Системы аналитики Первое место в обеих доменных зонах у Яндекс.Метрики — 36,8% (426761 сайтов) в .RU и 45% (49362 сайтов) в .РФ. Далее расположилась Liveinternet. Доля в .RU — 23,6% (277647 сайтов), в .РФ — 19,6% (21377 сайтов). Примечательно, что э
28.09.2020 «Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике»

е «горячая» аудитория, а значит — более заинтересованная в покупке. Раньше, чтобы отследить такие важные действия пользователей на сайте, обычно приходилось обращаться к разработчикам. Теперь цели в «Метрике» на такие действия настраиваются в пару кликов. Для этого достаточно зайти в настройки счётчика «Метрики», открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих — «Клик по номеру телефона», «
23.09.2020 В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов

апример, если на сайте есть кликабельный номер, нужно просто выбрать «Клик по номеру телефона» — и «Метрика» покажет, откуда на сайт приходит больше всего посетителей, которые хотят позвонить.

28.05.2020 В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов

ключевой фразы. Новый отчет будет полезен при продвижении бизнеса в нескольких рекламных системах. Метрика автоматически подсчитает ROI (коэффициент возврата инвестиций) каждого платного канал
23.01.2020 Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов

тизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиентов хостинг-провайдеров, работающих в России. Метрика обновляется ежемесячно. Кроме того, дополнена метрика Uptime: появилась информ
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров

вной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга, на которую во многом ориентируются пользователи, выбирая провайдера. Хорошим показателем uptime считается не менее 99,98%. В новой метрике на StatOnline.ru REG.RU впервые на рынке систематизировал сбор данных о надёжности провайдеров. Ранее подобную информацию можно было найти только на отраслевых ресурсах и сервисах с отз
06.12.2019 «Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы

«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для анализа эффективности медийной рекламы. Он позво
31.10.2018 В myT⁠arget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения

а новую метрику для рекламодателей, продвигающих мобильные приложения. С новым инструментом рекламодатели получили возможность оценить конверсию по показам – post-view своих рекламных кампаний. Новая метрика появилась в личном кабинете платформы. Метрика «Конверсия по показам» отображает данные о целевых действиях пользователей (установка приложения, а также in-app-события: покупки в
21.06.2018 «Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации

ников. Это поможет точнее распределять бюджет на поисковую оптимизацию, рекламу и закупку трафика. «Метрика» давно помогает владельцам сайтов понимать аудиторию и анализировать ее с разных точе
29.06.2017 Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»

в личном кабинете Mango Office и в системе Google Analytics. Статистика по звонкам раскрывается в «Метрике» с той же детальностью, что и данные по онлайн-конверсиям: в любых разрезах по канала
09.06.2017 «Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике»

ециалистов успешно окончили программу подготовки партнеров по обучению рекламным продуктам компании. Партнеры по обучению помогают рекламодателям и специалистам освоить тонкости работы с «Директом», «Метрикой» и другими рекламными инструментами. Теперь у «Яндекса» 57 таких партнеров в 14 городах России, Беларуси и Украины.Рекламные технологии быстро развиваются: появляются новые продукты, т
05.10.2015 «Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике»

“Метрики”, — советуют в компании. — В следующем курсе планируется подробный разбор, как с помощью “Яндекс.Метрики” изучать аудиторию сайта». Интернет-счетчики помогают владельцу сайта оценить

22.06.2015 «Яндекс» перезапустил «Метрику»

С сегодняшнего дня по адресу metrika.yandex.ru доступна новая «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Сервис сохранил все возможности предыду
26.05.2015 «Яндекс.Метрика» 2.0 выходит из беты

Бета-тестирование «Яндекс.Метрики» 2.0 подходит к концу — новая версия сервиса будет запущена совсем скоро, сооб
06.10.2014 CoMagic теперь интегрируется с «Яндекс.Метрикой» в автоматическом режиме

Настройка интеграции CoMagic — сервиса для повышения продаж и отдачи от рекламы — и «Яндекс.Метрики» перешла в автоматический режим. Об этом CNews сообщили в компании CoMagic. Ос
03.07.2014 «Яндекс.Метрика» предложила новый API — с конструктором отчетов и сегментацией данных

Сервис «Яндекс.Метрика» полностью перестроил свой API и предложил владельцам сайтов принципиально новый подх
16.12.2011 «Яндекс.Метрика» запустила инструмент для анализа целевых действий на сайте

Сервис «Яндекс.Метрика» объявил о запуске нового инструмента «Составная цель». Этот инструмент позволяет точ
16.12.2011 «Яндекс» открыл сервис «Вебвизор» для всех желающих

ошибки в его дизайне и структуре, в конечном счете – повысить конверсию. «Мы внедрили «Вебвизор» в «Яндекс.Метрику» еще в апреле этого года, но до этого времени он не был общедоступен. С сегодн
12.05.2011 «Яндекс.Метрика» открыла свой API

Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Метрика» открыл свой API. Теперь с помощью API «Яндекс.Метрики» можно создавать собственные п
21.04.2011 «Яндекс» запустил инструмент для слежки за посетителями сайтов

Компания «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появился новый инструмент для анализа поведения посетителей сайта — «Вебвизор
24.12.2010 «Яндекс» купил первый стартап WebVisor в рамках программы «Яндекс.Старт»

ствия посетителей сайта (движения мыши, клики, копирование текста и т.д.) и будет использоваться в «Яндекс.Метрике». Внедрять новую технологию будут ее авторы: команда разработчиков сервиса пер
13.05.2010 В «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок»

Компании «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок», которая позволяет проанализировать поведение пользо
24.04.2009 «Яндекс» открыл «Яндекс.Метрику» для всех

Компания «Яндекс» объявила о том, что открыла свою службу «Яндекс.Метрика» для всех владельцев сайтов и веб-мастеров. «Яндекс.Метрика» позволяет измерят

Публикаций - 362, упоминаний - 454

Яндекс.Метрика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 113
Google LLC 12688 34
9594 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Microsoft Corporation 25775 18
Ростелеком 10948 15
Meta Platforms - Facebook 4621 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
Telegram Group 2940 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
МегаФон 10742 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Huawei 4676 8
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 8
X Corp - Twitter 2938 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 7
1С-Битрикс - Bitrix 675 7
OpenAI 541 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
SAP SE 5601 6
Intel Corporation 12811 6
Oracle Corporation 7074 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 6
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
HP Inc. 5883 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
Крок - Croc 1964 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 4
ЛайфТелеком - Телфин 290 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 4
Samsung Electronics 11064 4
Broadcom - VMware 2610 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Альфа-Банк 1979 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
ЦИАН - CIAN 192 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
ЗУН - Zoon 15 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 3
Верный - торговая сеть 326 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Яндекс.Доставка 113 2
Uber 357 2
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Index Ventures 50 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 2
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Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 4
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FairSearch альянс 4 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 85
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 48
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 40
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 36
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 33
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 31
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
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VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews AWARDS - награда 571 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 2
Яндекс.Старт 12 2
Defcon 45 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
NeurIPS 13 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Perform Moscow 3 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
MIXX Russia Awards 2 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
DOT-журналистика 3 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Kazan Digital Week 19 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 7 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Black Hat - Конференция 120 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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