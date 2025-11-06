Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яндекс.Метрика Yandex.Metrika Webvisor Вебивизор
Яндекс.Метрика — сервис для веб-аналитики сайта, мониторинга его посещений и действий посетителей. Может использоваться для любых проектов — от обычных блогов до масштабных онлайн-магазинов. Главное преимущество Яндекс.Метрики заключается в том, что каждый владелец сайта сам определяет, какие именно показатели ему нужно отслеживать и какие действия после анализа предпринимать.
Но именно систематический анализ позволяет развивать сайт, привлекать на него новых посетителей и увеличивать продажи. В этом смысле Яндекс.Метрика считается одним из лучших бесплатных аналитических онлайн-инструментов. Бесплатность Яндекс.Метрики сделало эту систему одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета, наряду с Google Analytics.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.11.2025
|
«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок
«Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников — новый уровень удобства и скорости в «Директе», «Метрике» и «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекла
|22.10.2025
|
Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки
CNews бьет рекорды Посещаемость CNews достигла новых рекордных значений. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 14 октября 2025 г. материалы издания читали 857,6 тыс. человек. Число просмотров са
|14.10.2025
|
В Bi.Zone CPT добавлена метрика EPSS для приоритизации уязвимостей
а серьезности обнаруженной бреши, но не показывает, насколько активно ее используют злоумышленники. Метрика EPSS (Exploit Prediction Scoring System) дополняет картину, показывая, насколько высо
|01.04.2025
|
В Hybrid Platform обновлена интеграция с «Яндекс Метрикой»
Hybrid Platform, входящей в AdTech-экосистему Hybrid, реализована новая версия интеграции с «Яндекс Метрикой». Рекламодателям стала доступна улучшенная передача данных для более точного отслежи
|15.11.2024
|
Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки
ws — крупнейшего русскоязычного СМИ о цифровизации бизнеса и государства. По данным сервиса «Яндекс.Метрика», 13 ноября материалы CNews без учета роботов прочитали 709 264 человека. В другие дн
|12.02.2024
|
Сервисы «Телфин» интегрированы с веб-аналитикой «Яндекс»
тики от «Яндекс». Теперь компании могут автоматически вести учет уникальных звонков прямо в «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили представители «Телфин». Новое расширение от «Телфин» передае
|23.06.2023
|
В технопарке «Сколково» тестируют российскую биометрическую систему
Компания «Метрика Б», резидент «Сколково», установила биометрическую систему Inoface для прохода сотрудников технопарка «Сколково» в офис. Тестирование проводится на входных группах 5 и 6 ядра. Отечестве
|05.07.2022
|
Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек
зации бизнеса и государства, основанное в 2000 г. — продолжает активное развитие. По данным «Яндекс.Метрика», в марте 2022 г. аудитория издания достигла 5,9 млн человек. По сравнению с мартом 2
|26.01.2022
|
WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ
664). Значительный перевес Let's Encrypt в обеих зонах обусловлен возможностью получать в этом УЦ бесплатные SSL-сертификаты сроком до 90 дней. Системы аналитики Первое место в обеих доменных зонах у Яндекс.Метрики — 36,8% (426761 сайтов) в .RU и 45% (49362 сайтов) в .РФ. Далее расположилась Liveinternet. Доля в .RU — 23,6% (277647 сайтов), в .РФ — 19,6% (21377 сайтов). Примечательно, что э
|28.09.2020
|
«Яндекс» упростил отслеживание целей в «Метрике»
е «горячая» аудитория, а значит — более заинтересованная в покупке. Раньше, чтобы отследить такие важные действия пользователей на сайте, обычно приходилось обращаться к разработчикам. Теперь цели в «Метрике» на такие действия настраиваются в пару кликов. Для этого достаточно зайти в настройки счётчика «Метрики», открыть вкладку «Цели» и добавить из подходящих — «Клик по номеру телефона», «
|23.09.2020
|
В «Яндекс.метрике» появились цели, которые можно завести за пару кликов
апример, если на сайте есть кликабельный номер, нужно просто выбрать «Клик по номеру телефона» — и «Метрика» покажет, откуда на сайт приходит больше всего посетителей, которые хотят позвонить.
|28.05.2020
|
В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов
ключевой фразы. Новый отчет будет полезен при продвижении бизнеса в нескольких рекламных системах. Метрика автоматически подсчитает ROI (коэффициент возврата инвестиций) каждого платного канал
|23.01.2020
|
Новая метрика на StatOnline.ru для хостинг-провайдеров: оценка скорости отклика сайтов
тизирован сбор данных о скорости загрузки сайтов клиентов хостинг-провайдеров, работающих в России. Метрика обновляется ежемесячно. Кроме того, дополнена метрика Uptime: появилась информ
|11.12.2019
|
Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров
вной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга, на которую во многом ориентируются пользователи, выбирая провайдера. Хорошим показателем uptime считается не менее 99,98%. В новой метрике на StatOnline.ru REG.RU впервые на рынке систематизировал сбор данных о надёжности провайдеров. Ранее подобную информацию можно было найти только на отраслевых ресурсах и сервисах с отз
|06.12.2019
|
«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для оценки эффективности медийной рекламы
«Яндекс.метрика» запустила бесплатный инструмент для анализа эффективности медийной рекламы. Он позво
|31.10.2018
|
В myTarget появилась новая метрика для оценки эффективности мобильного продвижения
а новую метрику для рекламодателей, продвигающих мобильные приложения. С новым инструментом рекламодатели получили возможность оценить конверсию по показам – post-view своих рекламных кампаний. Новая метрика появилась в личном кабинете платформы. Метрика «Конверсия по показам» отображает данные о целевых действиях пользователей (установка приложения, а также in-app-события: покупки в
|21.06.2018
|
«Яндекс» добавил в «Метрику» отчеты о монетизации
ников. Это поможет точнее распределять бюджет на поисковую оптимизацию, рекламу и закупку трафика. «Метрика» давно помогает владельцам сайтов понимать аудиторию и анализировать ее с разных точе
|29.06.2017
|
Коллтрекинг Mango Office интегрирован с «Яндекс.Метрикой»
в личном кабинете Mango Office и в системе Google Analytics. Статистика по звонкам раскрывается в «Метрике» с той же детальностью, что и данные по онлайн-конверсиям: в любых разрезах по канала
|09.06.2017
|
«Яндекс» удвоил число партнеров по обучению «Директу» и «Метрике»
ециалистов успешно окончили программу подготовки партнеров по обучению рекламным продуктам компании. Партнеры по обучению помогают рекламодателям и специалистам освоить тонкости работы с «Директом», «Метрикой» и другими рекламными инструментами. Теперь у «Яндекса» 57 таких партнеров в 14 городах России, Беларуси и Украины.Рекламные технологии быстро развиваются: появляются новые продукты, т
|05.10.2015
|
«Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике»
“Метрики”, — советуют в компании. — В следующем курсе планируется подробный разбор, как с помощью “Яндекс.Метрики” изучать аудиторию сайта». Интернет-счетчики помогают владельцу сайта оценить
|22.06.2015
|
«Яндекс» перезапустил «Метрику»
С сегодняшнего дня по адресу metrika.yandex.ru доступна новая «Яндекс.Метрика». Об этом CNews сообщили в компании «Яндекс». Сервис сохранил все возможности предыду
|26.05.2015
|
«Яндекс.Метрика» 2.0 выходит из беты
Бета-тестирование «Яндекс.Метрики» 2.0 подходит к концу — новая версия сервиса будет запущена совсем скоро, сооб
|06.10.2014
|
CoMagic теперь интегрируется с «Яндекс.Метрикой» в автоматическом режиме
Настройка интеграции CoMagic — сервиса для повышения продаж и отдачи от рекламы — и «Яндекс.Метрики» перешла в автоматический режим. Об этом CNews сообщили в компании CoMagic. Ос
|03.07.2014
|
«Яндекс.Метрика» предложила новый API — с конструктором отчетов и сегментацией данных
Сервис «Яндекс.Метрика» полностью перестроил свой API и предложил владельцам сайтов принципиально новый подх
|16.12.2011
|
«Яндекс.Метрика» запустила инструмент для анализа целевых действий на сайте
Сервис «Яндекс.Метрика» объявил о запуске нового инструмента «Составная цель». Этот инструмент позволяет точ
|16.12.2011
|
«Яндекс» открыл сервис «Вебвизор» для всех желающих
ошибки в его дизайне и структуре, в конечном счете – повысить конверсию. «Мы внедрили «Вебвизор» в «Яндекс.Метрику» еще в апреле этого года, но до этого времени он не был общедоступен. С сегодн
|12.05.2011
|
«Яндекс.Метрика» открыла свой API
Компания «Яндекс» сообщила о том, что сервис «Яндекс.Метрика» открыл свой API. Теперь с помощью API «Яндекс.Метрики» можно создавать собственные п
|21.04.2011
|
«Яндекс» запустил инструмент для слежки за посетителями сайтов
Компания «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появился новый инструмент для анализа поведения посетителей сайта — «Вебвизор
|24.12.2010
|
«Яндекс» купил первый стартап WebVisor в рамках программы «Яндекс.Старт»
ствия посетителей сайта (движения мыши, клики, копирование текста и т.д.) и будет использоваться в «Яндекс.Метрике». Внедрять новую технологию будут ее авторы: команда разработчиков сервиса пер
|13.05.2010
|
В «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок»
Компании «Яндекс» объявила о том, что в «Яндекс.Метрике» появилась «Карта ссылок», которая позволяет проанализировать поведение пользо
|24.04.2009
|
«Яндекс» открыл «Яндекс.Метрику» для всех
Компания «Яндекс» объявила о том, что открыла свою службу «Яндекс.Метрика» для всех владельцев сайтов и веб-мастеров. «Яндекс.Метрика» позволяет измерят
Яндекс.Метрика и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 169 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Трушкин Константин 60 5
|Миловидов Алексей 5 4
|Уткин Владислав 47 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Огурцов Артем 8 3
|Закоржевский Вячеслав 94 3
|Павлов Александр 121 3
|Ерофеев Максим 33 3
|Бондаренко Алексей 47 3
|Желтухин Вадим 72 3
|Толокнов Андрей 39 3
|Окладникова Ирина 29 3
|Путин Владимир 3454 3
|Королюк Алексей 87 3
|Макаров Валентин 251 3
|Биккужин Рамиль 70 3
|Чурсин Дмитрий 87 2
|Гусев Александр 46 2
|Беляев Александр 21 2
|Курочка Алексей 14 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Волков Михаил 70 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Бережной Сергей 7 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Сивцев Илья 174 2
|Тюрина Мария 59 2
|Anderson John - Андерсон Джон 14 2
|Мельников Руслан 19 2
|Исаев Дмитрий 58 2
|Литвинов Дмитрий 10 2
|Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
|Хадина Марина 44 2
|Кириенко Максим 13 2
|Жилов Василий 12 2
|Шершуков Григорий 4 2
|Лейзерович Вера 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.