Яндекс.Метрика Yandex.Metrika Webvisor Вебивизор
Яндекс.Метрика — сервис для веб-аналитики сайта, мониторинга его посещений и действий посетителей. Может использоваться для любых проектов — от обычных блогов до масштабных онлайн-магазинов. Главное преимущество Яндекс.Метрики заключается в том, что каждый владелец сайта сам определяет, какие именно показатели ему нужно отслеживать и какие действия после анализа предпринимать.
Но именно систематический анализ позволяет развивать сайт, привлекать на него новых посетителей и увеличивать продажи. В этом смысле Яндекс.Метрика считается одним из лучших бесплатных аналитических онлайн-инструментов. Бесплатность Яндекс.Метрики сделало эту систему одной из самых популярных в русскоязычном сегменте интернета, наряду с Google Analytics.
Яндекс.Метрика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трушкин Константин 52 5
|Исанин Антон 9365 5
|Миловидов Алексей 5 4
|Королюк Алексей 86 3
|Огурцов Артем 6 3
|Мельников Александр 68 2
|Путин Владимир 2542 2
|Рыжиков Сергей 110 2
|Тюрина Мария 46 2
|Галушкин Олег 173 2
|Евдокимов Андрей 67 2
|Соболь Александр 4 1
|Плужников Александр 2 1
|Муллахметова Гузель 10 1
|Александрова Александра 8 1
|Пейсахзон Яков 6 1
|Забанных Антон 12 1
|Andree Tim - Андре Тим 2 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Ананьев Алексей 107 1
|Шабалков Сергей 13 1
|Башкеев Алексей 9 1
|Лещинский Ян 4 1
|Кустарин Игорь 1 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Могилевский Михаил 32 1
|Данилин Дмитрий 14 1
|Netravali Ravi - Нетравали Рави 1 1
|Краснов Игорь 10 1
|Хаёров Михаил 4 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Ян Давид 57 1
|Афанасьев Денис 32 1
|Мерзляков Антон 8 1
|Гусев Александр 28 1
|Мартынова Елена 35 1
|Безбогов Сергей 9 1
|Трофимова Екатерина 4 1
|Петушкова Наталья 2 1
|Ильина Екатерина 1 1
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