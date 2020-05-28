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В «Яндекс.Метрике» появился отчет по расходам и ROI рекламных каналов

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о запуске в «Яндекс.Метрике» отчета, который позволяет сравнивать эффективность разных рекламных каналов. С его помощью можно оценить рентабельность рекламы c детализацией вплоть до ключевой фразы.

Новый отчет будет полезен при продвижении бизнеса в нескольких рекламных системах. Метрика автоматически подсчитает ROI (коэффициент возврата инвестиций) каждого платного канала и позволит отобразить на одной странице расходы на рекламу, рентабельность, уровень конверсии и другие показатели по всем рекламным источникам.

Это дает возможность быстро и обоснованно получить ответ на многие вопросы, главный из которых — как эффективнее управлять рекламой.



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